Шейный остеохондроз: как убрать отложение солей в шейном отделе позвоночника

С проблемой отложения солей в шейном отделе сталкивается каждый четвертый человек, страдающий остеохондрозом позвоночника. Нарушение обмена веществ, малоподвижный образ жизни, физические перегрузки и неправильное питание могут привести к отложению солей в шейном отделе позвоночника.

Массаж- один из методов профилактики отложения солей

Нарушение обмена веществ, малоподвижный образ жизни, физические перегрузки и неправильное питание могут привести к отложению солей в шейном отделе позвоночника. В медицине это явление называют шейным остеохондрозом (от греческого «остео» — кость и «хондрос» — хрящ). Заболевание считается распространенным. Его диагностируют у большинства пациентов старше 40 лет.

С проблемой отложения солей в шейном отделе сталкивается каждый четвертый человек, страдающий остеохондрозом позвоночника. В МКБ-10 остеохондроз позвоночника относится к заболеваниям скелетно-мышечной системы и соединительной ткани, к разделу «Дорсопатия», подразделу «Другие дорсопатии».

Причины

Причинами отложения солей в шейном отделе позвоночника являются генетическая предрасположенность, малоподвижный образ жизни и неправильное питание.

Генетическая предрасположенность. Остеохондроз не передается по наследству, но от предков можно унаследовать особенности метаболизма. Поэтому у членов одной семьи встречаются похожие обменные нарушения и предрасположенность к отложению солей.

Малоподвижный образ жизни. Причинами остеохондроза могут быть сидячая работа и низкая физическая активность. Если человек вынужден долгое время находиться в неудобной позе (за компьютером, швейной машинкой, станком), то со временем его мышцы ослабевают, давление на суставы увеличивается, в шейном отделе позвоночника накапливаются соли и продукты распада.

Неправильное питание. Чрезмерное увлечение острой и соленой пищей, однообразный, несбалансированный рацион, обедненный белками, могут стать причинами накопления солей в шейном отделе позвоночника. Проблему усугубляют лишний вес, плоскостопие, вредные привычки и некоторые другие косвенные факторы. Если с генетической предрасположенностью можно лишь смириться, то остальные группы факторов поддаются корректировке с помощью здорового образа жизни, занятий спортом и сбалансированного питания.

Симптомы

Ранняя стадия отложения солей протекает бессимптомно и многие пациенты не обращают на нее внимания. По мере развития заболевания его симптомы приобретают ярко выраженный характер, появляются признаки отложения солей в шейном отделе: регулярные головные боли; легкое головокружение; звон в ушах; нарушение координации; быстрая утомляемость; нарушение зрения, появление ярких пятнышек и точек перед глазами; боль в руках и плечах, онемение, ощущение растянутости мышц; легкий хруст при движениях шеи вверх-вниз и из стороны в сторону; постоянное напряжение мышц шеи и спины; боль при подъеме рук вверх и резком повороте головы; скачки артериального давления; тахикардия; обмороки, похолодание конечностей; шишка на шее. При запущенном отложении солей ухудшается кровоснабжение головного мозга, подавляются его функции. Пациент может ощущать онемение языка, трудности при глотании, снижение четкости восприятия звука и света.

Диагностика

Диагностику отложения солей в шейном отделе позвоночника проводят врач-ортопед или невролог. Во время приема доктор оценивает подвижность шеи, ее болезненность, чувствительность и прочие показатели. По результатам первичного осмотра врач может назначить пациенту следующие виды диагностики: рентгенографию шейного отдела позвоночника в нескольких проекциях; при подозрении на грыжу — КТ или МРТ; при нарушении кровообращения — реоэнцефалографию; при нарушениях зрения — исследование глазного дна. Эти обследования необходимы для получения наиболее полной картины и постановки пациенту окончательного диагноза.

