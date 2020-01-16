Почему болит голова у жителей Бердска

Причин головной боли можно начитать до 200. Например, она может возникнуть при микроэнцефалопатии, яркие симптомы которой можно наблюдать у Маши из мультфильма «Маша и медведь».

Сильная головная боль знакома многим бердчанам

Пожалуй, не найдется ни одного человека в Бердске, который ни разу не испытывал головной боли. Почему болит голова? На этот вопрос ответил главврач клиники «Цематеб» Виктор Устюжанин.

Головная боль может иметь разные причины. Широко известна головная боль на повышение температуры при воспалительных заболеваниях. Причин головной боли, возникающих не в качестве симптома высокой температуры тела, можно насчитать до 200. При этом есть очень частые, часты и редкие причины. Боль бывает связана с патологией глаза, с хроническим гайморитом, фронтитом, онкологией головного мозга.

К частым причинам относится головная боль, возникающаяся и протекающаяся ежедневно вне видимой причины, которую раньше называли мигренью. Такие пациенты вынуждены пить горстями разнообразные обезболивающие таблетки.

Нередкой причиной головной боли у пациентов после 40 лет является гипертоническая болезнь. Этой проблемой страдает достаточно большое количество людей. Часть из них не подозревают о высоком давлении — не измеряют АД или измеряют на «неправильных» (непроверенных на достоверность измерения) тонометрах. Чаще всего это электронные тонометры. При правильном лечении гипертонической болезни головная боль проходит.

Один из самых частых причин головной боли связаны с проблемами в шейном отделе позвоночника, которые ранее в большинстве случаев списывались на мигрень.

Головные боли, связанные с шейным отделом позвоночника

Проблемы, связанные с этим отделом позвоночника, характеризуются двумя основными факторами: «придавленными» нервными стволами, либо в шейном отделе позвоночника, либо в области основания черепа и измененным кровотоком по позвоночным артериям.

В первом случае речь идет о придавленных нервных стволах — вследствие остеохондроза или иных причин. Для таких болей характерна асимметрия — например, справа не болит, болит только слева. Боли начинаются чаще всего в области затылка, или в начале волосистой части головы сзади, распространяются за ухом до виска и глаза. Это может быть связано с давлением 1 и 2 шейных позвонков на 1-2 нервы шейного отдела. Такая патология может возникнуть и с двух сторон.

Второй вид головной боли связан с сосудистыми расстройствами — нарушениями кровотока по позвоночным артериям. Тесно связанные с позвонками, они определяют 40% кровотока в голове. Из-за нехватки кровотока и, соответственно, питания возникает гипоксия головного мозга, которая приводит к дисфункции мозга. Характер болей при сосудистых расстройствах — разлитой, болевые ощущения внутри головы, могут напоминать похмелье (знакомое, к сожалению, для взрослого населения состояние).

Защемило

Проявления шейного остеохондроза у мужчин и женщин разные, в частности, у них разные дистонии. Если болтающиеся шейные позвонки придавливают позвоночные артерии, корешки, не хватает кровотока, у женщин развиваются головные боли и низкое артериальное давление, у мужчин — головные боли и повышенное артериальное давление. Это обусловлено различиями гормональных процессов у мужчин и женщин.

Гипертония чревата разрывами сосудов и геморрагическими инсультами, гипотония менее опасна в этом плане. Но здесь таится другая опасность. Часто за норму выдают пониженное артериальное давление. Эти люди всегда живут при хронической нехватке кровотока к головному мозгу — вялые, слабые, апатичные, бледнолицые, у них не хватает энергии для осуществления своих целей, для них характерно «тугодумство». В медицине это описано как микроэнцефалопатия сосудистого генеза. Не хватает питания, кислорода для энергетических нужд мозга. Мозг начинает делать ошибки.

Типичная микроэнцефалопатия проявляется, как правило, микросимптомами — нет ярких симптомов: не пропадает речь, чувствительность, нет двигательных нарушений. Ее диагностируют тестированием, правильными вопросами, правильным пониманием симптоматики.

Типичный человек с микроэнцефалопатией очень увлекательно и доходчиво показан в мультфильме «Маша и медведь». Маша весьма напоминает ребенка с расстроенным шейным кровотоком и микроэнцефалопатией головного мозга. Когда ко мне на прием приводят таких детей, они действительно напоминают этот персонаж — семь пятниц на неделе, гиперактивные, нецелеустремленные, трудно управляемые.

Для таких пациентов, взрослых и детей, также характерны следующие симптомы: они вечером не могут заснуть, а утром не могут проснуться; не высыпаются и встают разбитыми. Взрослые, имеющие такую симптоматику, корректируют свое поведение в соответствии с представлениями о социально правильном поведении, с уровнем своей образованности. Те люди, которые не слишком образованы и социально не адаптированы, и во взрослом состоянии ведут себя, как девочка Маша из мультфильма.

Где болит?

В области одного или обоих глаз плюс нарушение зрения, пожилой возраст — ищи глаукому.

В одно половине головы. Если начинается постепенно и приступ длительный, то это проявление мигрени, причинами которой могут служить проблемы, связанные с шейным отделом позвоночника. При интенсивной стреляющей боли и резком начале приступа есть подозрение на невралгию троичного нерва.

Разлитая боль — виски, затылок. Необходимо измерить артериальное давление. Повышенное — гипертоническая болезнь, пониженное — дистонии. Такой вид головной боли может быть связан и с проблемами шейного отдела позвоночника.

Головная боль, вызванная инфекциями, обычно сопровождается температурой и ознобом. При ОРВИ и гриппе болевые ощущения в височной, лобной частях или у глаз. У больных проявляются типичные симптомы простудных заболеваний: кашель, насморк, слабость.