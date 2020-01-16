Снял с себя полномочия главы Чечни Рамзан Кадыров

Глава Чечни Рамзан Кадыров

Глава Чечни Рамзан Кадыров с 13 января назначил временно исполняющим обязанности главы региона председателя правительства Муслима Хучиева на период своей временной нетрудоспособности, говорится в распоряжении, опубликованном на сайте главы и правительства Чечни.

«В соответствии со статьей 76 Конституции Чеченской республики исполнение обязанностей Главы Чеченской республики на период моей временной нетрудоспособности возлагаю на Хучиева Муслима Магомедовича, председателя правительства Чеченской республики с 13 января 2020 года», — говорится в документе.

Документ подписан 13 января.

Источник: РИА Новости