Лечение

Для лечения остеохондроза шейного отдела позвоночника используют медикаменты, массаж, народные средства, диету и гимнастику. Эти методы позволяют привести шейный отдел позвоночника в порядок, избавиться от боли, скованности и отеков.

Медикаментозное лечение

Для лечения отложения солей используют медикаменты, перечисленные в следующей таблице. Назначение препаратов Препараты Снятие болевого синдрома «Анальгин», «Кеторол» Снятие отека и воспаления тканей «Диклофенак», «Мелоксикам» Устранение спазмов мышц «Но-шпа» Улучшение кровообращения «Трентал», «Мидокалм» Восстановление структуры межпозвоночных дисков «Артроцин», «Терафлекс» Снятие болевого синдрома, воспаления «Никофлекс», «Диклогель» к оглавлению ^ Анальгин Форма выпуска: таблетки и ампулы для инъекций. Действующее вещество — метамизол натрия. Обладает обезболивающим и слабым противовоспалительным действием.

Противопоказания: чувствительность к производным пиразолона, склонность к бронхоспазму, выраженная дисфункция печени и почек, заболевания крови, дефицит глюкозо-6-фосфатдегидрогеназов. Побочные эффекты: аллергия, лейкопения, бронхоспазм, дисфункция почек. к оглавлению ^ Кеторол Форма выпуска: таблетки и ампулы для инъекций. Обладает обезболивающим и противовоспалительным действием. Действующее вещество — кеторолак.

Противопоказания: язва желудка и 12-перстной кишки, декомпенсированная сердечная недостаточность, нарушение свертываемости крови, выраженная почечная недостаточность, беременность, лактация, возраст до 16 лет. Побочные эффекты: диарея, головная боль, головокружение, сонливость, повышение артериального давления, отеки.

Диклофенак Форма выпуска: таблетки, раствор для инъекций, ректальные суппозитории, мазь и гель. Действующее вещество — диклофенак натрия. Снимает воспаление, уменьшает отеки, увеличивает подвижность суставов.

Противопоказания: язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки, лактация, возраст до 12 лет (инъекции, суппозитории), до 6 лет (мазь, таблетки).

Побочные эффекты: тошнота, рвота, метеоризм, запоры, панкреатит, нефрит, головная боль, головокружение, возбуждение, бессонница, аллергия.

Мелоксикам Форма выпуска: раствор для инъекций. Действующее вещество — мелоксикам. Снимает боль, отек и воспаление. Противопоказания: язва желудка и 12-перстной кишки в фазе обострения, аспириновая бронхиальная астма, кровотечения, почечная, печеночная и сердечная недостаточность, возраст до 15 лет, беременность и лактация.

Побочные эффекты: тошнота, диарея, рвота, запор, метеоризм, сухость во рту, тахикардия, повышение давления, приливы, головная боль, головокружение, шум в ушах, дезориентация, нарушение сна, отеки, зуд, кожная сыпь, лихорадка.

Но-шпа Форма выпуска: таблетки, раствор для инъекций. Действующее вещество — дротаверина гидрохлорид. Предназначена для снятия мышечного спазма. Противопоказания: острая сердечная, печеночная и почечная недостаточность, возраст до 6 лет (таблетки), 18 лет (инъекции), поздние сроки беременности, кормление грудью.

Побочные эффекты: головная боль, бессонница, головокружение, тахикардия, снижение артериального давления, запоры, тошнота, аллергии.

Трентал Форма выпуска: ампулы для инъекций. Действующее вещество — пентоксифиллин. Предназначен для улучшения микроциркуляции крови, улучшает мозговое кровообращение.

Противопоказания: кровотечения и кровоизлияния, острый инфаркт миокарда, тяжелая аритмия, беременность, грудное вскармливание, возраст до 18 лет.

Побочные эффекты: головная боль, бессонница, головокружение, судороги, гиперемия кожи лица, отеки, тахикардия, аритмия, нарушение зрения, зуд кожи, крапивница.

