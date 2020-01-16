Началась регистрация на бесплатное обучение иностранцев в России

Участие в отборочной кампании принимают, кроме Минобрнауки РФ и Россотрудничества, еще и МИД России.

По результатам испытаний формируется список кандидатов согласно выделенной на страну квоте

Открылась официальная регистрация иностранцев в информационной системе для участия в отборе на обучение в России на 2020/21 год, — сообщается на сайте Московского дома соотечественника.

Теперь иностранные граждане и соотечественники, которые проживают за рубежом и хотят учиться в России за счет федерального бюджета, могут направлять свои документы в представительства Россотрудничества.

К слову, документы эти могут быть в традиционной форме — на бумаге, а также в электронном виде и направляться с помощью информационной системы. Все бесплатно.

Участие в отборочной кампании принимают, кроме Минобрнауки РФ и Россотрудничества, еще и МИД России.

Организаторы отмечают, что если в стране нет представительства Россотрудничества, функции по отбору осуществляет дипломатическое представительство, в том числе посольство Российской Федерации. Контакты российских посольств находятся на сайте Министерства иностранных дел России.

Как же проходит отбор счастливцев, кто будет бесплатно учиться в России? Он осуществляется в два этапа.

1. Первый этап проводят российские загранучреждения с использованием информационной системы. По результатам испытаний формируется список кандидатов согласно выделенной на страну квоте. Его рассматривает центральный аппарат Россотрудничества и передает в Минобрнауки России.

2. Второй этап отбора проводят российское образовательное ведомство и вузы, рассмотрев досье кандидатов. О результатах второго этапа отбора сообщается в Россотрудничество, а оно информирует российские загранучреждения. Затем остается только обсудить с будущими студентами технические вопросы въезда на территорию России.

Источник: РГ