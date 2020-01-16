154 вакансии предлагают работодатели для жителей Бердска

|Токарь
|ТАЙРА, НЭМЗ ООО
|Добросовестное исполнение должностных обязанностей поставленных работодателем.
|Образование: Среднее профессиональное (в т.ч. начальное профессиональное)
|от 30000
до 30000
|630056, г Новосибирск, ул Софийская, д. 2, корп. А
|8(383) 3450377
|Стропальщик
|ТАЙРА, НЭМЗ ООО
|добросовестное исполнение обязанностей поставленных работодателем
|Образование: Среднее профессиональное (в т.ч. начальное профессиональное)
|от 25000
до 25000
|630056, г Новосибирск, ул Софийская, д. 2, корп. А
|8(383) 3450377
personal4@tayra.ru
|Оператор плазмохимических процессов
|ТАЙРА, НЭМЗ ООО
|добросовестное исполнение обязанностей поставленных работодателем
|Образование: Среднее профессиональное (в т.ч. начальное профессиональное)
|от 22000
до 22000
|630056, г Новосибирск, ул Софийская, д. 2, корп. А
|8(383) 3450377
personal4@tayra.ru
|Оператор станков с программным управлением
|ТАЙРА, НЭМЗ ООО
|добросовестное исполнение обязанностей поставленных работодателем
Знание токарного дела
|Образование: Среднее профессиональное (в т.ч. начальное профессиональное)
Стаж: 3
|от 40000
до 40000
|630056, г Новосибирск, ул Софийская, д. 2, корп. А
|8(383) 3450377
personal4@tayra.ru
|Бухгалтер
|ТАЙРА, НЭМЗ ООО
|добросовестное исполнение обязанностей поставленных работодателем
|Образование: Среднее профессиональное (в т.ч. начальное профессиональное)
Стаж: 1
|от 25000
до 25000
|630056, г Новосибирск, ул Софийская, д. 2, корп. А
|8(383) 3450377
personal4@tayra.ru
|Наладчик кузнечно-прессового оборудования
|ТАЙРА, НЭМЗ ООО
|Должен знать устройство и принципы работы молотов, прессов и штампов.
|Образование: Среднее профессиональное (в т.ч. начальное профессиональное)
|от 26000
до 26000
|630056, г Новосибирск, ул Софийская, д. 2, корп. А
|8(383) 3450377
personal4@tayra.ru
|Профессия
|Организация
|Дополнительные пожелания
|Требования
|З/П руб.
|Адрес организации
|Контактные данные
|Программист, 1с
|ТАЙРА, НЭМЗ ООО
|Знание прикладных обоастей (бухгалтерский учет, торговля, складской учет, производство). Опыт разработки решений на платформе программного обеспечения 1С 8.1 / 8.2 / 8.3. Опыт написания правил обмена между информационными базами 1С («Конвертация данных»).
|Образование: Среднее профессиональное (в т.ч. начальное профессиональное)
Стаж: 1
|от 40000
до 40000
|630056, г Новосибирск, ул Софийская, д. 2, корп. А
|8(383) 3450377
personal4@tayra.ru
|Заместитель Главный энергетик (в промышленности)
|ТАЙРА, НЭМЗ ООО
|добросовестное исполнение обязанностей поставленных работодателем
|Образование: Высшее
|от 30000
до 30000
|630056, г Новосибирск, ул Софийская, д. 2, корп. А
|8(383) 3450377
personal4@tayra.ru
|Специалист, по гарантийному и сервисному обслуживанию
|ТАЙРА, НЭМЗ ООО
|добросовестное исполнение обязанностей поставленных работодателем
|Образование: Высшее
|от 25000
до 25000
|630056, г Новосибирск, ул Софийская, д. 2, корп. А
|8(383) 3450377
personal4@tayra.ru
|Электрогазосварщик
|ТАЙРА, НЭМЗ ООО
|Опыт работы на аппаратах полуавтоматической сварки, плавящимся электродом, аргоно-дуговой неплавящимся электродом. Навыки слесарной работы. Чтение конструкторской и тех. документации.
|Образование: Среднее профессиональное (в т.ч. начальное профессиональное)
Стаж: 1
|от 30000
до 30000
|630056, г Новосибирск, ул Софийская, д. 2, корп. А
|8(383) 3450377
personal4@tayra.ru
|Машинист компрессорных установок
|ТАЙРА, НЭМЗ ООО
|добросовестное исполнение обязанностей поставленных работодателем
|Образование: Среднее профессиональное (в т.ч. начальное профессиональное)
|от 22000
до 22000
|630056, г Новосибирск, ул Софийская, д. 2, корп. А
|8(383) 3450377
personal4@tayra.ru
|Профессия
|Организация
|Дополнительные пожелания
|Требования
|З/П руб.
|Адрес организации
|Контактные данные
|Мастер участка
|ТАЙРА, НЭМЗ ООО
|добросовестное исполнение обязанностей поставленных работодателем
|Образование: Среднее профессиональное (в т.ч. начальное профессиональное)
|от 28000
до 28000
|630056, г Новосибирск, ул Софийская, д. 2, корп. А
|8(383) 3450377
personal4@tayra.ru
|Машинист крана (крановщик)
|ТАЙРА, НЭМЗ ООО
|Добросовестное исполнение должностных обязанностей поставленных работодателем.
|Образование: Среднее профессиональное (в т.ч. начальное профессиональное)
Стаж: 1
|от 23000
до 23000
|630056, г Новосибирск, ул Софийская, д. 2, корп. А
|8(383) 3450377
personal4@tayra.ru
|Жестянщик
|ТАЙРА, НЭМЗ ООО
|Умение читать чертежи, навык владения электроинструментом, опыт работы по изготовлению воздуховодов и фасонных изделий.
|Образование: Среднее профессиональное (в т.ч. начальное профессиональное)
Стаж: 1
|от 25000
до 25000
|630056, г Новосибирск, ул Софийская, д. 2, корп. А
|8(383) 3450377
personal4@tayra.ru
|Инженер-конструктор
|ТАЙРА, НЭМЗ ООО
|Опыт работы конструктором, опыт на машиностроительном предприятии
|Образование: Высшее
Стаж: 1
|от 30000
до 30000
|630056, г Новосибирск, ул Софийская, д. 2, корп. А
|8(383) 3450377
personal4@tayra.ru
|Специалист, специалист по закупкам
|МАОУ СОШ № 4
|Добросовестное исполнение должностных обязанностей поставленных работодателем.
