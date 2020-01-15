Светланович и Еленовна: ЗАГСы запрещают присваивать детям отчества по материнским именам

Россиянки все чаще присваивают своим детям матронимы (или матчества) вместо отчеств. Женщины указывают разные причины давать ребенку свое имя, но в основном матронимы выбирают матери-одиночки. В ЗАГСе Москвы просят учитывать интересы ребенка.

В интересах ребенка сохранять традиции и обычаи места его проживания

Согласно Семейному кодексу России, в столице регистрируются отчества, образованные от имени отца ребенка, если иное не предусмотрено законами субъектов РФ или не основано на национальном обычае. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе столичного управления ЗАГС, комментируя вопрос об участившихся случаях присвоения россиянками своим детям матронимов (или матчеств).

«Согласно ст. 58 Семейного кодекса РФ отчество ребенку присваивается по имени отца, если иное не предусмотрено законами субъектов РФ или не основано на национальном обычае. Каких-либо исключений или дополнительных указаний на порядок образования отчества закон не содержит. В связи с этим при государственной регистрации рождения отчество ребенка образуется от имени его отца либо по обоюдному желанию родителей может не указываться», — пояснили в пресс-службе.

Там отметили, что при государственной регистрации рождения следует исходить из интересов ребенка, учитывая, в какой стране он будет постоянно или преимущественно проживать.

«При этом, во избежание споров, с заявлением о рождении ребенка родителям рекомендуется обращаться совместно. В соответствии Конституцией РФ, каждый вправе определять свою национальную принадлежность. Согласно Гражданскому кодексу РФ, гражданин приобретает и осуществляет права и обязанности под своим именем, включающем фамилию и собственно имя, а также отчество, если иное не вытекает из закона или национального обычая. При отказе от отчества лицу, достигшему 14 лет (при наличии паспорта с согласия обоих родителей), либо лицу, достигшему совершеннолетия, обратившемуся для государственной регистрации перемены имени, потребуется внесение изменений в документы о государственной регистрации актов гражданского состояния, составленные в отношении него ранее. Порядок внесения таких изменений установлен федеральным законом «Об актах гражданского состояния», — добавили в пресс-службе управления ЗАГС Москвы.

Ранее «Известия» сообщали, что россиянки все чаще присваивают своим детям матронимы (или матчества) вместо отчеств. Женщины указывают разные причины давать ребенку свое имя, но в основном матронимы выбирают матери-одиночки.