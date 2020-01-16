Планы на посту премьер-министра назвал Мишустин

В новом составе правительства будут перемены, заявил кандидат в премьеры Михаил Мишустин. Приоритетами его работы будут цифровая экономика и нацпроекты, работать правительство будет в сотрудничестве с парламентом.

Планируется, что Мишустина в должности премьер-министра утвердит Госдума

Предложенный президентом Владимиром Путиным на пост премьера Михаил Мишустин пообещал выстраивать свою работу на посту председателя правительства в тесном сотрудничестве с парламентом. Об этом в своем Telegram-канале сообщила советник спикера Госдумы Анастасия Кашеварова.

Мишустин в четверг начал встречи с парламентскими фракциями. Он уже провел встречу с фракцией «Единой России», которая единогласно поддержала его кандидатуру на пост премьера. По данным источника ТАСС c заседания фракции единороссов, а также судя по видеозаписи встречи, которую выложила Кашеварова, в числе своих приоритетов Мишустин назвал:

-Цифровизацию экономики.



— Опору на нацпроекты.— Институциональные реформы.— Снятие ограничений для бизнеса.— Изменения в составе нового кабинета министров.

Встреча Мишустина с единороссами была непродолжительной, рассказал РБК депутат от партии Михаил Романов. По его словам, кандидат в премьеры двумя словами «будут перемены» ответил на вопрос парламентариев о новом составе кабмина, отказавшись от конкретики.

На встрече с фракцией КПРФ Мишустин озвучил еще несколько своих планов:

В первую очередь заняться борьбой с бедностью.

«Не трогать» пенсионную реформу.

Не вводить прогрессивную шкалу налогообложения.

Сохранить бюджетное правило, но, возможно, поднять планку отчислений (механизм, при котором дополнительные доходы при стоимости нефти более $40 за баррель направляются в резервы).

Поддержка «Яндекса» (акции компании после этих слов выросли на 5%).

Разобраться с «грустной ситуацией» в здравоохранении.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов уточнил, что партия воздержится от голосования за нового премьер-министра, так как неизвестны ни его программа, но предполагаемый состав правительства.

После встречи с единороссами Мишустин также провел встречу с фракцией ЛДПР. По ее итогам лидер партии Владимир Жириновский заявил, что окончательного решения о том, будет ли его партия поддерживать кандидатуру нового премьера, еще не принято. «Мы ничего не решили, еще мы обсуждаем», — сказал он, пообещав сообщить решение позднее. В своем канале помощница спикера Госдумы Анастасия Кашеварова сообщила, что в ходе встречи Жириновский заявил о необходимости сместить Юрия Трутнева с поста вице-премьера, поскольку тот «недостаточно работает в экологической сфере».

Кандидатуру Михаила Мишустина на пост нового премьера накануне предложил президент Владимир Путин. Предыдущий состав правительства во главе с Дмитрием Медведевым ушел в отставку на фоне анонсированного президентом в ходе послания Федеральному Собранию плана конституционной реформы.

Источник: РБК