Путин предложил главе ФНС Михаилу Мишустину возглавить правительство России

Владимир Путин провёл рабочую встречу с руководителем Федеральной налоговой службы Михаилом Мишустиным, в ходе которой предложил ему занять должность Председателя Правительства, сообщает сайт президента.
Заручившись согласием, он внёс кандидатуру Михаила Мишустина на рассмотрение в Государственную Думу.
Полез искать, есть ли на него какой компромат, ну, не может такого быть, что бы на человека попавшего в Правительство, не было компромата....пххх, конечно же есть Как без этого в наши времена? Правильно, никак В сентябре прошлого года на сайте "Компромат лайв" вышла про него статейка, ссылку давать не буду, забейте сами в поисковике "Господин президент, остановите Мишустина!"