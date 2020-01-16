Космическую пыль возрастом 7 миллиардов лет нашли на юге Австралии

Можно сказать, что мы держим в руках окаменевшие останки звезд. Эти частицы звездной пыли находились в заточении внутри метеорита миллиарды лет назад. Это сделало их идеальными капсулами времени, внутри которых сохранились следы эпохи, которая закончилась еще до рождения Солнечной системы.

Фрагмент древнейшего Мёрчисонского метеорита

Ее возраст составляет 7 миллиардов лет.

Внутри одного из фрагментов знаменитого Мёрчисонского метеорита, который упал в окрестностях одноименной деревни на юге Австралии в 1969 году, ученые нашли следы самой древней на данный момент материи в Солнечной системе. Ее возраст – окол 7 млрд. лет. Изучение этой космической пыли поможет раскрыть историю жизни и смерти соседних звезд, пишут ученые в научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

«Можно сказать, что мы держим в руках окаменевшие останки звезд. Эти частицы звездной пыли находились в заточении внутри метеорита миллиарды лет назад. Это сделало их идеальными капсулами времени, внутри которых сохранились следы эпохи, которая закончилась еще до рождения Солнечной системы», — объяснил один из авторов статьи, доцент Чикагского университета Филипп Хек.



Земля и прочие планеты, как и само Солнце, сформировались примерно 4,5 млрд лет назад в результате сжатия облака материи, которое состоялло из межзвездного газа и пыли. Следы этой первичной материи Солнечной системы, как предполагают ученые, должны были сохраниться в недрах самых древних комет и астероидов, чьи первые фрагменты, в частности, должны доставить на Землю миссиями OSIRIS-REx и «Хаябуса-2» в ближайшие годы.

Позже приток материи в Солнечную систему прекратился, так как возникла так называемая гелиосфера — пузырь из горячей плазмы солнечного ветра. Он окружает все планеты Солнечной системы и ее ближайшие окраины, а также не дает частицам космической пыли проникнуть внутрь себя, выталкивая их назад в открытый космос. Благодаря этому изотопный и химический состав Солнечной системы заметно отличается от того, как устроена межзвездная среда.

Границы гелиосферы, как недавно выяснили инструменты зондов серии Voyager, находятся примерно в 120 раз дальше от Солнца, чем Земля. По этой причине астрономы получили первые достоверные данные о свойствах межзвездного пространства только в прошлом году, когда Voyager 2 начал изучение космоса за пределами этого плазменного пузыря. По этой причине следы космической пыли, сохранившиеся внутри метеоритов, представляют огромный интерес для астрономов и геологов.

Галактика до начала времен

Хек и его коллеги нашли самые древние из известных сегодня следы космической пыли в Солнечной системе, изучая содержимое осколков метеорита, который упал в окрестностях австралийской деревни Мёрчисон в 1969 году. Он быстро стал известен благодаря тому, что геологи и химики нашли в нем множество аминокислот, примитивных «кирпичиков жизни», в том числе и те, которые на Земле не существуют.

Авторов статьи интересовали более простые и невзрачные компоненты метеорита — зерна карбида кремния, тугоплавкого соединения углерода и кремния. Эти частицы в больших количествах формируются в верхних слоях атмосферы звезд на последних этапах их жизни. В случае с Мёрчисонским метеоритом они явно носили межзвездное происхождение, так как доли изотопов различных элементов внутри них не совпадали с соответствующими значениями для материи Солнечной системы.

Геологи попытались измерить их возраст, воспользовавшись одной закономерностью. Чем дольше зерна космической пыли проводили в межзвездной среде до попадания в «зародыш» Солнечной системы, тем чаще они подвергались действию космических лучей высокой энергии. Эти частицы, в свою очередь, сталкивались с атомами различных соединений, которые есть внутри пыли, и порождали вещества, которые звезды обычно не вырабатывают.

Эта закономерность позволяет вычислить возраст частиц космической пыли, опираясь, к примеру, на соотношение долей неона-21 и гелия-3. Руководствуясь этой идеей, Хек и его коллеги размололи несколько десятков крупных зерен межзвездной материи, пропустили их через ускоритель частиц и точно вычислили их доли.

Оказалось, что большая часть из них возникла относительно недавно — примерно 4,6-4,9 млрд лет назад. Это говорит о том, что перед появлением Солнечной системы произошла мощная вспышка звездообразования по соседству с «зародышем» нашего светила. Еще одно событие такого рода, как на то указывают самые древние зерна пыли, произошло примерно 7 млрд лет назад.

«Многие коллеги думали, что звезды формировались в Млечном Пути с примерно постоянной скоростью. Благодаря этому метеориту и зернам пыли мы получили первые прямые свидетельства того, что это было не так. 7 млрд лет назад в галактике произошло событие, резко ускорившее формирование новых светил», — заключил Хек.

Источник: nauka.tass.ru