В мусорку выбросила тело дочери жительница Сахалина

Женщина сначала выбросила тело ребенка с балкона

Сахалинский областной суд вынес приговор по уголовному делу в отношении жительницы Невельского городского округа, которая признана виновной в убийстве малолетней (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ), а ее сожитель, скрывший труп ребенка, признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 316 УК РФ.

Суд установил, что в октябре 2018 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве внезапно возникших неприязненных отношений к малолетней, обусловленных необходимостью ухода и заботы за чужим годовалым ребенком, нанесла ей кухонным ножом 4 удара в заднюю поверхность грудной клетки, причинив тяжкие телесные повреждении, от которых потерпевшая скончалась на месте происшествия. После наступления смерти малолетней обвиняемая сбросила ее с балкона. В утреннее время сожитель обвиняемый, желая скрыть труп ребенка, находившийся под окнами у его дома, поместил тело малолетней в полиэтиленовые пакеты и сбросил его в мусорный бак, тем самым совершив укрывательство особо тяжкого преступления.

Суд, принимая во внимание позицию государственного обвинителя, приговорил подсудимую к 12,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, а подсудимого к штрафу.

Приговор в законную силу не вступил.

Источник: Прокуратура Сахалинской области