Мидокалм Форма выпуска: таблетки. Действующее вещество — толперизона гидрохлорид. Обладает легким спазмолитическим эффектом, улучшает кровообращение.

Противопоказания: миастения, возраст до 3 лет, беременность и кормление грудью. Побочные эффекты: слабость, головная боль, артериальная гипотензия, тошнота, рвота, дискомфорт в животе, зуд, крапивница, отек, бронхоспазм, анафилактический шок.

Артроцин Форма выпуска: капсулы и таблетки. Действующие вещества: хондроитина сульфат, глюкозамина сульфат, экстракт коры белой ивы, экстракт хвоща полевого, кверцетин. Предназначен для коррекции метаболизма хрящевой и соединительной ткани, восстановления хрящевой ткани, уменьшения мышечного напряжения, укрепления соединительной ткани.

Противопоказания: возраст до 12 лет, беременность, лактация, индивидуальная непереносимость компонентов.

Побочный эффект: аллергическая реакция.

Терафлекс Форма выпуска: капсулы. Действующие вещества: гидрохлорид глюкозамина и хондроитина сульфат натрия. Препятствует деградации хрящевой ткани и способствует ее обновлению, уменьшает боль, повышает подвижность суставов.

Противопоказания: гиперчувствительность, тяжелая хроническая почечная недостаточность, беременность, лактация, возраст до 15 лет.

Побочные эффекты: нарушения в работе желудочно-кишечного тракта, головокружение, головная боль, периферические отеки, бессонница, сонливость, тахикардия и аритмия.

Никофлекс Форма выпуска: мазь. Действующее вещество — капсаицин. Препарат имеет обезболивающий эффект, снимает воспаление, отеки, расширяет сосуды в месте нанесения, вызывает ощущение тепла. Противопоказания: беременность, лактация, возраст до 6 лет, гиперчувствительность к компонентам, нарушение целостности кожных покровов.

Побочные эффекты: раздражение кожи, аллергия.

Диклогель Форма выпуска: гель, мазь, спрей для наружного применения. Действующее вещество — диклофенак. Обладает сильным обезболивающим и противовоспалительным эффектом, устраняет скованность суставов, увеличивает объем движений.

Противопоказания: язва желудка и кишечника, возраст до 6 лет. С осторожностью при почечной и печеночной недостаточности, астме, в пожилом возрасте.

Побочные эффекты: кожная сыпь, крапивница, удушье, бронхоспастические реакции, дерматиты, шелушение, везикулы, папулы.

Массаж Пациент лежит на животе, подложив кисти под лоб, мышцы полностью расслаблены. Массаж включает несколько техник: поглаживание, выжимание, растирание, разминание и вибрацию.

Поглаживание Массаж начинают с поглаживаний, двигаясь от воротниковой области к подмышечным впадинам и надключичным узлам. Затем поглаживают проблемную зону ладонями и ребром руки, начиная от седьмого шейного позвонка вправо и влево.

Выжимание Массажист кладет ладонь ребром поперек шеи и двигает ее вниз, вдоль позвоночника, к трапециевидной мышце. В воротниковой зоне выжимание проводят от четвертого грудного позвонка до плечевых суставов.

Растирание Начиная от основания черепа, кожу растирают подушечками пальцев. Пальцы двигаются по кругу и по прямой. Скользя по коже, пальцы смещают ее. Растирают кожу от остистых отростков позвонков по сторонам.

Разминание Мышцу захватывают, фиксируют и разминают. На шее выполняют круговые движения, продвигаясь по паравертебральным зонам. На воротниковой зоне выполняют продольное, поперечное и кольцевое разминание.

Вибрация Массаж заканчивают поглаживающими движениями и вибрацией. Вибрацию выполняют методом сотрясения, рубления и поколачивания кожи пациента.

Народными средствами Народная медицина предлагает множество рецептов для лечения отложения солей в домашних условиях.

