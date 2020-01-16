Долго ехали на труп: Избил двух фельдшеров скорой помощи молодой человек на Сахалине

Пострадавшую экстренно госпитализировали

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Сахалинской области по результатам доследственной проверки по факту нападения на двух фельдшеров бригады «Скорой медицинской помощи» в отношении 20-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного пп. «в», «г» ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью).

По версии следствия, в ночь на 15 декабря 2019 года поступил вызов о том, что в одной из квартир дома № 8 по улице Севастьянова города Долинска требуется помощь хозяйке квартиры. Приехав по вызову, фельдшеры обнаружили в квартире тело женщины, а также около 10 молодых людей и девушек. 20-летний местный житель стал предъявлять претензии фельдшерам, что они долго ехали. Один из фельдшеров достал сотовый телефон, чтобы вызвать сотрудников полиции, в это время молодой человек вырвал из рук медицинского работника телефон и ударил им по голове потерпевшего, причинив фельдшеру телесное повреждение в виде рвано-ушибленной раны головы. Второй фельдшер стал оказывать первую медицинскую помощь своему коллеге, в этот момент молодой человек кинул в их сторону флакон с одеколоном, причинив ему телесное повреждение в виде ушиба кисти.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств. Расследование уголовного дела продолжается.

Источник: Следственный комитет РФ