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Стоят по 10-15 лет: Парки разобьют на местах снесенных долгостроев в России

13:56 16.01.2020 Фото: pixabay.com
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Минстрой России рассматривает возможность строительства парков на месте долгостроев, которые нецелесообразно достраивать и по которым обманутые дольщики получат компенсационные выплаты.

Стоят по 10 15 лет: Парки разобьют на местах снесенных долгостроев в России
Уже есть идеи сделать благоустроенные территории

Замминистра строительства ЖКХ Никита Стасишин пояснил, что такие идеи есть в Саратовской области и еще в нескольких регионах.
Минстрой России рассматривает возможность строительства парков на месте долгостроев, которые нецелесообразно достраивать и по которым обманутые дольщики получат компенсационные выплаты. Об этом сообщил заместитель министра строительства ЖКХ Никита Стасишин в интервью порталу «Будущее России. Национальные проекты», оператором которого является ТАСС.

«К сожалению, большое количество домов, где есть обманутые дольщики, стоят брошенными по 10-15 лет, достроить их невозможно и нецелесообразно — особенно, если дом стоит, что называется, в поле, где нет сетей < …> Возможно, на этих территориях целесообразно делать парки», — сказал Стасишн.

Он отметил, что выплаты компенсаций обманутым дольщикам только начались, поэтому «нужно время». «Но уже есть идеи сделать благоустроенные территории, а не строить дома, особенно там, где начат лишь нулевой цикл строительства», — добавил замминистра.

Стасишин пояснил, что такие идеи есть в Саратовской области и еще в нескольких регионах.

По состоянию на начало января в Едином реестре проблемных объектов содержатся данные о 3,1 тыс. домов общей площадью 18,7 млн кв. м из 75 регионов России. Достройка проблемных объектов долевого строительства вошла в число мероприятий единого плана по достижению национальных целей развития РФ до 2024 года.

Источник: ТАСС

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