Уголовное дело возбудили после расстрела пристава в суде в Кузбассе

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области – Кузбассу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.3 ст.30 ,п. «а» ч.2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство 2 лиц).

По версии следствия, в утреннее время 45-летний мужчина, вооружившись ружьем, пришел на судебный участок мирового суда в городе Новокузнецке. На входе его остановил пристав, в которого мужчина произвел выстрел.45-летний сотрудник получил ранение в живот. Свидетель произошедшего нажал на тревожную кнопку. В это время злоумышленник прошел в кабинет, где и произвел выстрел в 43-летнюю женщину, которая находилась в суде в качестве свидетеля по рассматриваемому делу. После чего подозреваемый был задержан приставами и сотрудниками Росгвардии. Потерпевшие госпитализированы. Судебный пристав в больнице от полученного ранения скончался. На месте работают следователи Следственного комитета, сотрудники полиции.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего. Решается вопрос о предъявлении обвинения задержанному по статье убийство, в связи с наступлением смерти потерпевшего, избрании в отношении него меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.

Источник: СУ СКР по Кемеровской области