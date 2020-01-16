Секс во время месячных: можно ли заниматься

Правда ли…
Вокруг темы «секс во время месячных» крутится много споров, этот вопрос оброс столькими мифами, что порой сложно сразу сориентироваться — где же тут правда.
Во время месячных просвет шейки матки немного расширяется, он лишен защитной слизи, богатой антителами. Это облегчает проникновение патогенов в организм женщины, но при соблюдении стандартных мер профилактики не будет достаточно. Риск инфекций актуален в первую очередь при контактах с новыми партнерами (и тогда нужно обязательно использовать презервативы).
Традиционно считается, что либидо у женщин достигает пика в период овуляции и снижается в начале менструального цикла, когда вероятность зачатия минимальна. С другой стороны, все чаще данные исследований и опросов говорят о том, что во время месячных сексуальное желание никуда не девается. Приток крови к органам таза способствует быстрому возбуждению, а чувствительность матки, отторгающей слизистую, — мощным оргазмам.
Хоть в первые дни менструального цикла вероятность беременности значительно снижается, но это не повод отказываться от презерватива. Также следует помнить о том, что беременность после незащищенного секса во время месячных — довольно частое явление, особенно если половой акт был на четвертый-пятый день укороченного (21–26 дней) цикла.
Секс снижает болевые ощущения благодаря трем механизмам: сокращению и расслаблению мышц, выработке гормонов радости, а также возбуждению и приятным эмоциям, которые позволяют отвлечься от страданий. Согласно статистике, в момент оргазма болевые ощущения у женщин снижались на 75%. Секс во время месячных полезен женщинам с обильными кровотечениями. Окситоцин (гормон удовольствия) усиливает сокращения гладких мышц матки, в результате чего ее слизистая оболочка отторгается быстрее, и длительность месячных может сократиться.
Еще один аргумент не в пользу секса во время менструации — перспектива испачкать все вокруг, но практических неудобств можно избежать, если подумать о них заранее. Займитесь сексом в душе, а не на бежевом текстильном диване. Постелите темное постельное белье, подготовьте влажные салфетки.
Позы во время месячных
Миссионерская
В лежачем положении кровь выделяется менее интенсивно, поэтому миссионерка — самая надежная и безопасная позиция. Чтобы не париться о том, что любимая постель испачкается, лучше постелить темное полотенце под ягодицы.
Ноги на плечи
Ляг на край постели и закинь ноги на плечи партнера, находящегося перед тобой. В этой позиции таз окажется приподнят и, возможно, крови не будет совсем.
На боку
Во время секса не стоит вводить член слишком глубоко и совершать стремительные фрикции. Хорошим вариантом будет любая из поз на боку, которая сохраняет тесный контакт, возможность ласкать и обнимать друг друга. Прям поза на все случаи жизни!
В ванной
Во время месячных у тебя есть дополнительная смазка, что сделает секс приятнее и проще даже под водой. И здесь есть несколько поз: заняться сексом стоя или сесть на партнера сверху. Второй вариант подойдет, если у тебя просторная ванна или душевая кабина
Месячные и мужчины
Когда речь заходит о сексе во время менструации, девушки часто думают, что эта идея оттолкнет партнера. Но на деле все немного по-другому. Согласно опросу, для большинства мужчин наличие месячных — не проблема.
Многие отмечают, что не считают секс во время месячных чем-то отталкивающим, но и не предпочитают секс во время менструации сексу в другие дни. Несколько пользователей ответили, что не видят в этом проблемы, в отличие от их девушек.
К тому же, секс необязательно должен быть проникающим: можно обойтись наружной стимуляцией, не вынимая тампона. И самое главное — не забывайте о взаимном согласии.
Источник: hochu.ua