Розыск: сутки ищут ушедшую из музыкальной школы 10-летнюю девочку в Карасуке

Алена Евгеньева вышла из музыкальной школы в Карасуке днем 15 января, с тех пор о ней нет никакой информации.

Алена Евгеньева была одета в куртку леопардового окраса.

Межмуниципальным отделом МВД России «Карасукский» разыскивается несовершеннолетняя Касталанова Алена Евгеньевна, 23 марта 2009 года рождения, проживающая по адресу: город Карасук, улица Союзная, дом 32, квартира 61, которая 15 января 2020 года около 15.00 вышла из музыкальной школы, расположенной на улице Совхозная, 1 в городе Карасуке, и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.

Приметы: рост около 150 см, волос светло-русый, глаза голубые, худощавого телосложения.

Была одета: шапка вязанная розового цвета, куртка леопардового окраса, шарф голубой, сапоги коричневого цвета, при себе имела рюкзак голубого цвета.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Касталановой Алены, просят обратиться по телефонам: 232-81-44, 02,102, 8 (38355) 33-222, 32-218, 32-216, 32-217.

Источник: ГУ МВД по Новосибирской области