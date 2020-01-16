На «лечебное дело» и «педиатрию» откроют целевой набор в ближайшее время

Путин в своем Послании заявил, что порядок приема в медвузы будет изменен — доля целевого приема увеличится.

В медвузы увеличат набор

Министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков заявил, что постановление о расширении практики целевого приема в вузы по медицинским специальностям, о котором в своем Послании Федеральному Собранию заявил президент Владимир Путин, уже внесено в правительство.

«Параметры целевого приема определяются распоряжением правительства. Оно сегодня подготовлено, уже внесено в правительство», — сказал Котюков «Интерфаксу» в среду.

По его словам, документ будет принят «в ближайшее время».

Он добавил, что в министерстве намерены дополнительно проанализировать объем «целевых» мест в медвузах по направлениям подготовки «лечебное дело» и «педиатрия», о которых говорил глава государства.

«В прошлом году в уже поднимали планку до 70%, но не все места были востребованы. Задача — чтобы сейчас востребованность была более высокая, и чтобы это было прозрачно: когда люди попадают в региональные списки по этим квотам, это должны быть люди, которые могут освоить образовательную программу. Это не раздача мест, это действительно привлечение талантливых выпускников школ, которые готовы в этой профессии состояться», — сказал Котюков.

Путин в своем Послании заявил, что порядок приема в медвузы будет изменен — доля целевого приема увеличится.

«Предлагаем в новом учебном году существенно изменить порядок приема в вузы по медицинским специальностям. По специальности «лечебное дело» 70% бюджетных мест станут целевыми, по специальности «педиатрия» — 75%», — сказал президент.

Квоты на целевой прием будут формироваться по заявкам регионов РФ. Регионы, в свою очередь, должны будут предоставить гарантию трудоустройства будущего выпускника.

«Что касается ординатуры: предлагаю по самым дефицитным направлениям установить почти 100%-е целевое обучение. Причем при поступлении преимущество будут иметь врачи со стажем работы в первичном звене, а особенно на селе», — сказал Путин.

По словам главы государства, целевое обучение нужно предусмотреть также и для федеральных медицинских центров.

Источник: academia.interfax.ru