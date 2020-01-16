Мэр Бердска: Наши дети вырастут прекрасными, потому что творчество и культура — это безопасность и будущее нашей страны

Рождественская стипендия главы города будет выплачиваться юным дарованиям ежемесячно с января по май 2020 года в размере 1000 рублей

15 января во Дворце культуры «Родина» чествовали победителей городских, региональных и всероссийских конкурсов. Эти дети своим талантом и трудолюбием прославили Бердск.

Как писал «Курьер. Среда. Бердск»на сцену для поздравлений поднимались педагоги, раскрывшие способности молодых дарований, и родители, благодаря поддержке которых ребята смогли достичь творческих высот.

Праздник начался с театрализованного представления: звучали новогодние песни, детей и взрослых приветствовал Дед Мороз. А затем в зрительный зал пролился дождь из блесток.

Мэр Бердска отметил, что сегодня он смотрел послание президента Федеральному собранию, где Владимир Путин сказал, что не столь важно сколько родилось детей, важно какими они вырастут.

— Наши дети вырастут прекрасными, потому что творчество и культура — это безопасность и будущее нашей страны. Мы с вами молодцы! Мы уже 16 лет подряд сохраняем эту прекрасную традицию. Традицию говорить «Спасибо»! Я обращаюсь к юношам и девушкам, которым сегодня вручат награды: вы, конечно, талантливые, это, безусловно, ваша заслуга. Но вы всегда должны быть благодарны тем людям, которые не просто дали вам жизнь, но дают и дорогу в жизнь – это педагоги и родители, — приветствовал всех Евгений Анатольевич.

Одаренные дети в области культуры и искусства за 2019 год, получая свидетельства о назначении рождественской стипендии от главы Бердска, принимали слова признательности и благодарности от первых лиц города. На церемонии награждения руководитель регионального центра развития и поддержки молодых талантов в сфере культуры новосибирского музыкального колледжа имени Мурова Александра Камша, призналась, что счастлива видеть среди стипендиатов знакомые лица – детей, которые принимали участие в концертах и конкурсах.

— Астрономы смотрят на небо и наверняка ищут ту самую счастливую звезду, под которой рождаются такие замечательные дети. Нужно им подсказать, что она – над Бердском! Думаю, что сегодня родится еще много-много талантливых детей, — высказалась гостья из Новосибирска.

Среди юных талантов, уже добившихся признания, а потому ставших рождественскими стипендиатами, немало танцоров, музыкантов, художников. Некоторые демонстрировали свои таланты на сцене под бурные овации зрительного зала.

За каждым номером часы тренировок. 13-летний Матвей Антонов прекрасно делает шпагат в воздухе, его выступлениям в составе хореографического ансамбля «Сувенир» аплодировали в Крыму, Сочи, Грузии, Казани.

— Я очень рада, что есть стипендия главы города Бердска. Пусть отмечается пока 25 ребят, но мы продвигаемся, ранее было 20 человек. Талантливых ребят много в Бердске, но всегда радостно, что отметили именно твоего ребенка. Я считаю, что Матвея отметили по заслугам. Он трудяга, который отдается творчеству и работает в полную силу, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» руководитель «Сувенира» Эльвира Гончарова.

На сцену для поздравлений поднимались педагоги, раскрывшие способности молодых дарований, и родители, благодаря поддержке которых ребята смогли достичь высоких творческих вершин.

У Анны Лузгиной дочь Виолетта впервые получила рождественскую стипендию главы Бердска. Девочка не только прекрасно танцует в образцовом хореографическом коллективе «Улыбка», но и учится в экономическом лицее Бердска на отлично.

— Мы очень рады. Я сегодня утром говорю дочке: Ты- наша умничка! Мы гордимся тобой, — поделилась мама юного дарования.

О чем мечтают обладатели рождественской стипендии главы Бердска — читайте в ближайшее время.

Автор видео Елена Белоусова

