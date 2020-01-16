Секс во время месячных: можно ли заниматься

Когда речь заходит о сексе во время менструации, девушки часто думают, что эта идея оттолкнет партнера. Но на деле все немного по-другому. Согласно опросу, для большинства мужчин наличие месячных — не проблема.

Во время месячных просвет шейки матки немного расширяется, он лишен защитной слизи, богатой антителами

Правда ли…

Вокруг темы «секс во время месячных» крутится много споров, этот вопрос оброс столькими мифами, что порой сложно сразу сориентироваться — где же тут правда.

Во время месячных просвет шейки матки немного расширяется, он лишен защитной слизи, богатой антителами. Это облегчает проникновение патогенов в организм женщины, но при соблюдении стандартных мер профилактики не будет достаточно. Риск инфекций актуален в первую очередь при контактах с новыми партнерами (и тогда нужно обязательно использовать презервативы).

Традиционно считается, что либидо у женщин достигает пика в период овуляции и снижается в начале менструального цикла, когда вероятность зачатия минимальна. С другой стороны, все чаще данные исследований и опросов говорят о том, что во время месячных сексуальное желание никуда не девается. Приток крови к органам таза способствует быстрому возбуждению, а чувствительность матки, отторгающей слизистую, — мощным оргазмам.

Хоть в первые дни менструального цикла вероятность беременности значительно снижается, но это не повод отказываться от презерватива. Также следует помнить о том, что беременность после незащищенного секса во время месячных — довольно частое явление, особенно если половой акт был на четвертый-пятый день укороченного (21–26 дней) цикла.

Секс снижает болевые ощущения благодаря трем механизмам: сокращению и расслаблению мышц, выработке гормонов радости, а также возбуждению и приятным эмоциям, которые позволяют отвлечься от страданий. Согласно статистике, в момент оргазма болевые ощущения у женщин снижались на 75%. Секс во время месячных полезен женщинам с обильными кровотечениями. Окситоцин (гормон удовольствия) усиливает сокращения гладких мышц матки, в результате чего ее слизистая оболочка отторгается быстрее, и длительность месячных может сократиться.

Еще один аргумент не в пользу секса во время менструации — перспектива испачкать все вокруг, но практических неудобств можно избежать, если подумать о них заранее. Займитесь сексом в душе, а не на бежевом текстильном диване. Постелите темное постельное белье, подготовьте влажные салфетки.

Позы во время месячных

Миссионерская

В лежачем положении кровь выделяется менее интенсивно, поэтому миссионерка — самая надежная и безопасная позиция. Чтобы не париться о том, что любимая постель испачкается, лучше постелить темное полотенце под ягодицы.

Ноги на плечи

Ляг на край постели и закинь ноги на плечи партнера, находящегося перед тобой. В этой позиции таз окажется приподнят и, возможно, крови не будет совсем.

На боку

Во время секса не стоит вводить член слишком глубоко и совершать стремительные фрикции. Хорошим вариантом будет любая из поз на боку, которая сохраняет тесный контакт, возможность ласкать и обнимать друг друга. Прям поза на все случаи жизни!

В ванной

Во время месячных у тебя есть дополнительная смазка, что сделает секс приятнее и проще даже под водой. И здесь есть несколько поз: заняться сексом стоя или сесть на партнера сверху. Второй вариант подойдет, если у тебя просторная ванна или душевая кабина

Месячные и мужчины

Когда речь заходит о сексе во время менструации, девушки часто думают, что эта идея оттолкнет партнера. Но на деле все немного по-другому. Согласно опросу, для большинства мужчин наличие месячных — не проблема.

Многие отмечают, что не считают секс во время месячных чем-то отталкивающим, но и не предпочитают секс во время менструации сексу в другие дни. Несколько пользователей ответили, что не видят в этом проблемы, в отличие от их девушек.

К тому же, секс необязательно должен быть проникающим: можно обойтись наружной стимуляцией, не вынимая тампона. И самое главное — не забывайте о взаимном согласии.

Источник: hochu.ua