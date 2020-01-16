Аномальное тепло накроет Сибирь в ближайшие дни. Бердск тоже

16-18 января в горах Республики Алтай ветер 17-22 м/с (18 января до 27 м/с), лавиноопасно

Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды

Федеральное государственное бюджетное учреждение

“ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ”

БЮЛЛЕТЕНЬ ОПАСНЫХ И КОМПЛЕКСОВ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ ЯВЛЕНИЙ ПОГОДЫ

№ 16 16 января 2020 г.

Приволжский федеральный округ. 16-17 января на большей части округа осадки (дождь, мокрый снег, снег, 17 января на юге округа сильные), гололедные явления, налипание мокрого снега, снежный накат, ветер 17-22 м/с.

Южный федеральный округ. 16-18 января в горах Краснодарского края и Адыгеи выше 2500 м лавиноопасно. 17-18 января в Краснодарском крае (район Новороссийска), ветер 18-23 м/с.

Северо-Кавказский федеральный округ. 16-18 января в Ингушетии и Чеченской Республики в горах выше 2500 м лавиноопасно.

Уральский федеральный округ. 16-17 января в Челябинской области сильный снег, мокрый снег, метель, гололедные явления, 16 января сильная гололедица, ветер 15-20 м/с. 17 января в Свердловской области сильные осадки (снег, мокрый снег), метель, ветер до 18 м/с.

Сибирский федеральный округ. 16-18 января в горах Республики Алтай ветер 17-22 м/с (18 января до 27 м/с), лавиноопасно. 17 января в Омской области сильные осадки (снег, мокрый снег), метель, ветер до 18 м/с. 17-18 января в Новосибирской и Кемеровской областях снег, метель, ветер 19-24 м/с. В Алтайском крае сильный снег, мокрый снег, гололедные явления, продолжительная метель, ветер 25-30 м/с, снежные заносы, сильная гололедица. В Красноярском крае: 17 января на юге Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района метель при ветре 17-22 м/с, 18 января горах южных районов Красноярского края сильный снег, метель, ветер 15-20 м/с. 17-19 января в горах Хакасии снег (18-19 января сильный), метель, ветер 19-24 м/с (17 января до 30 м/с).

Дальневосточный федеральный округ. 16-17 января на побережье Чукотского автономного округа снег, мокрый снег, метель, ветер 28-33 м/с (16 января до 40 м/с). 16-18 января на севере Якутии снег (16 января сильный), метель, ветер 17-22 м/с (18 января на побережье до 25 м/с).



Опасные явления погоды

ФАКТИЧЕСКИЕ НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ И ОПАСНЫЕ ЯВЛЕНИЯ ПОГОДЫ

с 8 ч мск 15.01.2020 г. до 8 ч мск 16.01.2020 г.

Сибирский федеральный округ. 15 — ночью 16 января в Хакасии сильный снег (до 13 мм осадков), ветер до 21 м/с.

Дальневосточный федеральный округ. 15 января на севере Курильской гряды ветер до 22 м/с. 15 — ночью 16 января в Магаданской области сильный снег (до 15 мм осадков), метель, ветер до 27 м/с. В Камчатском крае сильный снег (до 15 мм), метель, ветер до 32 м/с. В Чукотском автономном округе продолжительная метель, ветер до 36 м/с.

Источник: meteoinfo.ru