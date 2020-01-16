Видео бросающей дочь в туалет вагона без трусов женщины выложили в сеть

Горе-мать бросила своего ребенка на лестницу

Издание Регион Online сообщило об инциденте с участием россиянки, которая в поезде Москва – Симферополь выбросила своего ребенка в туалет.

В интернете опубликовано видео, на котором видно как выпившая женщина без нижнего белья решила поиздеваться над своей дочерью.

В Telegram-канале «Бушующий мир» появилась информация о том, как пассажирка поезда Москва — Симферополь, без трусов вышла из своего купе с 10-месячной дочкой на руках. Затем горе-мать бросила своего ребенка на лестницу, ведущую на 2 этаж вагона.

Пассажирка поезда Симферополь Москва выбросила из купе грудную дочь



Источник: therussiantimes.com