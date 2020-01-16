Врачи получили травмы в аварии со скорой помощью в Новосибирске

Авария произошла на улице Гоголя, причины аварии устанавливаются.

Сегодня около 7.50 в Новосибирске 40-летний водитель автомобиля скорой помощи ГАЗ, следуя по улице Семьи Шамшиных, на пересечении с улицей Гололя стал участником столкновения с автомобилем «Тойота Рактис» под управлением 48-летней женщины, которая двигалась по улице Гоголя.

В результате происшествия за медицинской помощью обратились два пассажира скорой помощи: 33-летняя женщина и 27-летний мужчина. В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства произошедшего.

Источник: ГУ МВД по Новосибирской области