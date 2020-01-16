К концу 2020-го около половины всего строящегося жилья в стране будет продаваться через эскроу-счета. Оно будет дороже, чем могло быть без участия банков.

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Среди причин — переход на эскроу-счета и снижение объёмов строительств.

Первичное жилье в 2020 году подорожает на 10%, вторичное — на 6%. Такой прогноз для «Известий» сделали аналитики ЦИАН. В некоторых новостройках, где квартиры хорошо покупаются, рост цен может составить 15%, считают девелоперы. Стоимость жилья будет увеличиваться из-за перехода на эскроу-счета, снижения объемов предложения и ипотечных ставок.

Прогнозный рост



За 2020 год цены на квартиры в новостройках в крупных городах России вырастут примерно на 10%, на вторичное жилье — на 6%. Такой прогноз в беседе с «Известиями» сделал руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов. В тех новостройках, где хорошо идут продажи, квартиры могут подорожать на 15%, считает управляющий партнер «ВекторСтройФинанс» Андрей Колочинский. С ним согласен президент ГК «Основа» Александр Ручьёв, прогнозируя средний рост цен на 15% за 1,5–2 года, а в случае с наиболее привлекательными проектами — более чем на 20%.

Стоимость будет увеличиваться в течение года по традиционному сценарию. Как правило, наибольшими темпами цены растут в периоды повышенной деловой активности — весной и осенью, а летом наступает стагнация, добавил Алексей Попов.

В 2020-м рынок недвижимости будет развиваться, согласно вектору, заданному в прошлом году, отметил Андрей Колочинский. В течение всего 2019-го цены на новостройки увеличивались, в некоторых московских проектах рост составил 15–18%, сказал директор по продажам компании «Колди» Максим Каварьянц. По данным аналитического центра «Авито Недвижимость», в целом по России за 2019 год первичное жилье подорожало на 30%, до 68 тыс. рублей за 1 кв. м, а вторичное — на 5%, до 45 тыс. рублей за 1 кв. м.

В числе важных причин повышения цен в прошлом году были переход отрасли на проектное финансирование (эскроу-счета), а также рост НДС до 20%, отметили в «Авито Недвижимость». Впрочем, часть новостроек, в которых заметно выросли цены, строилась и финансировалась по старым правилам — без использования эскроу-счетов. То есть рост стоимости в них не был напрямую связан с новыми правилами, но застройщики играли «на опережение», уточнил Максим Каварьянц.

Причина подорожания

Переход отрасли на проектное финансирование будет оставаться мощным фактором роста цен в нынешнем году, считает управляющий партнер компании «Метриум» Мария Литинецкая.

–– К концу 2020-го около половины всего строящегося жилья в стране будет продаваться через эскроу-счета. Оно будет дороже, чем могло быть без участия банков, — сказала она.

Переход на эскроу-счета может привести к снижению объемов строительства жилья, что также влияет на ценообразование, отметил заместитель директора по продажам ГК «Гранель» Сергей Нюхалов.

Глава Минстроя Владимир Якушев на пресс-конференции в конце прошлого года сообщил о зафиксированном сокращении количества выданных девелоперам разрешений на строительство. Если тенденция не изменится, объем ввода жилья может снизиться. По данным Александра Ручьёва, в московском регионе выдача разрешений на строительство сократилась на 30%, а по стране в целом эта цифра еще выше.

–– Снижение было прогнозируемое, мы говорили об этом еще больше года назад, –– отметил он.

По мнению эксперта, в этом году показатель продолжит сокращаться — объемы выдачи могут снизиться еще на 15%. Безусловно, это способствует росту цен на жилье, что также прогнозировалось год назад, добавил Александр Ручьёв.

Например, за 2019-й суммарный объем предложения новостроек в Москве сократился на 3%, до 51,4 тыс. лотов. На этом фоне цены продемонстрировали положительную динамику. В жилых комплексах комфорт-класса стоимость 1 кв. м выросла на 7%, в бизнес-классе — на 5%, в премиальном — на 8%, в элитном — на 18%, рассказала председатель совета директоров «Бест-Новострой» Ирина Доброхотова.

Еще одна причина роста цен — инфляция в стране, указал генеральный директор девелоперской компании «СМУ-6 Инвестиции» Алексей Перлин. Также в этом году на цены будет влиять снижение ипотечных ставок, отметил Андрей Колочинский. Ключевая ставка ЦБ может опуститься ниже 6%, что даст возможность банкам предложить еще более выгодные условия по ипотеке. При благоприятном стечении обстоятельств средний размер ставки опустится до 8,5%, спрогнозировал эксперт. Это приведет к росту спроса, а значит, увеличению стоимости жилья.

Пока новый уровень цен отпугивает покупателей, что отражается на спросе. Если в начале 2019 года в Москве ежемесячно заключалось 7–8 тыс. договоров долевого участия, то во втором полугодии этот показатель уменьшился до 5–6 тыс., отметил Андрей Колочинский.

–– Потребуется время, чтобы люди адаптировались к новым реалиям. Поэтому, возможно, более заметное повышение цен начнется во второй половине 2020 года, –– отметил эксперт.

По его мнению, в связи с этим не стоит откладывать покупку недвижимости. Можно дождаться и более выгодных условий по ипотеке, но стоит учитывать, что подорожание жилья нивелирует снижение ставок.

В более долгосрочной перспективе эксперты ожидают нехватку новостроек. Это будет способствовать дальнейшему повышению цен, спрогнозировал генеральный директор федерального портала «Мир квартир» Павел Луценко.

В Минстрое на момент публикации не ответили на запрос «Известий» о вероятных изменениях цен.

Источник: Известия