|Образование: Высшее
Стаж: 1
|от 15163
до 15163
|633000, г Бердск, ул Парижской Коммуны, д. 15
|8(38341) 25870
natalibsksh4@mail.ru
|Повар 4 разряда
|ИП Дрожжев Сергей Петрович
|добросовестное исполнение обязанностей поставленных работодателем
|Образование: Среднее профессиональное (в т.ч. начальное профессиональное)
Стаж: 1
|от 15265
до 20000
|633104, г Обь, территория аэропорта Толмачево
|8(383) 2169981, 8(960) 7981101
j.barinova@mail.ru
|Учитель (средней квалификации), начальных классов, в счет установленной квоты для трудоустройства инвалидов
|МАОУ СОШ № 4
|Добросовестное исполнение должностных обязанностей поставленных работодателем.
|Образование: Высшее
|от 18000
до 20000
|633000, г Бердск, ул Парижской Коммуны, д. 15
|8(38341) 25870
natalibsksh4@mail.ru
|Профессия
|Организация
|Дополнительные пожелания
|Требования
|З/П руб.
|Адрес организации
|Контактные данные
|Мойщик посуды, в счет квоты для трудоустройства инвалидов
|ИП Дрожжев Сергей Петрович
|добросовестное исполнение обязанностей поставленных работодателем
|Образование: Среднее общее (11 кл.)
|от 15265
до 17000
|633104, г Обь, территория аэропорта Толмачево
|8(383) 2169981, 8(960) 7981101
j.barinova@mail.ru
|Учитель (средней квалификации), начальных классов
|МБОУ «СОШ №10″Пересвет»
|добросовестное исполнение обязанностей поставленных руководителем
|Образование: Высшее
|от 20000
до 20000
|633011, г Бердск, ул Ленина, д. 13
|8(38341) 24309
bsk_sh10@mail.ru
|Уборщик производственных и служебных помещений, в счет установленной квоты для трудоустройства инвалидов
|МАОУ «Экономический лицей»
|Добросовестное исполнение обязанностей поставленных работодателем.
|Образование: Основное общее (9 кл.)
|от 15163
до 15163
|633010, г Бердск, ул Комсомольская, д. 29
|8(38341) 23091
bsk_she@mail.ru
|Помощник руководителя и специалиста Менеджер, в счет установленной квоты рабочих мест для детей, ищущих работу
|АО «Виртекс»
|добросовестное исполнение обязанностей, поставленных работодателем
|Образование: Не имеющие основного общего
|от 15163
до 15163
|633010, г Бердск, ул Ленина, д. 89, корп. 15, офис 301, производство в п.Агролес Искитимского района, ул.Парковая, 29
|8(913) 9002022, 8(38341) 58689
pov@virtex-food.ru
|Повар, -продавец продовольственных товаров
|ООО «Бердск ДД»
|добросовестное исполнение обязанностей поставленных работодателем
|Образование: Среднее общее (11 кл.)
|от 18000
до 25000
|630048, г Новосибирск, ул Покрышкина, д. 1, офис 3
|8(923) 1004099
andreichuk@bk.ru
|Повар, -продавец продовольственных товаров
|ООО «Бердск ДД»
|добросовестное исполнение обязанностей поставленных работодателем
|Образование: Среднее общее (11 кл.)
|от 18000
до 25000
|630048, г Новосибирск, ул Покрышкина, д. 1, офис 3
|8(923) 1004099
andreichuk@bk.ru
|Повар, -продавец продовольственных товаров
|ООО «Бердск ДД»
|добросовестное исполнение обязанностей поставленных работодателем
|Образование: Среднее общее (11 кл.)
|от 18000
до 25000
|630048, г Новосибирск, ул Покрышкина, д. 1, офис 3
|8(923) 1004099
andreichuk@bk.ru
|Повар, -продавец продовольственных товаров
|ООО «Бердск ДД»
|добросовестное исполнение обязанностей поставленных работодателем
|Образование: Среднее общее (11 кл.)
|от 18000
до 25000
|630048, г Новосибирск, ул Покрышкина, д. 1, офис 3
|8(923) 1004099
andreichuk@bk.ru
|Профессия
|Организация
|Дополнительные пожелания
|Требования
|З/П руб.
|Адрес организации
|Контактные данные
|Повар, -продавец продовольственных товаров
|ООО «Бердск ДД»
|добросовестное исполнение обязанностей поставленных работодателем
|Образование: Среднее общее (11 кл.)
|от 18000
до 25000
|630048, г Новосибирск, ул Покрышкина, д. 1, офис 3
|8(923) 1004099
andreichuk@bk.ru
|Уборщик производственных и служебных помещений, в счет установленной квоты для трудоустройства инвалидов
|МБДОУ № 27 «Родничок»
|наличие справки об отсутствии судимости, наличие психиатрического освидетельствования
|Образование: Среднее общее (11 кл.)
|от 15163
до 15163
|633010, г Бердск, ул Ленина, д. 33, корп. А
|8(38341) 23156
bsk_du27@mail.ru
|Уборщик производственных и служебных помещений
|ООО УК «Прогресс»
|добросовестное исполнение обязанностей поставленных работодателем
|Образование: Среднее общее (11 кл.)
|от 15163
до 15163
|633011, г Бердск, ул Ленина, д. 15, корп. В
|8(38341) 25700
uk-progress-brd@mail.ru
|Менеджер (в коммерческой деятельности), менеджер по продажам
|«Совкомбанк» ПАО
|Желание работать с клиентами, нацеленность на результат, желание обучаться, готовность к командировкам. Возможно рассмотрение кандидатов с опытом из разных сфер трудовой деятельности и минимальным стажем работы.Профиль образования не важен
|Образование: Среднее профессиональное (в т.ч. начальное профессиональное)
|от 15163
до 35000
|633010, г Бердск, ул Попова, д. 11
|8(913) 0811491
sadovskayans@sovcombank.ru
|Уборщик территорий
|МАДОУ № 25
|добросовестное исполнение обязанностей поставленных работодателем
|Образование: Среднее общее (11 кл.)
