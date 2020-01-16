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Здоровье / Общество

Угрозы видов рака по группе крови человека

14:05 16.01.2020 Фото: pixabay.com
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Малышева: рак почек «самый хороший» из всех названных типов онкологии, поскольку он, как правило, «локализованный, отлично выявляется и лечится прекрасно».

Угрозы видов рака по группе крови человека
Ученые назвали «самую страшную» группу крови
Сюжет: Онкология
Угрозы видов рака по группе крови человека

Угрозы видов рака по группе крови человекаПять самых агрессивных видов рака. Прочти обязательно!Ещё 184 новостей

Телеведущая, доктор медицинских наук Елена Малышева, а также ее коллеги, врачи Герман Гандельман, Дмитрий Шубин и Андрей Продеус в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале рассказали о зависимости развития того или иного вида рака с группой крови человека и назвали «самый хороший» тип онкологии.
Ссылаясь на исследование датских и шведских специалистов, ведущие отметили, что людям первой группой крови стоит опасаться рака толстой кишки. Специалисты посоветовали им сделать колоноскопию в 40 лет в случае, если у родственников было подобное заболевание.
Что касается обладателей второй группы крови, то они более подвержены риску развития рака желудка. Малышева призвала их провести гастроскопию в 45 лет и повторять процедуру каждые 2-3 года.

Носители третьей группы крови рискуют заболеть раком поджелудочной железы. Им рекомендуется пройти ультразвуковое исследование брюшной полости и сдать биохимический анализ крови.
Людям с четвертой группой крови чаще всего угрожает рак почек. Им советуют сделать УЗИ этого органа, чтобы обнаружить болезнь на ранней стадии. Кроме того, следует отказаться от алкоголя и курения.
Малышева отметила, что рак почек «самый хороший» из всех названных типов онкологии, поскольку он, как правило, «локализованный, отлично выявляется и лечится прекрасно».
«Сегодня даже почку не удаляют – только маленькую опухоль», – заключила телеведущая.

Источник: РИА Новости

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