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Видео бросающей дочь в туалет вагона без трусов женщины выложили в сеть

13:47 16.01.2020 Фото: скрин
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Пьяная мать издевалась на 10-месячным ребенком в поезде «Симферополь-Москва».

Видео бросающей дочь в туалет вагона без трусов женщины выложили в сеть
Горе-мать бросила своего ребенка на лестницу

Издание Регион Online сообщило об инциденте с участием россиянки, которая в поезде Москва – Симферополь выбросила своего ребенка в туалет.

В интернете опубликовано видео, на котором видно как выпившая женщина без нижнего белья решила поиздеваться над своей дочерью.

В Telegram-канале «Бушующий мир» появилась информация о том, как пассажирка поезда Москва — Симферополь, без трусов вышла из своего купе с 10-месячной дочкой на руках. Затем горе-мать бросила своего ребенка на лестницу, ведущую на 2 этаж вагона.

Пассажирка поезда Симферополь Москва выбросила из купе грудную дочь

Источник: therussiantimes.com

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От редакции

Как надо наказать мать?

Аноним, 16 января 2020 14:01
духовные скрепы поехали в правильном направлении
людмила, 16 января 2020 14:18
НВР:
лишить прав такую мамашу!

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