Стаж: 1
|от 15163
до 15163
|633010, г Бердск, ул Ленина, д. 26
|8(38341) 30675, 8(38341) 30686
bsk_du25@mail.ru
|Профессия
|Организация
|Дополнительные пожелания
|Требования
|З/П руб.
|Адрес организации
|Контактные данные
|Стропальщик
|ООО «Строитель»
|Наличие удостоверения стропальщика, добросовестное исполнение обязанностей поставленных работодателем
|Образование: Среднее профессиональное (в т.ч. начальное профессиональное)
Стаж: 1
|от 16000
до 25000
|633004, г Бердск, ул Промышленная, д. 2Б
|8(38341) 29715 доб. 366
knp@dom-al.com
|Менеджер (в коммерческой деятельности), менеджер по продажам
|«Совкомбанк» ПАО
|Желание работать с клиентами, нацеленность на результат, желание обучаться, готовность к командировкам. Возможно рассмотрение кандидатов с опытом из разных сфер трудовой деятельности и минимальным стажем работы.Профиль образования не важен
|Образование: Среднее профессиональное (в т.ч. начальное профессиональное)
|от 15163
до 35000
|633010, г Бердск, ул Попова, д. 11
|8(913) 0811491
sadovskayans@sovcombank.ru
|Концертмейстер, баян
|МБУ ДО ДШИ «Берегиня»
|добросовестное исполнение обязанностей поставленных работодателем
|Образование: Среднее профессиональное (в т.ч. начальное профессиональное)
|от 15163
до 15163
|633010, г Бердск, ул Маркса, д. 9А, корп. 3
|8(38341) 23683
dhibereginia@mail.ru
|Профессия
|Организация
|Дополнительные пожелания
|Требования
|З/П руб.
|Адрес организации
|Контактные данные
|Менеджер (в коммерческой деятельности), менеджер по продажам
|«Совкомбанк» ПАО
|Желание работать с клиентами, нацеленность на результат, желание обучаться, готовность к командировкам. Возможно рассмотрение кандидатов с опытом из разных сфер трудовой деятельности и минимальным стажем работы.Профиль образования не важен
|Образование: Среднее профессиональное (в т.ч. начальное профессиональное)
|от 15163
до 35000
|633010, г Бердск, ул Попова, д. 11
|8(913) 0811491
sadovskayans@sovcombank.ru
|Кондитер, в счет установленной квоты для трудоустройства инвалидов
|ООО Производственное предприятие Шоколадная страна
|добросовестное исполнение обязанностей поставленных работодателем
|Образование: Среднее профессиональное (в т.ч. начальное профессиональное)
|от 15163
до 20000
|633004, г Бердск, ул Химзаводская, д. 11/79, офис 1
|8(38341) 29757
krasova@choco-land.ru
|Оператор линии в производстве пищевой продукции
|ООО «Лаборатория современного здоровья»
|добросовестное исполнение обязанностей поставленных работодателем
|Образование: Среднее общее (11 кл.)
|от 20000
до 25000
|633004, г Бердск, ул Химзаводская, д. 11, корп. 20
|8(983) 3227338
yatsko.tv@sibvaleo.com
|Менеджер (в коммерческой деятельности), менеджер по продажам
|«Совкомбанк» ПАО
|Желание работать с клиентами, нацеленность на результат, желание обучаться, готовность к командировкам. Возможно рассмотрение кандидатов с опытом из разных сфер трудовой деятельности и минимальным стажем работы.Профиль образования не важен
|Образование: Среднее профессиональное (в т.ч. начальное профессиональное)
|от 15163
до 35000
|633010, г Бердск, ул Попова, д. 11
|8(913) 0811491
sadovskayans@sovcombank.ru
|Профессия
|Организация
|Дополнительные пожелания
|Требования
|З/П руб.
|Адрес организации
|Контактные данные
|Машинист-обходчик по котельному оборудованию
|ООО «ТГК 1»
|добросовестное исполнение обязанностей поставленных работодателем
|Образование: Среднее профессиональное (в т.ч. начальное профессиональное)
Стаж: 1
|от 19250
до 19250
|633004, г Бердск, ул Химзаводская, д. 11/1, 1 этаж
|8(38341) 60095
ok@tgk1.org
|Менеджер (в коммерческой деятельности), менеджер по продажам
|«Совкомбанк» ПАО
|Желание работать с клиентами, нацеленность на результат, желание обучаться, готовность к командировкам. Возможно рассмотрение кандидатов с опытом из разных сфер трудовой деятельности и минимальным стажем работы.Профиль образования не важен
|Образование: Среднее профессиональное (в т.ч. начальное профессиональное)
|от 15163
до 35000
|633010, г Бердск, ул Попова, д. 11
|8(913) 0811491
sadovskayans@sovcombank.ru
|Воспитатель детского сада (яслей-сада)
|Детский сад № 26 «Кораблик»,МАДОУ
|добросовестное исполнение обязанностей поставленных работодателем
|Образование: Среднее профессиональное (в т.ч. начальное профессиональное)
|от 15200
до 18000
|633009, г Бердск, ул Лунная, д. 13, корп. А
|8(38341) 35096
t.kurenok@mail.ru
|Продавец-консультант, в счет установленной квоты для трудоустройства инвалидов
|ИП Болтрукевич А.В
|добросовестное исполнение обязанностей поставленных работодателем
|Образование: Среднее профессиональное (в т.ч. начальное профессиональное)
Стаж: 3
|от 15163
до 15163
|633011, г Бердск, ул Попова, д. 32
|8(383) 3734138
job@prodsib.com
|Инженер-конструктор, металлоконструкций
|ИП Голубев В.А.
|добросовестное исполнение обязанностей поставленных работодателем
|Образование: Высшее
Стаж: 2
|от 25000
до 25000
|633011, г Бердск, ул Комсомольская, д. 6, корп. Б
|8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
|Слесарь-сантехник
|ООО УК «Прогресс»
|добросовестное исполнение обязанностей поставленных работодателем
|Образование: Среднее профессиональное (в т.ч. начальное профессиональное)
|от 19000
до 27000
|633011, г Бердск, ул Ленина, д. 15, корп. В
|8(38341) 25700
uk-progress-brd@mail.ru
|Профессия
|Организация
|Дополнительные пожелания
|Требования
|З/П руб.
|Адрес организации
|Контактные данные
|Грузчик
|Швейные технологии,ООО
|добросовестное исполнение обязанностей поставленных работодателем
|Образование: Среднее общее (11 кл.)
|от 20000
до 20000
|633010, г Бердск, ул Вокзальная, д. 52, корп. Г
|8(38341) 50180
|Воспитатель детского сада (яслей-сада)
|Детский сад № 21 «Искорка»,МАДОУ
|Образование педагогическое. Добросовестное исполнение обязанностей поставленных работодателем. Умение взаимодействовать с родителями воспитанников. Наличие справки о несудимости. Наличие психиатрического освидетельствования.
|Образование: Среднее профессиональное (в т.ч. начальное профессиональное)
|от 15163
до 20000
|633009, г Бердск, ул Микрорайон, д. 11
|8(38341) 49393
kadrovik.madou21@mail.ru
|Ученик Парикмахер, универсал
|ИП Пантелеева Екатерина Андреевна
|добросовестное исполнение обязанностей поставленных работодателем
|Образование: Среднее общее (11 кл.)
