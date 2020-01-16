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Здоровье / Общество

Не наказывать медиков за потерю наркотических лекарств призывает Росздравнадзор

15:15 16.01.2020 Фото: pixabay.com
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Глава Росздравнадзора Михаил Мурашко считает, что освобождение медицинских работников от уголовной ответственности за неумышленную утрату лекарств, содержащих наркотические вещества, поможет врачам быстрее и эффективнее оказывать помощь пациентам, не боясь преследования.

Не наказывать медиков за потерю наркотических лекарств призывает Росздравнадзор
У врачей очень высокий уровень ответственности

Глава ведомства Михаил Мурашко отметил, что в последнее время у врачей появилось больше прав для выписки препаратов, идет работа над тем, чтобы минимизировать страх медработников перед применением наркотических лекарств.
Глава Росздравнадзора Михаил Мурашко считает, что освобождение медицинских работников от уголовной ответственности за неумышленную утрату лекарств, содержащих наркотические вещества, поможет врачам быстрее и эффективнее оказывать помощь пациентам, не боясь преследования. Глава ведомства отметил важность хорошей атмосферы для эффективной работы медработника.

На сайте Кремля 13 января было опубликовано поручение президента РФ Владимира Путина, в котором говорится, что неумышленная утрата медицинскими работниками лекарств, содержащих наркотические вещества, не должна наказываться в уголовном порядке. Доклад по данному вопросу глава государства ожидает до 15 апреля 2020 года.

«Это правильное абсолютно направление, об этом мы неоднократно говорили, что врач не должен бояться. И просто великолепно, что данная установка прозвучала в поручении президента России, — сказал Мурашко . — Практикующий врач, особенно оказывающий экстренную помощь, каждый день сталкивается с задачей оказать помощь в максимально короткий промежуток времени и спасти от летального исхода. Поэтому, если он будет работать каждый раз только с угрозой преследования, психологический настрой этого врача будет совершенно иной».

Глава ведомства также отметил, что в последнее время у врачей появилось больше прав для выписки препаратов, и в целом идет работа над тем, чтобы минимизировать страх медработников перед применением наркотических лекарств.

«У врачей очень высокий уровень ответственности, <…> значительно выше, чем у других специалистов. Поэтому для врачей должна быть создана в том числе и среда по рассмотрению собственных, их часто называют врачебными ошибками. Они должны это разбирать, они должны модифицировать свои внутренние процессы, схемы лечения и так далее, — пояснил Мурашко. — У меня 20 лет клинической практики за спиной, поэтому я могу сказать, что атмосфера имеет значение для работы медицинской организации и конкретного врача, медсестры».

Источник: ТАСС

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