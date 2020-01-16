ГДЗ: полезны или вредны решебники?

Специалисты уверены: не так страшны готовые домашние задания, как их представляют. На самом деле долго списывать из них безнаказанно не получится — правда, что ученик не разбирается в материале, все равно всплывет на первой же контрольной.

Сегодня нередко решебники называются подсказками и помощниками для учеников ленивых

Готовые домашние задания сегодня вызывают немало споров. Они появились в то время, когда в стране стали действовать единые стандарты образовательных программ. И сегодня сборники готовых решений есть буквально к любым учебникам и программам. Сейчас есть даже целые сборники по написанию готовых сочинений и изложений. Школьникам такая идея пришлась по душе. Однако родители и специалисты по сей день ломают копья, активно обсуждая пользу и вред подобных готовых решений.

Суть вопроса

Сегодня практически все учебные пособия — по математике, русскому языку, иностранному языку и прочим предметам — сопровождаются сборниками уже решенных упражнений. Многие из них соответствуют страницам в учебнике, так что вообще нет никаких проблем с тем, чтобы просто открыть книгу и изучить вариант решения тех или иных задачи или задания.



Отношение к подобным решебникам у родителей неоднозначное. И на это есть причина. «Когда говорят о готовых домашних заданиях, чаще всего возникает представление о том, что это очень плохо. Ведь, действительно, нас учили, что списывать нехорошо, это плохой поступок, вредный, он не несет никакой пользы. Да еще к тому же это и стыдно. В результате складывается общее впечатление, что использование сборников готовых домашних заданий — это очень вредно», — говорит психолог высшей категории Института детской и взрослой неврологии и эпилептологии им. Святителя Луки Елена Макарова.

Сегодня нередко решебники называются подсказками и помощниками для учеников ленивых, нерасторопных, не желающих думать. Ведь положа руку на сердце можно с уверенностью сказать, что довольно часто дети попросту списывают из таких книг решения, тем самым сокращая время исполнения домашнего задания и освобождая для себя время под игры и прочие приятные варианты проведения досуга. Однако все не так просто, отмечают специалисты.

Пользы решебников

«Хочется остановиться на тех положительных моментах, на той пользе, которую готовые домашние задания все-таки несут. Первое — это возможность увидеть, как правильно оформляется задание. Ведь в хорошем решебнике обязательно оформлению уделяется большое значение: как правильно написать, какое пояснение дать. Это хороший, а главное наглядный образец выполненного задания. И такой нюанс очень важен для ребенка.

Второй момент — это то, что часто одну и ту же задачу можно решить разными способами. Мы нередко действуем по стандарту, а сборник готовых домашних заданий может предложить тот самый альтернативный вариант, который нам и в голову не придет, но при этом дает правильный ответ. Мышление расширяется.

Ну и третье, готовые домашние задания развивают сообразительность ребенка. Ведь надо использовать хороший вариант, а не тот, где указан один только правильный ответ. И найти его на просторах интернета или в книжном магазине только на первый взгляд легко. На самом деле надо проанализировать информацию, вчитаться и вдуматься. Поэтому поиск красивого и полезного готового домашнего задания — это целый творческий и логический одновременно момент», — говорит Елена Макарова.

Кроме того, в числе плюсов от применения решебников специалисты выделяют следующие моменты:

Экономия средств на привлечение репетиторов или оплату дополнительных занятий для усвоения материала;

Обучение ребенка навыкам самопроверки;

Возможность более детального разбора примера — можно научиться анализировать свои решения шаг за шагом;

Экономия времени.

Конечно же, чтобы работа со сборниками готовых домашних заданий шла только на пользу, а не во вред, следует обучить школьника правильно обращаться к таким вариантам. Если оставить его без внимания один на один с решебником, у него, естественно, возникнет соблазн просто списать, не думая. Но если научить его обращаться с такой книгой правильно, то можно превратить ее в надежного союзника.

Самим родителям, которые проверяют домашние задания у своего отпрыска, такие сборники выполненных заданий также помогают. Ведь далеко не все хорошо помнят школьный курс математики или сильны в биологии, химии и т. д. Решебники позволят качественно проверить выполненное домашние задание, выявить пробелы в знаниях у ребенка.

Правила работы с источником

Правила, по которым следует использовать сборник готовых домашних заданий, довольно просты. Так, для начала ребенок должен самостоятельно прорешать все свои задания, выполнить их, оформить, привести необходимые доказательства и аргументы там, где это необходимо. Дальше уже можно использовать подсказку.

Специалисты уверены: не так страшны готовые домашние задания, как их представляют. На самом деле долго списывать из них безнаказанно не получится — правда, что ученик не разбирается в материале, все равно всплывет на первой же контрольной. А если работать с ними правильно, то они могут стать надежной опорой на пути освоения знаний детьми и формирования у них крепкой базы.

Источник: АиФ