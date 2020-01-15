Путин предложил главе ФНС Михаилу Мишустину возглавить правительство России

Заручившись согласием, он внёс кандидатуру Михаила Мишустина на рассмотрение в Государственную Думу.

Президент внёс кандидатуру Михаила Мишустина на должность Председателя Правительства Владимир Путин провёл рабочую встречу с руководителем Федеральной налоговой службы Михаилом Мишустиным, в ходе которой предложил ему занять должность Председателя Правительства, сообщает сайт президента. Заручившись согласием, он внёс кандидатуру Михаила Мишустина на рассмотрение в Государственную Думу.

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