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Комнатные растения: как ухаживать за красавицей драценой?

17:22 16.01.2020 Фото: pixabay.com
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Жительница жарких стран драцена ненавидит сквозняки и морозный воздух. Установите её дома в таком месте, куда при проветривании до неё не дойдёт волна холода, а если нет такой возможности, то укройте её на несколько минут лёгкой тканью.

Комнатные растения: как ухаживать за красавицей драценой?
Температуры ниже 15 градусов драцена переносит плохо

В последнее время она стала одной из самых популярных драцен: у неё красивые узкие листья, окаймлённые красно-фиолетовой полоской. За неприхотливость и умение адаптироваться к любым условиям существования её всё чаще выращивают в офисах и квартирах.

В природе вырастает в высоту до 3-5 метров. В комнате может достичь потолка. Лучший состав почвосмеси для неё готовят, смешивая листовую землю, компост, торф и песок в пропорции 3:2:1:1.

Световой режим

Южанка обожает купаться в солнечных ваннах, но прямые солнечные лучи она недолюбливает. Установите горшок так, чтобы прямые солнечные лучи на неё не попадали. На всё лето её можно выносить на балкон.

Комнатные растения: как ухаживать за красавицей драценой?

Молодые растения пересаживают раз в два года с помощью перевалки

Температура, полив.

При температуре в помещении выше 25 градусов увеличьте полив, увлажняйте воздух с помощью приборов или просто опрыскивайте растение дважды в день с помощью пульверизатора. Температуры ниже 15 градусов драцена переносит плохо, поэтому лучше сократить полив.

Сквозняк.

Жительница жарких стран ненавидит сквозняки и морозный воздух. Установите её дома в таком месте, куда при проветривании до неё не дойдёт волна холода, а если нет такой возможности, то укройте её на несколько минут лёгкой тканью.

Подкормка. Подкармливать драцену можно круглый год, только осенью и зимой уменьшите дозировку вдвое.

Пересадка. Молодые растения пересаживают раз в два года с помощью перевалки, вынимая растение из горшка вместе с комом земли, а взрослые — раз в три года. Растениям, находящимся в кадке, заменяют верхний слой почвосмеси на новый.

Источник: АиФ

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