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Здоровье / Общество

Новый тип коронавируса из провинции Хубэй вызывает пневмонию

17:27 16.01.2020 Фото: pixabay.com
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По словам медиков, на ранних стадиях оно проявляется повышенной температурой и кашлем, протекая в продолжительной легкой форме. При этом болезнь легко может перейти в тяжелую форму у пожилых людей и у тех, кто страдает другими основными заболеваниями.

Новый тип коронавируса из провинции Хубэй вызывает пневмонию
Болезнь легко может перейти в тяжелую форму у пожилых людей

Врачи рассказали, как проявляется новый тип коронавируса, который был обнаружен ранее в китайском городе Ухань в провинции Хубэй. Основные симптомы заболевания назвали в городском комитете по делам здравоохранения.

По словам медиков, на ранних стадиях оно проявляется повышенной температурой и кашлем, протекая в продолжительной легкой форме. При этом болезнь легко может перейти в тяжелую форму у пожилых людей и у тех, кто страдает другими основными заболеваниями.

Кроме того, специалисты не исключили, что вирус может ограниченно передаваться от человека к человеку, однако пока явных доказательств этого нет.

О вспышке пневмонии неизвестного происхождения в китайском городе Ухань сообщалось в конце декабря. Предварительно установлено, что возбудителем является новый тип коронавируса. По данным на 11 января, зарегистрирован 41 случай заболевания, большинство заразившихся – мужчины. Один человек умер. Несколько сотен человек, включая медперсонал, контактировавший с заболевшими, находятся под наблюдением. Отмечается, что заразившиеся по большей части являются людьми среднего и пожилого возраста и в основном имеют отношение к оптовому рынку морепродуктов. При этом в районе торговой точки распространения вируса не обнаружено.

В начале января сообщалось о случаях заболевания в Амурской области России.

Ранее глава подразделения новых заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове сообщила, что новый тип коронавируса может передаваться воздушно-капельным путем от человека к человеку. При этом организация решила не ограничивать торговлю или перемещение людей между государствами после обнаружения заболевания.

Источник: АиФ

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