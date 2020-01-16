Высокое кровяное давление: какие продукты снижают давление

Ешьте меньше соли, она повышает кровяное давление. Кокос, гранатовый сок необходимо употреблять, т.к. в них много калия.

Гранат нормализует давление

Высокое артериальное давление может повысить риск возникновения ряда серьезных и потенциально угрожающих жизни состояний здоровья, так что вы можете сделать, чтобы контролировать свое артериальное давление? Оказалось, что продукты, богатые калием, помогают — вот пять, которые нужно включить в свой рацион.

Высокое кровяное давление затрагивает около трети взрослого населения в Великобритании, но многие люди не осознают, что оно имеет, потому что симптомы редко заметны. Если у человека слишком высокое кровяное давление, это создает дополнительную нагрузку на кровеносные сосуды и другие жизненно важные органы, такие как сердце, мозг и почки, увеличивая риск серьезных заболеваний, таких как болезни сердца и инсульт.

Точная причина высокого кровяного давления неизвестна, но существует ряд факторов, которые могут повысить риск развития этого заболевания.

Одним из них является употребление в пищу большого количества соли, потому что соль повышает кровяное давление.

Поэтому, когда речь идет о профилактике или снижении высокого кровяного давления, очень важно вносить изменения в свой рацион.

NHS рекомендует сократить количество соли в пище и есть много фруктов и овощей.

Еда большого количества фруктов и овощей важна для кровяного давления, потому что они богаты основным минералом, калием.

Британское кровяное давление объясняет: «Калий — это ключевой минерал, от которого организм зависит, чтобы нормально функционировать. Это помогает понизить кровяное давление, уравновешивая отрицательные эффекты соли.

«Ваши почки помогают контролировать ваше кровяное давление, контролируя количество жидкости, хранящейся в вашем организме. Чем больше жидкости, тем выше ваше кровяное давление.

«Ваши почки делают это, фильтруя вашу кровь и высасывая излишки жидкости, которые затем сохраняются в мочевом пузыре в виде мочи. Этот процесс использует тонкий баланс натрия и калия, чтобы вытянуть воду через стенку клеток из кровотока в канал сбора, который ведет к мочевому пузырю.

«Употребление соли повышает количество натрия в крови и нарушает тонкий баланс, уменьшая способность почек удалять воду. Потребляя больше фруктов и овощей, вы повысите уровень калия и поможете восстановить тонкий баланс. Это поможет вашим почкам работать более эффективно — и поможет снизить артериальное давление до здорового уровня ».

Так какие продукты богаты калием?

Взрослым нужно 3500 мг калия в день, и следующие продукты могут в значительной степени способствовать этому.

Сладкий картофель

Один батат среднего размера содержит 541 мг калия. Они также содержат мало жира и являются хорошим источником сложных углеводов и клетчатки.

Кокосовая вода

Одна чашка кокосовой воды содержит 600 мг калия.

Это также хороший источник магния, кальция, натрия и марганца.

Edamame

Одна чашка эдамама содержит 676 мг калия.

Эдамам также являются отличным источником витамина К, магния и марганца.

Свекла

Одна чашка вареной свеклы может дать вам 518 мг калия.

Корнеплоды также содержат нитраты, которые, как было показано, поддерживают функцию кровеносных сосудов и общее здоровье сердца.

Гранатовый сок

Один гранат содержит 666 мг калия. Они также содержат витамины С и К, а также фолат и содержат больше белка, чем большинство фруктов.

Источник: express.co.uk