Комнатные растения: как ухаживать за красавицей драценой?

В последнее время она стала одной из самых популярных драцен: у неё красивые узкие листья, окаймлённые красно-фиолетовой полоской. За неприхотливость и умение адаптироваться к любым условиям существования её всё чаще выращивают в офисах и квартирах.
В природе вырастает в высоту до 3-5 метров. В комнате может достичь потолка. Лучший состав почвосмеси для неё готовят, смешивая листовую землю, компост, торф и песок в пропорции 3:2:1:1.
Световой режим
Температура, полив.
При температуре в помещении выше 25 градусов увеличьте полив, увлажняйте воздух с помощью приборов или просто опрыскивайте растение дважды в день с помощью пульверизатора. Температуры ниже 15 градусов драцена переносит плохо, поэтому лучше сократить полив.
Сквозняк.
Жительница жарких стран ненавидит сквозняки и морозный воздух. Установите её дома в таком месте, куда при проветривании до неё не дойдёт волна холода, а если нет такой возможности, то укройте её на несколько минут лёгкой тканью.
Подкормка. Подкармливать драцену можно круглый год, только осенью и зимой уменьшите дозировку вдвое.
Пересадка. Молодые растения пересаживают раз в два года с помощью перевалки, вынимая растение из горшка вместе с комом земли, а взрослые — раз в три года. Растениям, находящимся в кадке, заменяют верхний слой почвосмеси на новый.
Источник: АиФ