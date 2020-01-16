Центр здоровья переехал в новый корпус ЦГБ на ул. Пушкина, 172, в Бердске

Он расположился в правом крыле на 4 этаже поликлиники. Начнет работать через неделю.

С января Центр здоровья начнет принимать пациентов в новом помещении

Из взрослой центральной поликлиники в новый корпус горбольницы Бердска по ул. Пушкина, 172, переехал Центр здоровья.

-Мы переехали. Начинаем обустраиваться. Если все хорошо сложится, то через неделю мы начнет функционировать, — рассказал «Курьер. Среда. Бердск» 16 января руководитель Центра здоровья Виктор Подойма.

Центр здоровья расположился на 4 этаже бывшей химзаводской поликлиники, в правом крыле.

Задача Центра здоровья протестировать здоровье бердчан, выявить факторы риска, дать пациентам рекомендации, сориентировать их на здоровый образ жизни, регулярность прохождения обследований, подчеркнул Подойма.

Центр здоровья открылся в Бердске в 2010 году. Штат сотрудников составляет 10 человек.