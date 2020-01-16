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Общество / Стиль жизни

Менопаузу задерживают еженедельные занятия сексом

11:44 16.01.2020 Фото: pixabay.com
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К примеру, среди регулярно занимающихся сексом вероятность вступления в менопаузу в 51 год была на 28% меньше, чем у их ровесниц без секса.

Менопаузу задерживают еженедельные занятия сексом
Иммунный функционал женщины нарушается во время овуляции
Сюжет: Любовь. Секс. Измены
Менопаузу задерживают еженедельные занятия сексом

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Женщины могут задержать наступление менопаузы, если будут заниматься сексом хотя бы каждую неделю. Учёные полагают, что сокращение интимных радостей в жизни заставляет женский организм переставать овулировать.

Занимающиеся сексом хотя бы один раз в неделю женщины имеют меньший шанс на вступление в раннюю менопаузу, по сравнению с их ровесницами, у которых интимных радостей в жизни меньше. Ученые из Университетского колледжа Лондона опросили почти 3 000 женщин, за которыми наблюдали в течение 10 лет, о том, как часто они занимаются сексом. Выяснилось, что среди представительниц прекрасного пола с еженедельной сексуальной активностью наблюдается значительно меньше число случаев вступления в менопаузу в любом произвольно выбранном возрасте, чем среди женщин, которые передавались сексу менее одного раза в месяц. К примеру, среди регулярно занимающихся сексом вероятность вступления в менопаузу в 51 год была на 28% меньше, чем у их ровесниц без секса.

Сексуальная активность включала разные виды интима: полноценное половое сношение, оральный секс, петтинг, взаимные ласки и даже мастурбацию. Учёные утверждают, что если женщина совсем не занимается сексом, и шансов забеременеть у неё нет, то организм перестает активно инвестировать энергию в процессы овуляции, что и приводит к вступлению в менопаузу. Вместо этого тела таких женщин вкладывают эту энергию во что-то более полезное вроде присмотра за внуками. Это так называемая «теория бабушек», которая говорит, что менопауза была подарена женщинам эволюцией для того, чтобы они могли присматривать за внуками и тем самым увеличивать количество детей в семье.

Иммунный функционал женщины нарушается во время овуляции, из-за чего организм более уязвим перед болезнями. И если вероятность беременности низка из-за нехватки сексуальной активности, то женский организм может сфокусироваться на каких-то других процессах вроде помощи уже существующим родственникам. Напомним, что менопауза наступает в тот момент, когда у женщины прекращаются менструации, и возможность забеременеть натурально исчезает. Это естественная часть старения, а возраст наступления менопаузы находится в пределах от 45 до 55 лет. Об этом пишет The Daily Mail.

Источник: medikforum.ru

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