Директор УК «Кристалл» Бердска: Если мы самовольно поднимем тарифы, меня ГЖИ поставит к «стенке»

Жительница Белокаменного микрорайона уверена, что тариф на содержание жилья утверждают без решения общего собрания жильцов. В УК утверждают, что это невозможно.

Микрорайон Белокаменный

Возмущены тем, что без общего собрания жильцов утверждают тариф на содержание жилья, жители микрорайона Белокаменного в Бердске.

— У нас тариф на содержание жилья без собрания утверждают. Просто приходишь в УК платить за квартиру, а тебе подсовывают какую-то бумагу подписать и говорят: голосуйте. Уже все проголосовали. Спрашиваешь: а собрание когда было? Ответ экономиста убивает: собрание проводить не обязательно, и так можно голосовать. В итоге тариф вырастает на 5-7 рублей. Беспредел и самоуправство творится у нас в Белокаменном, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» 15 января жительница микрорайона Белокаменного Лилия.

По словам директора УК «Кристалл» Виктора Злобина, тарифы на содержание жилья утверждаются раз в год и только после принятия решения собственников и подписания протокола.

— Если бердчанка где-то не расписывалась, то это не значит, что собрания не было. Если мы начнем самовольничать, поднимать тарифы на 5 рублей, меня сразу ГЖИ поставит к «стенке». Все у нас проходит на законодательном уровне. Человек не разбирается в ситуации. Я всегда говорю жителям: если возникли вопросы, пишите заявление, в течение пяти дней мы дадим письменный ответ. Если что-то не устраивает, у меня есть приемные часы. Даже не в приемные часы приходите, я на месте. На все вопросы ответим, — отметил Злобин.