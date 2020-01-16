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В мошенничестве подозревают экс-директора «Новосибирскэнергосбыта»

08:45 16.01.2020 Фото: Международный антикоррупционный портал
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Татьяна Подчасова возглавляла «Новосибирскэнергосбыт» 17 лет.

В мошенничестве подозревают экс директора Новосибирскэнергосбыта

На деньги компании Татьяна Подчасова отправляла за границу друзей и родственников, а после оформляла поездки как служебные командировки, сообщил Anticorr.media источник в правоохранительных органах региона. По его словам, в качестве отчетных документов фигурируют подложные сертификаты о прохождении семинаров и обучающих курсов, которые Подчасова оформляла с помощью Ларисы Кольбедюк, директора негосударственного учреждения дополнительного профессионального образования «Сибирский внешнеэкономический центр».

Уголовное дело в отношении неустановленных лиц было возбуждено в пятницу, 10 января. Предполагается, что преступную схему Подчасова и Кольбедюк реализовывали на протяжении длительного времени. Кольбедюк, имея собственный образовательный центр, помогала оформлять подложные дипломы.

Есть предположение, что афера с поездками лишь повод, чтобы привлечь Подчасову к уголовной ответственности. Татьяна Подчасова возглавляла «Новосибирскэнергосбыт» 17 лет, в середине 2018 года ее сменил Карен Дашьян.

Источник: Международный антикоррупционный портал

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