|от 15163
до 15163
|633009, г Бердск, ул Боровая, д. 4, корп. 4, Парикмахерская «Caramel»
|8(953) 8032403
vip.zvezdochka1980@mail.ru
|Инженер-технолог пищевой промышленности, в счет установленной квоты рабочих мест для трудоустройства инвалидов
|АО «Виртекс»
|Образование в области технологии консервов и пищеконцентратов. Знание HACCP (наличие сертификата HACCP), знание требований GMP; опыт внедрения на производство новых рецептур и технологических процессов
|Образование: Высшее, дипломированный специалист
Стаж: 5
|от 34000
до 34000
|633010, г Бердск, ул Ленина, д. 89, корп. 15, офис 301, производство в п.Агролес Искитимского района, ул.Парковая, 29
|8(913) 9002022, 8(38341) 58689
pov@virtex-food.ru
|Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования, автоэлектрик
|ООО «Топаз»
|добросовестное исполнение обязанностей поставленных работодателем
|Образование: Среднее профессиональное (в т.ч. начальное профессиональное)
Стаж: 2
|от 20000
до 30000
|633209, г Искитим, ул Мостовая, д. 1а
|8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
|Профессия
|Организация
|Дополнительные пожелания
|Требования
|З/П руб.
|Адрес организации
|Контактные данные
|Продавец продовольственных товаров
|ИП Болтрукевич А.В
|добросовестное исполнение обязанностей поставленных работодателем
|Образование: Среднее профессиональное (в т.ч. начальное профессиональное)
Стаж: 3
|от 15163
до 18000
|633011, г Бердск, ул Попова, д. 32
|8(383) 3734138
job@prodsib.com
|Уборщик производственных и служебных помещений, в счет установленной квоты для трудоустройства инвалидов
|ФГКУ Комбинат «Гигант» Росрезерва
|добросовестное исполнение обязанностей поставленных работодателем
|Образование: Основное общее (9 кл.)
|от 20888
до 21000
|633010, г Бердск, ул Ленина, д. 6, а/я 101
|8(38341) 24786
gigant@sib.rosreserv.ru
|Кладовщик
|ИП Болтрукевич А.В
|добросовестное исполнение обязанностей поставленных работодателем
|Образование: Среднее профессиональное (в т.ч. начальное профессиональное)
Стаж: 3
|от 18000
до 22000
|633011, г Бердск, ул Попова, д. 32
|8(383) 3734138
job@prodsib.com
|Повар
|ИП Болтрукевич А.В
|добросовестное исполнение обязанностей поставленных работодателем
|Образование: Среднее профессиональное (в т.ч. начальное профессиональное)
Стаж: 1
|от 18000
до 20000
|633011, г Бердск, ул Попова, д. 32
|8(383) 3734138
job@prodsib.com
|Уборщик производственных и служебных помещений, в счет установленной квоты для трудоустройства инвалидов
|ПродТорг 2, ООО
|добросовестное исполнение обязанностей поставленных работодателем
|Образование: Среднее общее (11 кл.)
Стаж: 1
|от 15163
до 15163
|633011, г Бердск, ул Попова, д. 32
|8(38341) 63102 доб. 5110, 8(383) 3734138
job@prodsib.com
|Воспитатель детского сада (яслей-сада)
|Детский сад № 21 «Искорка»,МАДОУ
|Образование педагогическое. Добросовестное исполнение обязанностей поставленных работодателем. Умение взаимодействовать с родителями воспитанников. Наличие справки о несудимости. Наличие психиатрического освидетельствования.
|Образование: Среднее профессиональное (в т.ч. начальное профессиональное)
|от 15163
до 20000
|633009, г Бердск, ул Микрорайон, д. 11
|8(38341) 49393, 8(38341) 49304
kadrovik.madou21@mail.ru
|Профессия
|Организация
|Дополнительные пожелания
|Требования
|З/П руб.
|Адрес организации
|Контактные данные
|Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике
|ИП Голубев В.А.
|добросовестное исполнение обязанностей поставленных работодателем
|Образование: Среднее профессиональное (в т.ч. начальное профессиональное)
|от 26000
до 26000
|633011, г Бердск, ул Комсомольская, д. 6, корп. Б
|8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
|Кладовщик
|АО «Виртекс»
|опыт работы в должности кладовщика от 3 лет;
образование не ниже средне-специального;
уверенный пользователь ПК, навыки работы в 1С;
знание складской логистики, условий приема и отпуска ТМЦ;
знания правил техники безопасности и производственной санитарии.
|Образование: Среднее профессиональное (в т.ч. начальное профессиональное)
Стаж: 3
|от 25000
до 27000
|633010, г Бердск, ул Ленина, д. 89, корп. 15, офис 301, производство в п.Агролес Искитимского района, ул.Парковая, 29
|8(38341) 58689, 8(913) 9002022
|Инженер-проектировщик, в счет установленной квоты для трудоустройста инвалидов
|ИП Голубев В.А.
|Приветствуется опыт прохождения экспертиз. Добросовестное исполнение обязанностей поставленных работодателем
|Образование: Высшее
Стаж: 1
|от 30000
до 30000
|633011, г Бердск, ул Комсомольская, д. 6, корп. Б
|8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
|Дворник
|ООО УК «Прогресс»
|добросовестное исполнение обязанностей поставленных работодателем
|Образование: Среднее общее (11 кл.)
|от 15163
до 15163
|633011, г Бердск, ул Ленина, д. 15, корп. В
|8(38341) 25700
uk-progress-brd@mail.ru
|Музыкальный руководитель 1 категории (класса)
|Детский сад № 26 «Кораблик»,МАДОУ
|Любить детей. Умение работать с коллективом. Добросовестное исполнение обязанностей поставленных работодателем
|Образование: Среднее профессиональное (в т.ч. начальное профессиональное)
|от 15200
до 18000
|633009, г Бердск, ул Лунная, д. 13, корп. А
|8(38341) 35096
t.kurenok@mail.ru
|Профессия
|Организация
|Дополнительные пожелания
|Требования
|З/П руб.
|Адрес организации
|Контактные данные
|Ведущий Специалист, экспозиционно-выставочная деятельность
|Бердский историко-художественный музей, МБУ
|Высшее профессиональное образование (культуры и искусства, гуманитарное), знание графических программ (CorelDRAW, Adobe Photoshop)
|Образование: Высшее
Стаж: 2
|от 20000
до 23000
|633004, г Бердск, ул Спортивная, д. 9
|8(38341) 53155
muz970@mail.ru
|Инженер по контрольно-измерительным приборам и автоматике
|ООО «ТГК 1»
|добросовестное исполнение обязанностей поставленных работодателем
|Образование: Высшее
Стаж: 1
|от 35000
до 35000
|633004, г Бердск, ул Химзаводская, д. 11/1, 1 этаж
|8(38341) 60095
ok@tgk1.org
|Начальник отдела (в строительстве), начальник производственно-технического отдела
|ИП Голубев В.А.
