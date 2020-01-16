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7-летний мальчик утонул в бассейне «Олимп». Задержан 24-летний тренер

16:15 16.01.2020 Фото: pixabay.com
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Также задержана 39-летняя тренер гребному слалому спортивной школы, которая самостоятельно организовала проведение занятий с детьми.

7 летний мальчик утонул в бассейне Олимп. Задержан 24 летний тренер
В бассейнах часто тонут

15 января 2020 года во Всеволожскую больницу в состоянии комы доставлен 7-летний мальчик в результате утопления в воде.

По данному факту следственными органами СК России по Ленинградской области незамедлительно возбуждено уголовное дело по факту оказания услуги, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью ребенку, по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ

По данным следствия, 15 января 2020 года малолетний ребенок находился в бассейне спортивно-оздоровительного комплекса «Олимп», расположенного в городе Всеволожске, где помощник тренера проводил занятия с группой детей. Оставшись в воде без присмотра взрослых, 7-летний ребенок утонул. В ходе проведения прибывшими сотрудниками скорой медицинской помощи реанимационных мероприятий, ребенок в состоянии комы госпитализирован.

Следователи территориального отдела СКР произвели осмотр места происшествия, провели обыск в спортивной школе, изъяли документацию, представляющую интерес для следствия.

По подозрению в совершении преступления в порядке ст.91 УПК РФ задержан 24-летний мужчина, проводивший занятия с детьми, и 39-летняя женщина — тренер по гребному слалому спортивной школы, которая самостоятельно организовала проведение занятий с детьми, возраста младше 10 лет.
В настоящее время следователем проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе устанавливается круг лиц, ответственных за обеспечение сохранности жизни и здоровья детей во время занятий, соблюдению правил посещения указанного бассейна и правил техники безопасности в помещениях спортивно-оздоровительного комплекса.

Источник: Следственный комитет России

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