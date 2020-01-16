Экстренное предупреждение: метель и штормовой ветер идут в Бердск

Сильная метель снижает видимость на дороге

По данным Западно-Сибирского Гидрометцентра, днем 17 января, ночью 18 января 2020 года по Новосибирской области ожидается снег, местами сильный, по юго-востоку с мокрым снегом, продолжительные метели, местами гололёдные явления, усиление ветра 18-23 м/с, на дорогах снежные заносы, гололедица.

Возможно возникновение чрезвычайных ситуаций не выше межмуниципального уровня, связанных с повреждением (обрывом) линий связи и электропередач, срывом кровли со зданий и сооружений, нарушением работы транспорта, дорожных и коммунальных служб, увеличением количества ДТП.

Главное Управление МЧС по Новосибирской области рекомендует жителям и автомобилистам города Новосибирска и Новосибирской области. Соблюдайте скоростной режим и дистанцию. Будьте внимательны, под действием осадков возможно налипание мокрого снега на конструкции (рекламные щиты, провода), что может вызвать их падение. Не рекомендуется парковать автомобили под старыми, ветхими деревьями и плохо укрепленными конструкциями. Родителям необходимо следить за досугом детей.

При сильных порывах ветра рекомендуется закрыть форточки и окна, заблаговременно убрать с балконов и подоконников вещи, которые могут быть захвачены воздушным потоком.

В ветреную погоду следует особенно тщательно соблюдать меры пожарной безопасности и быть предельно осторожными с огнем. При сильном порывистом ветре возгорания значительно быстрее распространяются.

Нужно проявлять осторожность, находясь на улице, обходить оборванные провода, раскачивающиеся ставни, вывески и транспаранты.

Обо всех происшествиях необходимо сообщать по телефону 112, 101 или в Аварийно-спасательную службу Новосибирской области по номеру: 218-22-32. 051 — номер единой дежурно-диспетчерской службы мэрии Новосибирска.

Источник: ГУ МЧС по Новосибирской области