|добросовестное исполнение обязанностей поставленных работодателем
|Образование: Высшее
Стаж: 2
|от 40000
до 40000
|633011, г Бердск, ул Комсомольская, д. 6, корп. Б
|8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
|Ведущий Специалист, экспозиционно-выставочная деятельность
|Бердский историко-художественный музей, МБУ
|Высшее профессиональное образование (культуры и искусства, гуманитарное), знание графических программ (CorelDRAW, Adobe Photoshop)
|Образование: Высшее
Стаж: 2
|от 20000
до 23000
|633004, г Бердск, ул Спортивная, д. 9
|8(38341) 53155
muz970@mail.ru
|Пекарь
|ИП Болтрукевич А.В
|добросовестное исполнение обязанностей поставленных работодателем
|Образование: Среднее профессиональное (в т.ч. начальное профессиональное)
Стаж: 1
|от 18000
до 22000
|633011, г Бердск, ул Попова, д. 32
|8(383) 3734138
job@prodsib.com
|Профессия
|Организация
|Дополнительные пожелания
|Требования
|З/П руб.
|Адрес организации
|Контактные данные
|Педагог-психолог
|Детский сад № 21 «Искорка»,МАДОУ
|Высшее образование в области психологии. Добросовестное исполнение обязанностей поставленных работодателем. Умение взаимодействовать с родителями воспитанников. Наличие справки о несудимости. Наличие психиатрического освидетельствования.
|Образование: Высшее
Стаж: 3
|от 20000
до 25000
|633009, г Бердск, ул Микрорайон, д. 11
|8(38341) 49393
kadrovik.madou21@mail.ru
|Кассир торгового зала
|ИП Болтрукевич А.В
|добросовестное исполнение обязанностей поставленных работодателем
|Образование: Среднее профессиональное (в т.ч. начальное профессиональное)
Стаж: 1
|от 15163
до 22000
|633011, г Бердск, ул Попова, д. 32
|8(383) 3734138
job@prodsib.com
|Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий
|ООО УК «Прогресс»
|добросовестное исполнение обязанностей поставленных работодателем
|Образование: Среднее общее (11 кл.)
|от 15163
до 18000
|633011, г Бердск, ул Ленина, д. 15, корп. В
|8(38341) 25700
uk-progress-brd@mail.ru
|Воспитатель детского сада (яслей-сада)
|Детский сад № 3 «Журавушка»,МАДОУ
|при приеме на работу иметь: медицинскую книжку, справку об отсутствии судимости, психиатрическое освидетельствование
|Образование: Высшее
Стаж: 3
|от 18000
до 20000
|633010, г Бердск, ул Комсомольская, д. 25
|8(38341) 20901
bsk_du03@mail.ru
|Профессия
|Организация
|Дополнительные пожелания
|Требования
|З/П руб.
|Адрес организации
|Контактные данные
|Врач по общей гигиене
|Центр гигиены и эпидемиологии, ФБУЗ филиал
|Знать законодательство РФ в сфере здравоохранения, технического регулирования, обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, защиты прав потребителей. Наличие действующего сертификата специалиста
|Образование: Высшее, дипломированный специалист
Стаж: 5
|от 50000
до 50000
|633010, г Бердск, ул Первомайская, д. 15, корп. 1
|8(38341) 21496
cgsen-berdsk@yandex.ru
|Рабочий склада
|АО «Виртекс»
|Хорошая физическая форма;
отсутствие медицинских противопоказаний к физическому труду;
готовность к большим физическим нагрузкам.
|Образование: Основное общее (9 кл.)
|от 22000
до 24000
|633010, г Бердск, ул Ленина, д. 89, корп. 15, офис 301, производство в п.Агролес Искитимского района, ул.Парковая, 29
|8(38341) 58689, 8(913) 9002022
|Помощник руководителя и специалиста Врач по общей гигиене
|Центр гигиены и эпидемиологии, ФБУЗ филиал
|Знать законодательство РФ в сфере здравоохранения, технического регулирования, обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, защиты прав потребителей. Наличие действующего сертификата специалиста
|Образование: Высшее, дипломированный специалист
Стаж: 5
|от 30000
до 30000
|633010, г Бердск, ул Первомайская, д. 15, корп. 1
|8(38341) 21496
cgsen-berdsk@yandex.ru
|Профессия
|Организация
|Дополнительные пожелания
|Требования
|З/П руб.
|Адрес организации
|Контактные данные
|Уборщик территорий, в счет установленной квоты для трудоустройства инвалидов
|ФГКУ Комбинат «Гигант» Росрезерва
|добросовестное исполнение обязанностей поставленных работодателем
Без вредных привычек
|Образование: Основное общее (9 кл.)
|от 15427
до 16000
|633010, г Бердск, ул Ленина, д. 6, а/я 101
|8(38341) 24786
gigant@sib.rosreserv.ru
|Начальник (заведующий) гаража
|ООО «Магеллан»
|добросовестное исполнение обязанностей поставленных работодателем
|Образование: Среднее профессиональное (в т.ч. начальное профессиональное)
Стаж: 3
|от 25000
до 40000
|633010, г Бердск, ул Пионерская, д. 15А
|8(913) 9549553
magellanw.buh@yandex.ru
|Водитель автомобиля, кат.с
|ООО «Магеллан»
|Управление грузовыми автомобилями свыше 10 тонн, добросовестное исполнение обязанностей поставленных работодателем
|Образование: Среднее профессиональное (в т.ч. начальное профессиональное)
Стаж: 3
|от 25000
до 40000
|633010, г Бердск, ул Пионерская, д. 15А
|8(913) 9549553
magellanw.buh@yandex.ru
|Электрик участка
|Кристалл,АНО СК
|Добросовестное исполнение обязанностей поставленных работодателем.
|Образование: Среднее профессиональное (в т.ч. начальное профессиональное)
Стаж: 1
|от 25000
до 25000
|633011, г Бердск, ул Комсомольская, д. 6, корп. б
|8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
|Упаковщик
|АО «Виртекс»
|Хорошая физическая форма;
готовность к физическим нагрузкам;
умение работать в быстром темпе.
|Образование: Основное общее (9 кл.)
