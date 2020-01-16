

В рубрику «Сообщи свои новости» написал «Курьер»:

В редакцию требуется корректор для вычитки газет, журналов и спецпроектов. Работа — вторник и пятница. Приблизительно с 15.00. Требования — опыт работы, филологическое образование (по которому кандидат работает или работал много лет). Вакансия НЕ ПРЕДПОЛАГАЕТ данную работу как основной вид деятельности. Резюме на bkurer@mail.ru с пометкой «Вакансия корректор».