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Что сулят звезды: любовный гороскоп на 16 января

14:36 16.01.2020 Фото: pixabay.com
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Как вести себя с партнером сегодня, можно ли встретить любовь всей своей жизни и стоит ли делиться откровенным с людьми 16 января, расскажут астрологи.

Что сулят звезды: любовный гороскоп на 16 января
Эротический гороскоп на 16 января для всех знаков Зодиака

Эротический гороскоп на 16 января Овен

В этот день вы будете постоянно засматриваться налево. Но если будете слишком долго смотреть, то в итоге останетесь одни и придется искать дорогу обратно направо.

Эротический гороскоп на 16 января Телец

Тельцы станут отличными учителями, поэтому можете рассказать младшему поколению что-то важное о сексе или же поделиться постельным опытом с партнером.

Эротический гороскоп на 16 января Близнецы

Чтобы найти себе идеального партнера, вы можете обойти много мест. Вот только вряд ли отыщете так далеко. Он ведь совсем рядом, намного ближе, чем вы думаете.

Эротический гороскоп на 16 января Рак

Раки будут слишком уставшими, чтобы заниматься сексом, и в этом их уважительная причина. Только объясните это партнеру доступно, чтобы он не решил, что вы просто заскучали.

Эротический гороскоп на 16 января Лев

Львов могут защекотать до такого состояния, когда уже даже больно смеяться. Но если ваш партнер сможет подобрать нужные ласки, то вы почувствуете себя на высоте.

Эротический гороскоп на 16 января Дева

У вас будет настолько бурная фантазия, что ей не будет границ. Вам так и хочется опробовать что-то новое, что вы сами придумали. Главное, чтобы партнеру пришлись по душе такие новшества.

Эротический гороскоп на 16 января Весы

Звезды советуют предложить вам с любовником общие игры в ванной или бассейне. А больше всего вас возбудит растирание мягким полотенцем.

Эротический гороскоп на 16 января Скорпион

Скорпионам нужно почистить свою сексуальную карму, а также заняться своей физиологией. Заглушите зов плоти, послушайте классическую музыку и выберите себе диету.

Эротический гороскоп на 16 января Стрелец

В конце дня Стрельцам необходимо посмотреть с возлюбленным эротическую комедию или другой подобный фильм. Хотя перед этим тоже не мешало бы расслабиться.

Эротический гороскоп на 16 января Козерог

В этот день вы окажетесь в сложной интимной ситуации. Не принимайте поспешных решений и не делайте быстрых выводов. Вам очень поможет здравый смысл.

Эротический гороскоп на 16 января Водолей

Партнер Водолеев поведет себя отстраненно, будто он стал манекеном. Не вешайте на него сразу одежду, а попробуйте узнать, что такого случилось в его жизни.

Эротический гороскоп на 16 января Рыбы

Если вдруг кто-то посмеет встать на пути между вами и хорошим сексом, то он будет раздавлен в один миг. Вы знаете свои цели и сумеете добиться их любым способом.

Источник: znaj.ua

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