|от 20000
до 22000
|633010, г Бердск, ул Ленина, д. 89, корп. 15, офис 301, производство в п.Агролес Искитимского района, ул.Парковая, 29
|8(38341) 58689, 8(913) 9002022
|Фасовщик
|АО «Виртекс»
|Готовность к интенсивному темпу работы, добросовестное исполнение обязанностей поставленных работодателем
|Образование: Основное общее (9 кл.)
|от 20000
до 22000
|633010, г Бердск, ул Ленина, д. 89, корп. 15, офис 301, производство в п.Агролес Искитимского района, ул.Парковая, 29
|8(383) 2125944
resume@virtex-food.ru
|Профессия
|Организация
|Дополнительные пожелания
|Требования
|З/П руб.
|Адрес организации
|Контактные данные
|Инженер, инженер-архитектор
|ИП Голубев В.А.
|добросовестное исполнение обязанностей поставленных работодателем
|Образование: Высшее
Стаж: 2
|от 40000
до 40000
|633011, г Бердск, ул Комсомольская, д. 6, корп. Б
|8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
|Младший воспитатель, в счет установленной квоты для трудоустройства инвалидов.
|Детский сад № 21 «Искорка»,МАДОУ
|Добросовестное исполнение обязанностей поставленных работодателем. Наличие справки об отсутствии судимости. Наличие психиатрического освидетельствования.
|Образование: Среднее профессиональное (в т.ч. начальное профессиональное)
|от 15163
до 15163
|633009, г Бердск, ул Микрорайон, д. 11
|8(38341) 49393
kadrovik.madou21@mail.ru
|Электрогазосварщик
|ООО УК «Прогресс»
|добросовестное исполнение обязанностей поставленных работодателем
|Образование: Среднее профессиональное (в т.ч. начальное профессиональное)
|от 20000
до 29000
|633011, г Бердск, ул Ленина, д. 15, корп. В
|8(38341) 25700
uk-progress-brd@mail.ru
|Агент по закупкам
|ООО «Магеллан»
|добросовестное исполнение обязанностей поставленных работодателем
|Образование: Высшее
Стаж: 3
|от 25000
до 40000
|633010, г Бердск, ул Пионерская, д. 15А
|8(913) 9549553
magellanw.buh@yandex.ru
|Слесарь механосборочных работ
|ООО «СКБ Вега»
|добросовестное исполнение обязанностей поставленных работодателем. Можно без опыта, возможно обучение.
|Образование: Среднее общее (11 кл.)
|от 25000
до 35000
|633011, г Бердск, ул Линейная, д. 5/1
|8(913) 9171642, 8(913) 8972391
alekskopin@yandex.ru
|Продавец продовольственных товаров
|ИП Болтрукевич К.В.
|добросовестное исполнение обязанностей поставленных работодателем
|Образование: Среднее профессиональное (в т.ч. начальное профессиональное)
Стаж: 1
|от 15163
до 18000
|633011, г Бердск, ул Попова, д. 32
|8(38341) 63102 доб. 137, 8(383) 3734138
job@prodsib.com
|Профессия
|Организация
|Дополнительные пожелания
|Требования
|З/П руб.
|Адрес организации
|Контактные данные
|Повар
|ИП Болтрукевич К.В.
|добросовестное исполнение обязанностей поставленных работодателем
|Образование: Среднее профессиональное (в т.ч. начальное профессиональное)
Стаж: 3
|от 18000
до 22000
|633011, г Бердск, ул Попова, д. 32
|8(38341) 63102 доб. 137, 8(383) 3734138
job@prodsib.com
|Кассир торгового зала
|ИП Болтрукевич К.В.
|добросовестное исполнение обязанностей поставленных работодателем
|Образование: Среднее профессиональное (в т.ч. начальное профессиональное)
Стаж: 1
|от 15163
до 20000
|633011, г Бердск, ул Попова, д. 32
|8(38341) 63102 доб. 137, 8(383) 3734138
job@prodsib.com
|Пекарь
|ИП Болтрукевич К.В.
|Наличие санитарной книжки приветствуется, добросовестное исполнение обязанностей поставленных работодателем
|Образование: Среднее профессиональное (в т.ч. начальное профессиональное)
Стаж: 3
|от 18000
до 22000
|633011, г Бердск, ул Попова, д. 32
|8(38341) 63102 доб. 137, 8(383) 3734138
job@prodsib.com
|Водитель погрузчика
|ЭкоСервис,ООО
|добросовестное исполнение обязанностей поставленных работодателем
|Образование: Среднее профессиональное (в т.ч. начальное профессиональное)
Стаж: 1
|от 25000
до 40000
|633011, г Бердск, ул Ленина, д. 17А
|8(913) 3800807
|Инженер по метрологии
|Центр гигиены и эпидемиологии, ФБУЗ филиал
|Знание ГОСТ НСО 17025-2019, умение работать на сайте Росаккредитации
|Образование: Высшее, дипломированный специалист
Стаж: 5
|от 35000
до 35000
|633010, г Бердск, ул Первомайская, д. 15, корп. 1
|8(38341) 21496
cgsen-berdsk@yandex.ru
|Продавец-консультант, в счет установленной квоты для трудоустройства инвалидов
|ИП Болтрукевич К.В.
|добросовестное исполнение обязанностей поставленных работодателем
|Образование: Среднее профессиональное (в т.ч. начальное профессиональное)
Стаж: 1
|от 15163
до 17000
|633011, г Бердск, ул Попова, д. 32
|8(38341) 63102 доб. 137, 8(383) 3734138
job@prodsib.com
|Уборщик производственных и служебных помещений
|МАОУ «Лицей № 6»
|добросовестное исполнение обязанностей поставленных работодателем
|Образование: Основное общее (9 кл.)
|от 15163
до 15163
|633010, г Бердск, ул М.Горького, д. 7, корп. 3
|8(38341) 52774
bsk_sh06@mail.ru
|Профессия
|Организация
|Дополнительные пожелания
|Требования
|З/П руб.
|Адрес организации
|Контактные данные
|Начальник отдела капитального строительства (технического перевооружения), промышленное и гражданское строительство
|ФГКУ Комбинат «Гигант» Росрезерва
|Без вредных привычек, добросовестное исполнение обязанностей поставленных работодателем
|Образование: Высшее, бакалавр
Стаж: 3
|от 46000
до 47000
|633010, г Бердск, ул Ленина, д. 6, а/я 101
|8(38341) 24786
gigant@sib.rosreserv.ru
|Сиделка (помощник по уходу)
|МБУ «КЦСОН г. Бердска»
|добросовестное исполнение обязанностей поставленных работодателем
|Образование: Среднее профессиональное (в т.ч. начальное профессиональное)
|от 30000
до 30000
|633004, г Бердск, ул Кирова, д. 2/1
|8(38341) 56115
|Оператор линии в производстве пищевой продукции, кондитерское производство
|ООО «Юниторг»
|добросовестное исполнение обязанностей поставленных работодателем
|Образование: Среднее общее (11 кл.)
