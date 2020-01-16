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Детский омбудсмен Надежда Болтенко: Люди будут смелее заводить детей и растить их после послания Путина

14:45 16.01.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Надежда Болтенко заявила, что после беспрецедентных мер поддержки семьи от государства люди будут смелее заводить детей.

Детский омбудсмен Надежда Болтенко: Люди будут смелее заводить детей и растить их после послания Путина
Надежда Болтенко

Уполномоченная по правам ребенка в Новосибирской области Надежда Болтенко одобрила предложения президента России Владимира Путина в части поддержки материнства и детства.

«Поддержка материнства и детства в России очень востребована. Что касается горячего питания для всех школьников, то мы видим, что сейчас питание детей в школах не соответствует их физиологическим потребностям, что нет культуры питания в школах. Мы этой темой занимаемся, вместе работаем с департаментом образования, и с Министерством образования Новосибирской области. Мы стараемся полностью контролировать режимы питания детей в школах и понимаем, что происходит в ряде образовательных учреждений. Есть предложения, чтобы сделать питание детей в школах полноценным и здоровым. То, что обозначил президент, это очень хорошо. Вопрос ведь не столько в финансах, а в правильности питания и, в конце концов, в формировании нового, здорового поколения. Меры поддержки демографии должны помочь, нужно изучить все внимательно. Я думаю, что те люди, которые действительно любят детей, которые стремятся к большим семьям, которые вкладываются в новое поколение. На Руси было принято иметь большие семьи и при той поддержке, о которой сказал президент, люди будут смелее заводить детей и растить их. Будем контролировать, чтобы все, что сказал Президент, было на местах выполнено», — заявила в беседе с «Курьер. Среда. Бердск» уполномоченный по правам ребенка Надежда Болтенко.

Напомним, накануне Президент России Владимир Путин предложил обеспечить всех детей школьного возраста горячим питанием. Кроме того, в России начнут выплачивать материнский капитал на рождение первого ребенка. Полный текст послания президента Федеральному собранию Российской Федерации можно найти по ссылке.

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