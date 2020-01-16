Убил судебного пристава стрелок в мировом суде в Кузбассе

Подсудимому что-то не понравилось во время заседания, он также ранил свидетеля по своему делу.

Мужчина и женщина получили огнестрельные ранения в здании мирового суда в Новокузнецке Кемеровской области, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

«В 9:20 (5:20 по мск) прошел вызов новокузнецкой скорой о том, что в здании на Энтузиастов 9, в здании где находятся мировые судьи, два огнестрельных ранения < …> Два пострадавших, мужчина и женщина», — сказали источник.

В пресс-службе Центра медицины катастроф сообщили, что судебный пристав, пострадавший в результате стрельбы, умер в машине скорой помощи.

«Мужчина умер в машине скорой помощи, он был в крайне тяжелом состоянии с ранением в брюшную полость, сильный травматический шок», — сообщили в службе.

По словам источника в правоохранительных органах региона, стрельбу, скорее всего, устроил подсудимый по одному из дел, рассматриваемых мировыми судьями.

«Стрелявший, предположительно, подсудимый, в ходе судебного заседания ему что-то не понравилось, он вышел, взял в машине огнестрельное оружие, вернулся, выстрелил в пристава, который пытался его остановить. Прошел в зал суда, где выстрелил в еще одного человека, предположительно, свидетеля», — сообщил собеседник агентства.

Источник добавил, что стрелявшего задержали.

Источник: ТАСС