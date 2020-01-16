Маткапитал на первого ребенка в 466 617 руб. и пособие в 5500 руб. на детей с 3 до 7 лет: где получить в Бердске?

Ведомства пока не знают, когда начнется выплата денег малоимущим семьям и кто имеет на нее право.

Владимир Путин предложил выплачивать материнский капитал матерям первенцев с 2020 года

Ошарашил все российские семьи президент России Владимир Путин вчера, 15 января.

Материнский капитал для каждого ребенка в России

В ежегодном обращении к Федеральному собранию он предложил выплачивать семьям материнский капитал при рождении первенца. А это 466 617 рублей. Именно столько до сих пор полагается при рождении второго или последующего ребёнка



Президент также заявил о продлении программы материнского капитала. Сейчас эта программа рассчитана на период до 31 декабря 2026 года. Глава государства также предложил увеличить выплаты за рождение второго ребенка на 150 тысяч. Таким образом, общий размер материнского капитала для семьи с двумя детьми составит 616 617 рублей.Уже с 1 января 2020 года получить пособие смогут семьи со средним доходом на человека ниже двух прожиточных минимумов.

Так, семья из четырех человек сможет рассчитывать на государственную поддержку при доходе в 90 тысяч рублей.

Но у будущих мамочек Бердска беспокойство и одни вопросы: имеют ли они право получить маткапитал на первенца, если он родился до 15 января. Когда ждать денег, и как их можно потратить?

Начальник УПФР Бердска Елена Чуль в беседе с «Курьер. Среда. Бердск» заверила: президент России указал на точную дату рождения первых деток в семьях, которые могут рассчитывать на выплату маткапитала — с 1 января 2020 год.

— Нет ни одного документа. Мы также слушали послание президента по телевизору. И нас сегодняшний день вопросов больше, чем ответов. Всю информацию, как только она к нам поступит, мы доведем до жителей Бердска. Нужно немножко подождать. Управляющий нашего отделения улетел в командировку в Бурятию на встречу с председателем правления. Там всю отделения России собрали. Возможно, какие-то разъяснения дадут там. Москва пока молчит. Убедительно прошу горожан следить за информацией. Мы будем оповещать мамочек в СМИ, приглашать на консультацию к нам, — заверила Елена Николаевна сегодня, 16 января.

Елена Чуль вспомнила ноябрь 2007 года. Когда правительство России ввело господдержку для семей с двумя детьми в виде материнского капитала. Тогда власти хватило двух месяцев, чтобы привести в соответствие нормативную базу, дать разъяснения гражданам, создать программу. Как будет сейчас, Елена Николаевна не знает:

-Год начала, в послании говорится «ввести с 1 января 2020 года». Думаю, это не будет быстро. Ведь это программный комплекс. Сегодня мы вручную ничего не делаем, потому что начисляет эти деньги пенсионный фонд Москвы. Мы только готовим документы населения, а Москва производит начисления на те счета, которые указаны. Прям бегом бегом этого не будет. Нужно время, чтобы понять, как мы будем работать. Вопрос тут очень большой и для нас. Ведь и МФЦ работает по вопросам материнского капитала. Но ясно хотя бы то, что на такую выплату могут рассчитывать мамочки, родившие первого ребенка с 1 января 2020 года. Нужно только подождать сертификат на материнский капитал.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в 2019 году в семьях Бердска на свет появились 622 малыша.

Пособие для первого и второго ребенка до 3-х лет

С 1 января пособия по уходу за ребенком от полутора до трех лет в размере 50 рублей отменили, а выплаты на первого и второго ребенка размером примерно 12 тыс. рублей распространят на семьи с доходом меньше двойного прожиточного минимума. Кроме того, увеличивается срок выплат — до достижения ребенком трехлетнего возраста.

Но к сожалению, воспользоваться этим новшеством смогут не все. Дело в том, что поправки, продлевающие срок выплаты пособия на ребенка до достижения им 3 лет, были внесены в Федеральный закон, которым введены ежемесячные выплаты для малоимущих семей при рождении первого и/или второго ребенка.

Раньше получать такое детское пособие могли семьи, в которых начиная с 1 января 2018 года рожден первый и/или второй ребенок, при условии что размер среднедушевого дохода этой семьи не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в соответствующем субъекте РФ за II квартал года, предшествующего году обращения за назначением пособия. Причем выплачивалось такое пособие до достижения ребенком 1,5 лет.

Кроме того, при поддержке федерального бюджета начались выплаты на третьего или последующих детей в 75 субъектах Федерации – теперь включая все регионы Урала, Сибири и Дальнего Востока.

Пособия на детей с 3-х до 7 лет

Кроме того, с 1 января текущего года Владимир Путин предложил ввести ежемесячные выплаты на детей с 3 до 7 лет для семей с низкими доходами. На первоначальном этапе сумма будет составлять половину прожиточного минимума, а с 2021 года она может быть удвоена.

— Предлагаю предусмотреть ежемесячные выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно, причем уже с 1 января 2020, текущего года, — сказал он в своем обращении к Федеральному Собранию 15 января 2020 года.

Как пояснил глава государства, согласно его предложению, выплаты должны будут получать семьи, чьи доходы не превышают одного прожиточного минимума на человека.

Чтобы получать такую выплату, сказал президент, гражданам будет достаточно подать соответствующее заявление и указать официальный доход. Он обратил внимание чиновников, что это процедуру нужно сделать максимально удобной и простой для граждан. Чтобы россияне могли все оформить без очередей и преград или дистанционно через соответствующие государственные порталы.

По словам Владимира Путина, выплаты на первом этапе составят половину прожиточного минимума — 5,5 тыс. рублей.

В дальнейшем, продолжил он, власти должны будут понять, как работает эта система, и «если увидим, что какие-то семьи не доходят до прожиточного минимума, получая 5,5 тысяч, сделаем следующий шаг и будем выплачивать со следующего года уже полный прожиточный минимум — 11 с лишним тысяч», — предложил президент России.

Мамы и папы Бердска в панике — куда идти, чтобы оформить пособие. Какие документы нужны и семьи с детками какого года рождения имеют права на такую выплату.

За ответами на эти вопросы «Курьер. Среда. Бердск» обратился на горячую линию министерства социальной защиты населения Новосибирской области:

— Послание было только вчера, сегодня еще никакая информация не пришла. Пока что не известно, кто будет заниматься этими выплатами. Сначала должен появиться закон, постановления, порядок начисления выплат. Пока ждем. Но в любом случае вся информация появится в СМИ. Все разъяснения о пособиях будут даны сразу же, — резюмировали в Ведомстве.

«Курьер. Среда. Бердск» будет следить за развитием ситуации и оповещать вас о том, когда, где и кто может оформить пособие на рождение первого ребенка, а также пособия на детей до 7 лет.