Изменят Конституцию РФ до лета: чиновникам запретят иметь иностранное гражданство и расширят полномочия Госдумы

Поправки в главный закон страны вступят в силу после одобрения россиян. Владимир Путин предложил провести «голосование граждан страны» по всему пакету поправок.

Источник сообщил о планах принять до лета закон о поправках в Конституцию

Закон о поправках в Конституцию, которые Владимир Путин предложил вынести на обсуждение, может быть принят «до исхода весны», они вступят в силу после одобрения гражданами, сообщил источник «Интерфакса» в парламенте.

«В документе будет предусмотрен пункт о том, что данные поправки вступят в силу после одобрения гражданами», — сказал он и добавил, что по поправкам проведут голосование граждан, но без процедуры референдума.

В послании Федеральному собранию президент высказал мнение, что Конституция страны в изменениях не нуждается, и предложил обсудить ряд поправок, которые назвал «вполне обоснованными и важными для дальнейшего развития России как правового социального государства, в котором высшей ценностью являются свободы и права граждан, достоинство человека, его благополучие».

В частности, он предложил дать основному закону приоритет над международным правом, расширить полномочия Госдумы в назначениях премьер-министра и других чиновников правительства, изменить процедуру увольнения судей, прописать, что высшие чиновники и судьи не имеют права на иностранное гражданство или даже вид на жительство.

По словам президента, вынесенные на обсуждение поправки не затрагивают фундаментальных основ Конституции, а значит могут быть утверждены парламентом в рамках действующей процедуры через принятие соответствующих конституционных законов.

Однако он предложил провести «голосование граждан страны» по всему пакету поправок. Комментируя это предложение, председатель Центризбиркома Элла Памфилова сказала, что готова организовать всенародное голосование в любой момент, как только поправки будут сформулированы. Она допустила, что это, скорее всего, будет не референдум.

Во второй половине дня премьер-министр Дмитрий Медведев объявил об отставке правительства. Он объяснил, что Путин обозначил «целый ряд фундаментальных изменений» в Конституции, которые изменят баланс исполнительной, законодательной и судебной власти.

«В этом контексте очевидно, что мы, как правительство, должны предоставить президенту нашей страны возможность принимать все необходимые решения для этого», — объяснил он уход в отставку.