Настойка из редьки и меда Берут 200 грамм сока редьки, 2 стопки водки, 130 грамм меда и 4 чайных ложки соли. Ингредиенты перемешивают и настаивают в прохладном месте 3 дня. Проблемный участок натирают 1/2 столовой ложки настойки 3-4 раза в день.

Настойка из хрена, лимонов, меда и сельдерея Через мясорубку пропускают 1,5 килограмма сельдерея, 5 лимонов, 300 грамм корня хрена. Добавляют 100 миллилитров воды и 400 грамм меда. Оставляют в холодильнике в стеклянной посуде на несколько недель. Отжимают сок и принимают его по 1 столовой ложке в день 4 месяца.

Отвар из 6 трав Берут душицу, крапиву, хмель, репейник, петрушку, ромашку в пропорциях 1:1:2:2:2:2, заливают кипятком и настаивают в темном месте 3 дня. Принимают по 1 столовой ложке отвара 2 раза в день.

Снадобье из редьки и алоэ Смешивают сок алоэ, сок редьки, водку и мед в пропорциях 2:2:1:1. Принимают один раз в день по 1 столовой ложке.

Компресс из ржаных лепешек Из ржаной муки выпекают лепешку. И пока она горячая, прикладывают к больному месту. Процедуру повторяют 2 раза в день.

Компресс из прополиса, алоэ и горчицы Смешивают 400 миллилитров водки, 50 грамм сухой горчицы, 50 миллилитров сока алоэ и 1 грамм прополиса. Компресс накладывают на шею, укутывают чем-то теплым и оставляют на ночь. Этот компресс снимает боль.

Мазь из имбирного порошка Порошок имбиря обжаривают на сливочном масле, остужают, добавляют натертый чеснок. Эту мазь для отложения солей в шейном отделе наносят на проблемный участок 3 раза в сутки и укрывают чем-то теплым.

Мазь из шишек хмеля Смешивают 1 столовую ложку шишек хмеля с 1 столовой ложкой свиного жира. Мазь наносят на болезненные участки на ночь. Народные рецепты хорошо зарекомендовали себя как вспомогательные средства в комплексной терапии шейного остеохондроза.

Диета При остеохондрозе рацион пациента должен на 1/3 состоять из белков, которые содержатся в мясе, рыбе, орехах, бобовых и баклажанах. Для укрепления структуры костной ткани питание должно быть обогащено кальцием, фосфором, магнием, марганцем и витаминами А, В, С, D. Кальций содержится в яйцах, морской рыбе, сливочном масле. Магний — в орехах, семенах подсолнечника, авокадо и огурцах. Фосфор — в рыбе, сое, горохе, отрубях и белокочанной капусте. Марганец — в яичных желтках, твороге, курином мясе, орехах, бананах, луке, бобовых, печеном картофеле. Витамин А — сырые яйца, печень, тыква, морковь, дыня, рыба и печень. Витамины группы В — красное мясо, морепродукты, грибы, крупы и молоко. Витамин С — цитрусовые и свежие фрукты. От маринадов, солений, острых приправ, полуфабрикатов и сладостей, кофе, искусственных добавок лучше избавиться, сахар заменить медом.

Гимнастика

Одним из элементов комплексного лечения шейного остеохондроза является гимнастика. Ниже представлено несколько упражнений, которые рекомендуется выполнять ежедневно. Эти простые упражнения позволяют укрепить мышцы шеи и улучшить кровоснабжение головного мозга.

Упражнение 1 Спина прямая, руки опущены. Шею вытягивают вверх, а плечи одновременно опускают как можно ниже. Совершают 10 подходов по 3 раза.

Упражнение 2 На шею накидывают полотенце (как после бани), берут в руки его концы и с усилием тянут вперед. Шею напрягают, преодолевая сопротивление и пытаясь удержать ее в исходном положении.

