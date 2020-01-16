Ира, так никто не делает! Вы в клетке в своей квартире?

Дизайн должен быть таким, как вам нравится, как чувствуете именно вы — это главное мерило любого баланса

Мы не раз рассказывали вам о различных трендах в интерьере. Например, о дизайне маленькой кухни, правильной спальне по фэн-шую, оригинальных вешалках для прихожей и многом другом.

А недавно мы познакомились с Ирой Куценко — основательницей и дизайнером fábik STUDIO. Редакция HOCHU пообщалась с Ириной о том, как сделать уютной квартиру, дом или заведение. Также наш разговор коснулся модных трендов в дизайне интерьера.

# Ира, расскажите о главных тенденциях декора в этом сезоне?

Вот как только я слышу про тенденции/моду/тренды — мною это как рамки или условности воспринимается, как будто ты в клетке. Я за то, что вне моды и трендов, вне тенденций — за то, что тебе нравится и что ты чувствуешь сегодня, сейчас. Если тебе красиво и комфортно — это всегда модно.

Мне нравится геометрия и яркие цвета и, насколько я знаю, в этом сезоне пик популярности на все очень яркое, оттенки электрик — малиновый, лимонный, салатовый — все как я люблю. Как по мне, все приближается к минимализму и лаконичности во всем — мне это нравится. Минимум вещей в шкафу — минимум шкафов. Вот такие тренды.

# Какие три вещи должны быть в каждом доме/заведении/офисе, чтобы там ощущался уют и комфорт?

Зелень. Растения всегда дают глоток свежего воздуха и легкости. Люблю пальмы, банановые деревья, монстеры в плетеных сумках вместо вазонов, в каких-то деревянных или бетонных высоких цилиндрах. Желтый цвет. Это как кусочек солнца в доме. Если за окном пасмурно, а вы сидите на желтом диване или кресле, то вам становится и теплее, и веселее, и светлее. Вещь с историей, от которой вам хорошо. Все мы, осознанно или подсознательно, чувствуем вещи и то, какая идет от них энергия — окружайте себя теми предметами, на которые хочется смотреть, к которым хочется прикасаться — они будут дарить вам радость, силы и хорошее настроение.

# Какие материалы для отделки советуете использовать для квартиры, а каким место только в рабочем пространстве офиса?

Стараться использовать только экологичные материалы — всегда и везде. Чем больше природного, тем лучше вы будете чувствовать себя в этом пространстве — ваш ли это дом или рабочее место. Дерево — это обязательно, с такой оттедлкой и декором хорошо всегда. Последним временем очень полюбила бетон — это новые ощущения и возможности.

# Учитывая тренд на sustainable fashion и повышение интереса к заботе о природе, как изменилась индустрия дизайна мебели в Украине?

Мы изначально именно об этом. Вся идеология нашей деятельности о том, чтобы оставить жить то, что может умереть. Дать вторую жизнь всему и наполнить его силой. Так у нас и получаются вещи с особым настроением.

# Изменилось ли что-то в вашей деятельности, в fábik STUDIO?

Мне сложно сказать, но недавно я была на лекции моей любимой Йовы Ягер (дизайнер, декоратор) — так в мире просто чудеса несутся по теме экологичности мебельной индустрии, чему я безгранично рада.

# Каким должен быть дизайн мебели — новой или отреставрированной, чтобы баланс комфорта и стиля был соблюден?

Дизайн должен быть таким, как вам нравится, как чувствуете именно вы — это главное мерило любого баланса. Ваша главная задача: знать себя настолько хорошо, чтоб уметь слушать, не бояться следовать и реализовывать свои желания, даже если, по мнению кого-то, они слишком смелые. Суметь найти дизайнера, который вас понимает и с вами на одной волне. Когда я начинала, мне все говорили: «Ира, так никто не делает!». Я нашла в себе смелость и силы ответить раз и навсегда, прежде всего себе: «Раз никто так не делает, так буду делать я. Мне так нравится. Я так люблю».

Вот еще вчера меня тянуло на розовый и голубой и это сочетание в мебели было для меня идеальным. Сегодня я чувствую, что мне хорошо со спокойными природными оттенками — охра, изумруд, все оттенки дерева и рисунки его текстур. Все очень переменчиво и многогранно. И это прекрасно.

Источник: hochu.ua