|от 20000
до 20000
|633009, г Бердск, ул Зеленая Роща, д. 7, корп. 34, офис 2
|8(983) 3212584
|Агроном по защите растений
|Сиббиофарм,ПО ООО
|знание технологических особенностей возделывания основных культур РФ, умение вести переговоры
|Образование: Высшее
Стаж: 1
|от 50000
до 50000
|633004, г Бердск, ул Химзаводская, д. 11
|8(38341) 58107
kadri@sibbio.ru
|Лаборант, экология
|Сиббиофарм,ПО ООО
|добросовестное исполнение обязанностей поставленных работодателем, знание химии, умение работать с пипеткой
|Образование: Среднее профессиональное (в т.ч. начальное профессиональное)
Стаж: 3
|от 15163
до 18000
|633004, г Бердск, ул Химзаводская, д. 11
|8(38341) 58107
kadri@sibbio.ru
|Машинист по стирке и ремонту спецодежды
|МКУ ДО ГРЦ ОООД «ФОРУС»
|добросовестное исполнение обязанностей поставленных работодателем
|Образование: Основное общее (9 кл.)
|от 17000
до 17000
|633218, р-н Искитимский, с Морозово, ул Тимуровская, д. 3
|8(383) 3252583, 8(383) 3252583
pos@forus-nsk.ru
|Стропальщик, в счет установленной квоты для трудоустройства инвалидов
|ООО «Квартал-С»
|Добросовестное исполнение должностных обязанностей поставленных работодателем.
|Образование: Среднее профессиональное (в т.ч. начальное профессиональное)
Стаж: 1
|от 20000
до 23000
|633011, г Бердск, ул Комсомольская, д. 6, корп. Б
|8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
|Профессия
|Организация
|Дополнительные пожелания
|Требования
|З/П руб.
|Адрес организации
|Контактные данные
|Столяр, в счет установленной квоты для трудоустройства инвалидов
|ООО «Квартал-С»
|Добросовестное исполнение должностных обязанностей поставленных работодателем.
|Образование: Среднее профессиональное (в т.ч. начальное профессиональное)
Стаж: 1
|от 20000
до 23000
|633011, г Бердск, ул Комсомольская, д. 6, корп. Б
|8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
|Мойщик посуды
|МКУ ДО ГРЦ ОООД «ФОРУС»
|добросовестное исполнение обязанностей поставленных работодателем
|Образование: Основное общее (9 кл.)
|от 15163
до 16000
|633218, р-н Искитимский, с Морозово, ул Тимуровская, д. 3
|8(383) 3252583, 8(383) 3252583
pos@forus-nsk.ru
|Слесарь по ремонту технологических установок, квота для приема на работу инвалидов
|Бердский кирпичный завод, ООО
|добросовестное исполнение обязанностей поставленных работодателем
|Образование: Среднее общее (11 кл.)
Стаж: 2
|от 27000
до 27000
|633004, г Бердск, ул Кирпичный завод, д. 1
|8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
|Слесарь механосборочных работ, в счет установленной квоты для трудоустройства инвалидов
|Гранит-1, ООО
|Добросовестное исполнение должностных обязанностей поставленных работодателем.
|Образование: Среднее профессиональное (в т.ч. начальное профессиональное)
Стаж: 1
|от 25000
до 25000
|633011, г Бердск, ул Комсомольская, д. 6, корп. Б
|8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
|Уборщик производственных и служебных помещений, в счет установленой квоты для трудоустройства инвалидов
|АО ПК «Продсиб»
|добросовестное исполнение обязанностей и задач, поставленных работодателем
|Образование: Основное общее (9 кл.)
Стаж: 1
|от 15163
до 15163
|633011, г Бердск, ул Попова, д. 32
|8(38341) 38455, 8(38341) 63102 доб. 5110
|Медицинская сестра
|МКУ ДО ГРЦ ОООД «ФОРУС»
|Справка об отсутствии судимости. Наличие сертификата. Добросовестное исполнение обязанностей поставленных работодателем.
|Образование: Среднее профессиональное (в т.ч. начальное профессиональное)
|от 19000
до 19000
|633218, р-н Искитимский, с Морозово, ул Тимуровская, д. 3
|8(383) 3252583, 8(383) 3252583
pos@forus-nsk.ru
|Профессия
|Организация
|Дополнительные пожелания
|Требования
|З/П руб.
|Адрес организации
|Контактные данные
|Медицинская сестра по физиотерапии
|МКУ ДО ГРЦ ОООД «ФОРУС»
|Справка об отсутствии судимости. Наличие сертификата. Добросовестное исполнение обязанностей поставленных работодателем.
|Образование: Среднее профессиональное (в т.ч. начальное профессиональное)
|от 19000
до 19000
|633218, р-н Искитимский, с Морозово, ул Тимуровская, д. 3
|8(383) 3252583, 8(383) 3252583
pos@forus-nsk.ru
|Дворник
|МАДОУ № 4
|добросовестное исполнение обязанностей поставленных работодателем
Без вредных привычек
|Образование: Основное общее (9 кл.)
|от 15163
до 15163
|633004, г Бердск, ул Островского, д. 168
|8(38341) 53286
bsk_du04@mail.ru
|Главный механик (на транспорте, в связи, материально-техническом снабжении и сбыте)
|ООО «Топаз»
|Добросовестное исполнение обязанностей поставленных работодателем
|Образование: Среднее профессиональное (в т.ч. начальное профессиональное)
Стаж: 2
|от 30000
до 30000
|633209, г Искитим, ул Мостовая, д. 1а
|8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
|Повар, пекарь
|МКУ ДО ГРЦ ОООД «ФОРУС»
|Наличие справки об отсутствии / наличии судимости. Добросовестное исполнение должностных обязанностей.
|Образование: Среднее профессиональное (в т.ч. начальное профессиональное)
|от 19000
до 19000
|633218, р-н Искитимский, с Морозово, ул Тимуровская, д. 3
|8(383) 3252583, 8(383) 3252583
pos@forus-nsk.ru
|Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике
|Сиббиофарм,ПО ООО
|добросовестное исполнение обязанностей поставленных работодателем
|Образование: Среднее профессиональное (в т.ч. начальное профессиональное)
Стаж: 1
|от 16000
до 16000
|633004, г Бердск, ул Химзаводская, д. 11
|8(38341) 58107
kadri@sibbio.ru
|Водитель погрузчика, водитель фронтального погрузчика
|ООО «Топаз»
|добросовестное исполнение обязанностей поставленных работодателем
|Образование: Среднее общее (11 кл.)