Упражнение 3 Спина прямая, руки на затылке, плечи развернуты вперед или в сторону. Шею медленно сгибают, слегка надавливая руками на затылок до появления легкого напряжения в шейном отделе позвоночника. Остаются в таком положении 7 секунд, затем шею выпрямляют. Выполняют 3 наклона.

Упражнение 4 Спина прямая, плечи опущены. Правая ладонь лежит на левом виске. Правый локоть смотрит вверх и вправо. Голову наклоняют вправо, слегка надавливая на нее правой ладонью. Левую руку тянут вниз и в сторону. В этом положении задерживаются на 30 секунд. Затем положение рук меняют и делают наклоны головы в левую сторону.

Упражнение 5 Подбородок опускают к шее. Медленно поворачивают голову вправо и влево, по 5 раз в каждую сторону. Немного приподнимают подбородок и повторяют повороты. к оглавлению ^ Упражнение 6 Спина прямая, ладони лежат на лбу. Напрягая мышцы шеи, надавливают лбом на ладони и остаются в таком положении 7 секунд. Выполняют 3 подхода. к оглавлению ^ Упражнение 7 Спина прямая, левая ладонь лежит на левом виске. Напрягая мышцы шеи, надавливают головой на левую ладонь и остаются в таком положении 7 секунд. Упражнение выполняют 3 раза. Затем столько же раз надавливают правым виском на правую ладонь.

Упражнение 8 Пальцы соединяют в «замок» и подводят их под подбородок. С усилием надавливают подбородком на «замок» 3 раза по 7 секунд. к оглавлению ^

Последствия и осложнения

Последствия остеохондроза шейного отдела позвоночника можно разделить на 3 группы: механические, невролоические и связанные с нарушением кровоснабжения органов и тканей.

Механические. Заболевание может привегсти к уменьшению высоты позвонков, деформации позвоночника, появлению костных разрастаний (остеофитов), грыж и смещению межпозвоночных дисков. Эти явления сопровождаются спазмами, отеками, ограниченностью в движениях и острой болью.

Неврологические. Остеохондроз может стать причиной диэнцефального синдрома, обмороков, шума в ушах, сбоев в работе вестибулярного аппарата и других неврологических отклонений. Нарушение кровоснабжения органов и тканей. Солевые отложения защемляют артерию, которая обеспечивает кислородом головной мозг. Дефицит кислорода вызывает скачки артериального давления, головокружение, мигрени, бессонницу и ухудшение зрения. В самых тяжелых, запущенных случаях осложнения затрагивают все органы и системы человеческого организма. У 9 из 10 детей, страдающих шейным остеохондрозом, наблюдается быстрая утомляемость, ухудшается почерк, снижаются спортивные достижения и успеваемость, концентрация внимания падает уже через 40 минут после начала работы.

Профилактика

Профилактика отложения солей в шейном отделе позвоночника включает физические нагрузки, сбалансированное питание, удобное положение во время сна, отказ от поднятия тяжестей, чередование периодов труда и отдыха.

Физические нагрузки. Они особенно необходимы офисным работникам и другим людям с малоподвижным образом жизни. Если ходить в спортивный зал не получается, можно в домашних условиях выполнять комплекс упражнений для укрепления мышц шеи.

Сбалансированное питание. В дневной рацион следует включить продукты, богатые белками и кальцием, исключить жирные, острые и соленые блюда, способствующие отложению солей.

Удобная постель. Для сна лучше использовать ортопедический матрас с анатомическими подушками, которые обеспечивают правильное положение тела в ночное время.

Чередование периодов труда и отдыха. Длительные периоды работы за компьютером (за станком, швейной машинкой) следует чередовать с периодами разминки и отдыха.

Охранительный режим. Больному следует отказаться от поднятия тяжестей и беречь шею от травм. Профилактические мероприятия позволяют существенно снизить риск отложения солей в шейном отделе позвоночника.

Источник: woman-l.ru