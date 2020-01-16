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Сократить гимн призвал Жириновский. Михалков призвал менять Жириновского, а не гимн

12:15 16.01.2020 Фото: РИА Новости
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Отец Никиты Михалкова, Сергей Михалков, написал текст к гимну СССР на музыку Александра Александрова, а затем сделал две его редакции – в 1977 и в 2000 году.

Сократить гимн призвал Жириновский. Михалков призвал менять Жириновского, а не гимн
Гимн России официально утвердили в 2000 году

Режиссер Никита Михалков ответил лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому, который предложил сократить слишком длинный, по его мнению, российский гимн.
Ранее Жириновский в ходе выступления на первом пленарном заседании весенней сессии Госдумы пожаловался на слишком длинный гимн России и предложил его сократить, убрав два припева. По мнению политика, гимн тяжело исполнять пожилым людям, женщинам и детям.

«Жириновского менять нужно, а не гимн», — сказал РИА Новости Михалков.

Отец Никиты Михалкова, Сергей Михалков, написал текст к гимну СССР на музыку Александра Александрова, а затем сделал две его редакции – в 1977 и в 2000 году.
Ранее режиссер Андрей Кончаловский, старший сын поэта, в беседе с РИА Новости отметил, что гимн России, возможно, мог быть и короче, но, как говорил его отец, это «не литература, а политический документ», и он должен вмещать в себя постулаты, выражающие намерения государства.

Источник: РИА Новости

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