Брак обречен на развод, как понять?

Если вы не чувствуете себя счастливой в браке, то, поверьте, вы не одиноки. Удивительно, но 12% семейных пар не живут половой жизнью. Женщине следует понимать, что здоровому мужчине нужен секс. Так заложено природой. Куда ему девать сексуальную энергию, если ему отказывают в близости?

Отсутствие интимной близости приводит брак к надлому и вынуждает мужчину пойти на измену

Как показывает практика, всего 40% супружеских пар довольны своей семейной жизнью, остальные 60% хотели бы ее изменить или вовсе поменять партнера. Если вас зацепил заголовок нашей статьи, значит вы скорее всего являетесь частью печальной статистики и не довольны своими отношениями. Что делать? Для начала ознакомьтесь с нашей статьей. Если больше половины пунктов относятся к вашим отношениям, начинайте действовать.

Итак, начнем.

1. ВЫ ЧУВСТВУЕТЕ СЕБЯ ОДИНОКОЙ

Это не допустимо! Иначе зачем вам отношения? Вы и ваш партнер должны дополнять друг друга, а не опустошать. Если один из партнеров чувствует себя одиноким, то это говорит о серьезных проблемах в отношениях. Тем не менее, нельзя расценивать наши слова так, будто супруги должны быть целыми днями вместе и развлекать друг друга. Конечно же, нет. У обоих партнеров должны быть свои интересы. В разлуке вы не должны чувствовать себя неполноценными и несчастными. Скорее наоборот, вы должны наполняться еще большим счастьем в ожидании предстоящей встречи. Важно не держать в себе чувства, а говорить о них своему партнеру. Слова их лишь подпитывают!

2. ВЫ ПОСТОЯННО НЕРВНИЧАЕТЕ ИЗ-ЗА ДЕНЕГ

Если жить от зарплаты до зарплаты, то это вряд ли принесет счастье. Конфликты на этой почве неизбежны. Что делают в такой ситуации большинство супружеских пар? Они начинают искать дополнительную работу. В стремлении увеличить свой доход нет ничего зазорного, однако стоит понимать, что в этом случае у партнеров не остается сил и времени на романтику, которая так важна для сохранения отношений. По данным ВЦИОМ, чаще всего разводятся семейные пары с низкими доходами, нежели со средними или высокими. Поэтому нужно сделать все, чтобы финансы не стали яблоком раздора. Попробуйте исправить финансовое положение без ущерба в отношениях.

3. ВЫ НЕ ХОТИТЕ ЗАНИМАТЬСЯ СЕКСОМ

Удивительно, но 12% семейных пар не живут половой жизнью. Причины на это разные: партнер располнел, дети мешают, на работе проблемы, не хватает времени. Да, порой действительно работа отнимает столько времени и сил, что желание заниматься сексом отходит на последний план. Но если вы будете избегать своего партнера, то неизбежно потеряете с ним связь.

Женщине следует понимать, что здоровому мужчине нужен секс. Так заложено природой. Куда ему девать сексуальную энергию, если ему отказывают в близости? В лучшем случае он «уйдет с головой» в работу, в худшем — заведет любовницу или начнет играть в азартные игры. По словам экспертов в сфере азарта, чаще всего онлайн-играми интересуются мужчины детородного возраста. Интересно, почему? Вот и ответ. Впрочем, если в отношениях наступило затишье, это не приговор. Возьмите ситуацию в свои руки и попробуйте поговорить со своим партнером об имеющихся проблемах. Только без упреков!

4. ВАМ СКУЧНО ВМЕСТЕ

Это еще один тревожный звоночек, который не стоит оставлять без внимания. Запомните, вам никогда не должно быть скучно, когда вы вместе. Если в один день вы поняли, что проводить время с другими людьми вам гораздо интереснее, нежели со своим партнером, это говорит об угасании чувств. А в этом нет ничего хорошего.

5. ВЫ БОЛЬШЕ НЕ РУГАЕТЕСЬ

Безусловно, в ссорах тоже нет ничего хорошего, но, согласитесь, они подогревают чувства. Звучит парадоксально, но ссоры полезны для отношений. Это какие никакие эмоции, а эмоции — это всегда хорошо. Они говорят о том, что вам не все равно. Куда опаснее полное равнодушие, когда вы перестаете вызывать друг у друга эмоции и живете словно соседи по комнате.

6. ВЫ ТРАТИТЕ МНОГО ВРЕМЕНИ НА СОЦСЕТИ

Если вы то и дело постите совместные фотографии в социальные сети с подписями о том, какой «идеальный» ваш супруг, то скорее всего это далеко не так. Согласно исследованию о том, что скрыто за соцсетями, «идеальная» картинка говорит лишь о том, что таким образом пользователь пытается убедить самого себя в том, что в его жизни все гладко.

Порой мы завидуем пользователям того же Инстаграма, которые то и дело путешествуют, покупают дорогие машины и одеваются в люксовых бутиках. Но мало кто задумывается о том, что счастливые лица на этих фотографиях на самом деле могут быть глубоко несчастными. Избавьтесь от привычки бесконечно создавать иллюзию будто все лучше, чем есть на самом деле. Посмотрите правде в глаза и проводите больше времени с любимым человеком. И, пожалуйста, без телефонов.

7. ВЫ ВСЕ ЕЩЕ ОБЩАЕТЕСЬ С БЫВШИМ

Многие женщины не прочь пофлиртовать с бывшим, особенно когда с настоящим есть проблемы. Таким образом они держат его «при себе» на случай, если нужно будет скрасить одиночество. Если подобная ситуация вам знакома, то хотим вам немного расстроить. Во-первых, это нечестно по отношению к бывшему. Вы с ним просто играетесь, а он, возможно, питает надежды на возобновление отношений. Зачем вы тратите его время? Во-вторых, это нечестно по отношению к мужу. Всякий раз когда вы будете ругаться, вам будет казаться, что он вас не понимает, а бывший словно родственная душа. И это вам лишь кажется. Поставьте крест на прошлом и не тащите его в настоящее.

8. ВАС НЕ ПОКИДАЕТ ОЩУЩЕНИЕ НЕПРАВИЛЬНОГО ВЫБОРА

Вместо того, чтобы наполнять свою вторую половинку, вы постоянно сомневаетесь в своем выборе. «Эх! Леша сейчас на БМВ ездит, а ведь он когда-то за мной ухаживал, а я нос воротила…», «Какая бы у меня была жизнь, если бы я тогда пошла за Васю?», «А что, если я ошиблась?» — все эти сомнения говорят о том, что вы несчастливы в браке. Вместо того, чтобы делать акцент на недостатках своего партнера, выделите в нем ценные качества. Ведь за что-то вы его полюбили и даже вышли замуж! Если вы считаете, что ваш муж — один сплошной недостаток, то не стоит продолжать так жить. Принимайте решение.

ИТОГ: РАЗВОД ИЛИ РАБОТА НАД ОТНОШЕНИЯМИ

Решать только вам! Эти признаки лишь подчеркивают плачевный статус в ваших отношениях, но ни в коем случае не лишают вас выбора. Подумайте, готовы ли вы работать над отношениями и дать им второй шанс? Если вы уверены, что это невозможно или вы уже пытались, но ничего не вышло, то стоит задуматься о ценности такого брака. Поймите самое главное: чем больше вы нервничаете и страдаете, тем больше наносите ущерб своему здоровью.

Источник: hochu.ua