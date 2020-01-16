Когда достроят «Бердский острог», рассказал Евгений Шестернин

Редакция «курьер. Среда. Бердск» продолжает публикацию ответов мэра города на ваши вопросы: «Это частный инвестиционный проект. Администрация к этому имеет только то отношение, что предоставлен в аренду земельный участок».

«Бердский острог» должны были открыть к 300-летию Бердска, но не успели

Глава Бердска Евгений Шестернин продолжает отвечать на вопросы читателей сайта и газеты «Курьер. Среда. Бердск». Вы ему задали в конце 2109 года более 100 вопросов.

— Когда уже наконец достроят комплекс «Бердский острог»?

— Это частный инвестиционный проект. У него есть инвестор. Администрация к этому имеет только то отношение, что предоставлен в аренду земельный участок. Набережная, Острог — это звенья одной цепи, — резюмировал Евгений Шестернин в интервью с «Курьер. Среда. Бердск».

Самые подробные сведения об историческом парке «Бердский острог», как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», Александр Илющенко предоставил на заседании совета старейшин в конце декабря 2017 года. Ему пришлось отвечать на вопросы уважаемых в Бердске людей, пусть даже иногда и не очень удобные.

В «Бердском остроге» будут находиться мастерские, конюшня, казармы и другие объекты «поселения» из прошлого. По оценке специалистов, в парке смогут находиться одновременно до 3000-4000 человек. Поэтому в парке можно проводить любые фестивали и другие культурные мероприятия разного уровня.

Так как «Бердский острог» — это парк семейного отдыха, продажи спиртных напитков на его территории не будет. Вход, неограниченный по времени, в парк будет платным, ориентировочно — от 100 до 200 рублей. Но на каком-то этапе, если выделят какие-то гранты, то за их счет бесплатно пропустят в парк малообеспеченные слои населения.

Бердских старейшин очень заинтересовала стоимость «Бердского острога». Илющенко назвал сумму — 100 млн рублей.

Напомним, «Бердский острог» должны были открыть к 300-летию Бердска, но не успели. Долгое время стройка была заморожена. У Александра Илющенко были финансовые проблемы. В сентябре 2017 года Александр Петрович заявил, что банк одобрил ему кредит. Предпринимателю потребовался год, чтобы убедить банк в надежности проекта. Строительство острога еще не закончено, а бизнесмен судится с мэрией Бердска за землю «Бердского острога».