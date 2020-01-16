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Убрать оплату директоров из расчетов средней зарплаты предложили в России

11:00 16.01.2020 Фото: pixabay.com
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С предложением выступил руководитель думских единороссов, вице-спикер Госдумы Сергей Неверов.

Убрать оплату директоров из расчетов средней зарплаты предложили в России
75% россиян не хватает зарплаты

Необходимо пересмотреть методику расчетов средних показателей зарплат в РФ, заявил руководитель думских единороссов, вице-спикер Госдумы Сергей Неверов.

Для этого потребуется исключить из расчетов данные ряда регионов, а также не учитывать зарплаты руководящего состава, пояснил он.

— Нужно исключить данные таких регионов, как Тюменская область, Москва, Санкт-Петербург и ряд других регионов, — отметил политик. — А данные «средний по региону» не должны учитывать заработную плату руководящего состава — директоров школ, главных врачей.

В «Единой России» рассчитывают, что в рамках «правительственных часов» в Госдуме министры, называя среднюю зарплату, будут применять «более честный подход», — заявил он.

Источник: Российская газета

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