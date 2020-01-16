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Праздничный текстиль на прокат в «Милан-текстиль»

08:17 16.01.2020 Фото: Милан-Текстиль
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Намечается важное событие, но не знаете как украсить место торжества? Как придать старой мебели свежий вид и лоск, чтобы все гости остались в восторге? «Милан-текстиль» вам с радостью поможет решить данную проблему.

Праздничный текстиль на прокат в Милан текстиль
Аренда столового белья и банкетного текстиля для мероприятий – это отличный способ добиться праздничного и торжественного вида фуршета или банкета

Намечается важное событие, но не знаете как украсить место торжества? Как придать старой мебели свежий вид и лоск, чтобы все гости остались в восторге? «Милан-текстиль» вам с радостью поможет решить данную проблему!

Мы предлагаем в аренду столовое белье и банкетный текстиль для ресторанов и кафе, банкетов, праздников и свадеб.
В ассортименте: скатерти, салфетки, напероны, фуршетные юбки, чехлы и декор на стулья.

Аренда столового белья и банкетного текстиля для мероприятий – это отличный способ добиться праздничного и торжественного вида фуршета или банкета, а также упростить себе жизнь.

Телефон 8-913-943-57-65 

НАш адрес: г. Бердск, ул. Первомайская, 12 (офис 11)
E-mail: marina@milan-tex.ru

Источник: Раздел ООО «Милан-Текстиль»на сайте Весь Бердск

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