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Путин предложил главе ФНС Михаилу Мишустину возглавить правительство России

23:45 15.01.2020 Фото: Кремлин.ру
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Заручившись согласием, он внёс кандидатуру Михаила Мишустина на рассмотрение в Государственную Думу.

Путин предложил главе ФНС Михаилу Мишустину возглавить правительство России
Президент внёс кандидатуру Михаила Мишустина на должность Председателя Правительства

Владимир Путин провёл рабочую встречу с руководителем Федеральной налоговой службы Михаилом Мишустиным, в ходе которой предложил ему занять должность Председателя Правительства, сообщает сайт президента.

Заручившись согласием, он внёс кандидатуру Михаила Мишустина на рассмотрение в Государственную Думу.

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От редакции

А дальше как будет?

Поросёнок Пётр, 16 января 2020 00:03
Как будет, знакомьтесь, наш новый премьер-министр Михаил Владимирович Мишустин, что про него можно сказать? Думаю, для подавляющего большинства наших граждан, эта фамилия не говорит абсолютно ничего и они про него сегодня впервые узнали. Интересен он тем и это даже можно сказать исторический момент, что Михаил Владимирович, первый Председатель Правительства за всю историю постсоветской России, который не был членом КПСС и даже единороссом не является, человек не публичный, очевидно, чисто техническая фигура.
Полез искать, есть ли на него какой компромат, ну, не может такого быть, что бы на человека попавшего в Правительство, не было компромата....пххх, конечно же есть Как без этого в наши времена? Правильно, никак В сентябре прошлого года на сайте "Компромат лайв" вышла про него статейка, ссылку давать не буду, забейте сами в поисковике "Господин президент, остановите Мишустина!"

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