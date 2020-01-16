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Мечтают покорять мировые подиумы и играть как Денис Мацуев одареннные дети Бердска. Список победителей

18:22 16.01.2020, Елена Белоусова Фото: Елены Белоусовой
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В 2020 году стипендию получили 25 ребят.

Мечтают покорять мировые подиумы и играть как Денис Мацуев одареннные дети Бердска. Список победителей
Мечтает играть как Денис Мацуев юная пианистка из Бердска

Обладатели рождественской стипендии рассказали «Курьер. Среда.Бердск» о своих планах и мечтах.

София Ивченко учится в музыкальной школе им. Свиридова.
— Я очень рада, что получила стипендию. Мне очень нравится заниматься музыкой. Я мечтаю играть как Денис Мацуев.

Мечтают покорять мировые подиумы и играть как Денис Мацуев одареннные дети Бердска. Список победителей

Лиза Бороздина мечтает стать моделью

Лиза Бороздина танцует в хореографическом ансамбле «Талисман» и занимается модельным бизнесом.
— Самое главное в жизни- заниматься любимым делом. Я хочу путешествовать и стать всемирно известной моделью.

Список награждаемых
1.Народова Арина Вадимовна.
2. Буракова Виктория Антоновна.
3. Антонов Матвей Евгеньевич.
4. Бороздина Елизавета Дмитриевна.
5. Бухарова Дарья Андреевна.
6. Ермаков Яков Николаевич.
7. Лузгина Виолетта Романовна.
8. Мархасин Ярослав Юрьевич.
9. Немова Алиса Корнеевна.
10. Шулешко Иван Глебович.
11. Кряжева Ангелина Вячеславовна.
12. Ермакова Полина Юрьевна.
13. Лесная Дарья Александровна.
14. Лукьянова Анна Сергеевна.
15. Павицкая Варвара Алексеевна.
16. Посник Александра Евгеньевна.
17. Воложанин Дмитрий Евгеньевич.
18. Черноусова Вера Дмитриевна.
19. Калько Михаил Олегович.
20. Карабут Екатерина Евгеньевна.
21. Борзых Савелий Алексеевич.
22. Гамагин Максим Сергеевич,
23. Ивченко София Владимировна.
24. Гейер Кирилл Александрович.
25. Падукова Кристина Аркадьевна.

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От редакции

Как можно поощрять таланты детей?

Аноним, 16 января 2020 19:17
В "Артек" ,за счет минкульта!!!

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