Комнатные растения: как ухаживать за красавицей драценой?

Жительница жарких стран драцена ненавидит сквозняки и морозный воздух. Установите её дома в таком месте, куда при проветривании до неё не дойдёт волна холода, а если нет такой возможности, то укройте её на несколько минут лёгкой тканью.

Температуры ниже 15 градусов драцена переносит плохо

В последнее время она стала одной из самых популярных драцен: у неё красивые узкие листья, окаймлённые красно-фиолетовой полоской. За неприхотливость и умение адаптироваться к любым условиям существования её всё чаще выращивают в офисах и квартирах.

В природе вырастает в высоту до 3-5 метров. В комнате может достичь потолка. Лучший состав почвосмеси для неё готовят, смешивая листовую землю, компост, торф и песок в пропорции 3:2:1:1.

Световой режим



Молодые растения пересаживают раз в два года с помощью перевалки

Южанка обожает купаться в солнечных ваннах, но прямые солнечные лучи она недолюбливает. Установите горшок так, чтобы прямые солнечные лучи на неё не попадали. На всё лето её можно выносить на балкон.

Температура, полив.

При температуре в помещении выше 25 градусов увеличьте полив, увлажняйте воздух с помощью приборов или просто опрыскивайте растение дважды в день с помощью пульверизатора. Температуры ниже 15 градусов драцена переносит плохо, поэтому лучше сократить полив.

Сквозняк.

Жительница жарких стран ненавидит сквозняки и морозный воздух. Установите её дома в таком месте, куда при проветривании до неё не дойдёт волна холода, а если нет такой возможности, то укройте её на несколько минут лёгкой тканью.

Подкормка. Подкармливать драцену можно круглый год, только осенью и зимой уменьшите дозировку вдвое.

Пересадка. Молодые растения пересаживают раз в два года с помощью перевалки, вынимая растение из горшка вместе с комом земли, а взрослые — раз в три года. Растениям, находящимся в кадке, заменяют верхний слой почвосмеси на новый.

Источник: АиФ