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Снял с себя полномочия главы Чечни Рамзан Кадыров

11:45 16.01.2020 Фото: ria.ru
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Кадыров назначил главу правительства Чечни временным руководителем региона из-за временной нетрудоспособности.

Снял с себя полномочия главы Чечни Рамзан Кадыров
Глава Чечни Рамзан Кадыров

Глава Чечни Рамзан Кадыров с 13 января назначил временно исполняющим обязанности главы региона председателя правительства Муслима Хучиева на период своей временной нетрудоспособности, говорится в распоряжении, опубликованном на сайте главы и правительства Чечни.
«В соответствии со статьей 76 Конституции Чеченской республики исполнение обязанностей Главы Чеченской республики на период моей временной нетрудоспособности возлагаю на Хучиева Муслима Магомедовича, председателя правительства Чеченской республики с 13 января 2020 года», — говорится в документе.
Документ подписан 13 января.

Источник: РИА Новости

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