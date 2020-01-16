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Огненная вспышка и хлопок на ТЭЦ-2 напугали жителей Новосибирска

12:00 16.01.2020 Фото: Википедия
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В «Сибирской генерирующей компании» назвали ситуацию штатной.

Огненная вспышка и хлопок на ТЭЦ 2 напугали жителей Новосибирска
Нарушения теплоснабжения квартир не произошло

Об инциденте в редакцию «Вестей» сообщили очевидцы, ехавшие по проезду Энергетиков в сторону моста.

— Был хлопок, грохот, — рассказала горожанка, ставшая свидетельницей происшествия. — Я оглянулась, красное пламя видела точно и клубы чёрного дыма. Небольшой, то есть не вся-вся ТЭЦ, но такой локальный был точно.

По данным собеседницы нашего корреспондента, всё произошло в 19:21. Также в социальных сетях новосибирцы делились фотографиями и видеозаписями, в кадр которых попали как минимум две пожарные машины, мчащиеся в сторону ТЭЦ со включёнными спецсигналами.

На данный момент официальной информации о характере происшествия на ТЭЦ не поступало, однако собственный источник редакции «Вестей» подтвердил, что хлопок на территории действительно был, но он являлся частью технологического процесса.

Как оказалось, сработали предохранительные клапаны на пылесистеме. В ситуации, которая в целом является штатной, будут разбираться энергетики. В настоящее время система работает в обычном режиме.

— Тепло в квартирах новосибирцев будет, оно не исчезало, — успокоили горожан специалисты.

Также энергетики принесли свои извинения жителям Новосибирска за доставленные неудобства.

Источник: Вести Новосибирск

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