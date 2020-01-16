Дополнит инициативы президента на уровне региона Новосибирская область

На региональном и муниципальном уровнях предстоит большая работа по реализации инициативы по обеспечению бесплатным горячим питанием всех детей во всех начальных школах области без каких-либо исключений.

Андрей Травников рассказал о своих впечатлениях от обращения главы государства. «В первую очередь впечатляет новый демографический пакет главы государства, дополнительные беспрецедентные меры поддержки семей с детьми, уже начиная с рождения первого ребёнка. Второе, на что я обратил внимание, — это поддержка системы образования, в частности, ожидаемое решение по повышению статуса классных руководителей. Причем повышение не только моральное, но и хорошее материальное.

Следующее – на площадке рабочей группы Госсовета РФ мы с коллегами обращали внимание: в некоторых регионах, в некоторых городах намечается сохранение проблемы переполненности школ, даже несмотря на беспрецедентные масштабы их строительства в рамках нацпроекта «Образование». Существовала угроза того, что дефицит мест в школах не будет ликвидирован. Сегодня Президент дал поручение Правительству оценить эту дополнительную потребность с учетом роста количества детей и, в том числе, внести необходимые изменения в нацпроект «Образование».

Со своей стороны, на региональном и муниципальном уровнях нам предстоит большая работа по реализации инициативы по обеспечению бесплатным горячим питанием всех детей во всех начальных школах области без каких-либо исключений.

Особое внимание — старту того обсуждения по корректировке Конституции, который дал Президент, особенно внятному вектору на укрепление суверенитета нашего государства, нашей страны, на укрепление патриотичности в основном законодательстве нашего государства.

В связи с тем, что новых инициатив главы государства очень много, причем многие из них нужно реализовывать уже вчера – 1 января 2020 года – нам необходимо очень быстро развернуть работу.

Сегодня у меня есть возможность объединить усилия управленческой команды Правительства региона и муниципалитетов с большой общественно-политической командой регионального отделения партии «Единая Россия». Я уверен, что при поддержке местных отделений, депутатов всех уровней «Единой России» новые инициативы главы государства мы в кратчайший срок внедрим на территории нашей области и, скорее всего, дополним нашими региональными мерами, не будем ограничиваться тем, что сегодня предложил Президент нашей страны», — заявил Андрей Травников.

Напомним, что на оглашении Послания традиционно присутствуют члены Совета Федерации, депутаты Государственной Думы, члены Правительства РФ, руководители Конституционного и Верховного судов, губернаторский корпус, председатели законодательных собраний субъектов Федерации, главы традиционных конфессий, общественные деятели, в том числе главы общественных палат регионов, руководители крупнейших средств массовой информации.

Источник:Правительство Новосибирской области