Стаж: 2
|от 20000
до 30000
|633209, г Искитим, ул Мостовая, д. 1а
|8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
|Педагог-психолог, в счет квоты для трудоустройства инвалидов
|Юнона, ЦСПСиД МБУ
|добросовестное исполнение обязанностей поставленных работодателем
|Образование: Высшее
|от 15163
до 16000
|633010, г Бердск, ул К.Маркса, д. 27
|8(38341) 20809 доб. 103
unona.berdsk@mail.ru
|Профессия
|Организация
|Дополнительные пожелания
|Требования
|З/П руб.
|Адрес организации
|Контактные данные
|Менеджер [в подразделениях (службах) по маркетингу и сбыту продукции], птицеводство, свиноводство
|Сиббиофарм,ПО ООО
|высокая самомотивация, умение вести переговоры, добросовестное исполнение обязанностей поставленных работодателем
|Образование: Высшее
Стаж: 5
|от 50000
до 50000
|633004, г Бердск, ул Химзаводская, д. 11
|8(38341) 58107
kadri@sibbio.ru
|Грузчик
|Птицефабрика Бердская ООО
|добросовестное исполнение обязанностей поставленных работодателем
|Образование: Среднее профессиональное (в т.ч. начальное профессиональное)
Стаж: 1
|от 20000
до 22000
|633004, г Бердск, ул Промышленная, д. 38
|8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
|Водитель автомобиля, кат. с, в счет установленной квоты для трудоустройства инвалидов
|ООО «Топаз»
|добросовестное исполнение обязанностей поставленных работодателем
|Образование: Основное общее (9 кл.)
Стаж: 2
|от 20000
до 30000
|633209, г Искитим, ул Мостовая, д. 1а
|8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
|Уборщик производственных и служебных помещений
|МКУ ДО ГРЦ ОООД «ФОРУС»
|добросовестное исполнение обязанностей поставленных работодателем
|Образование: Основное общее (9 кл.)
|от 15163
до 16000
|633218, р-н Искитимский, с Морозово, ул Тимуровская, д. 3
|8(383) 3252583, 8(383) 3252583
pos@forus-nsk.ru
|Менеджер [в подразделениях (службах) по маркетингу и сбыту продукции], птицеводство
|Сиббиофарм,ПО ООО
|приветствуется опыт оптовых и корпоративных продаж, знание рынка кормовых добавок
|Образование: Высшее
Стаж: 1
|от 50000
до 50000
|633004, г Бердск, ул Химзаводская, д. 11
|8(38341) 58107
kadri@sibbio.ru
|Слесарь по ремонту автомобилей, агрегатчик
|ООО «Топаз»
|добросовестное исполнение обязанностей поставленных работодателем
|Образование: Среднее профессиональное (в т.ч. начальное профессиональное)
Стаж: 2
|от 20000
до 30000
|633209, г Искитим, ул Мостовая, д. 1а
|8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
|Кассир торгового зала, в счет установленной квоты для трудоустройства инвалидов
|ПродТорг,ООО
|добросовестное исполнение обязанностей поставленных работодателем
|Образование: Среднее профессиональное (в т.ч. начальное профессиональное)
Стаж: 1
|от 15163
до 22000
|633011, г Бердск, ул Попова, д. 32
|8(38341) 63102 доб. 137, 8(383) 3734138
job@prodsib.com
|Профессия
|Организация
|Дополнительные пожелания
|Требования
|З/П руб.
|Адрес организации
|Контактные данные
|Технолог, кормовые смеси
|Сиббиофарм,ПО ООО
|добросовестное исполнение обязанностей поставленных работодателем
|Образование: Высшее
Стаж: 1
|от 40000
до 40000
|633004, г Бердск, ул Химзаводская, д. 11
|8(38341) 58107
kadri@sibbio.ru
|Мастер производственного обучения, «электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования»»
|Бердский политехнический колледж,ГБПОУ НСО
|Обязательное наличие уже готовой справки об отсутствии (наличии) судимости.
|Образование: Высшее
|от 25000
до 35000
|633010, г Бердск, ул Ленина, д. 34, корп. 1
|8(38341) 30866
okbpk@bk.ru
|Машинист бульдозера
|ООО «Топаз»
|добросовестное исполнение обязанностей поставленных работодателем
|Образование: Среднее общее (11 кл.)
Стаж: 2
|от 20000
до 30000
|633209, г Искитим, ул Мостовая, д. 1а
|8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
|Менеджер [в подразделениях (службах) по маркетингу и сбыту продукции]
|Сиббиофарм,ПО ООО
|знания в международной торговле и логистике приветствуются, добросовестное исполнение обязанностей поставленных работодателем
|Образование: Высшее
|от 25000
до 25000
|633004, г Бердск, ул Химзаводская, д. 11
|8(38341) 58107
kadri@sibbio.ru
|Бухгалтер, калькулятор
|МКУ ДО ГРЦ ОООД «ФОРУС»
|добросовестное исполнение обязанностей поставленных работодателем
|Образование: Среднее профессиональное (в т.ч. начальное профессиональное)
Стаж: 3
|от 23000
до 25000
|633218, р-н Искитимский, с Морозово, ул Тимуровская, д. 3
|8(383) 3252583, 8(383) 3252583
pos@forus-nsk.ru
|Слесарь-ремонтник
|МКУ ДО ГРЦ ОООД «ФОРУС»
|добросовестное исполнение обязанностей поставленных работодателем
|Образование: Среднее профессиональное (в т.ч. начальное профессиональное)
Стаж: 1
|от 15163
до 16000
|633218, р-н Искитимский, с Морозово, ул Тимуровская, д. 3
|8(383) 3252583, 8(383) 3252583
pos@forus-nsk.ru
|Официант
|МКУ ДО ГРЦ ОООД «ФОРУС»
|добросовестное исполнение обязанностей поставленных работодателем
|Образование: Основное общее (9 кл.)
|от 15163
до 16000
|633218, р-н Искитимский, с Морозово, ул Тимуровская, д. 3
|8(383) 3252583, 8(383) 3252583
pos@forus-nsk.ru
|Профессия
|Организация
|Дополнительные пожелания
|Требования
|З/П руб.
|Адрес организации
|Контактные данные
|Грузчик
|МКУ ДО ГРЦ ОООД «ФОРУС»
|Наличие справки об отсутствии / наличии судимости. Добросовестное исполнение должностных обязанностей.
|Образование: Основное общее (9 кл.)
|от 16000
до 16000
|633218, р-н Искитимский, с Морозово, ул Тимуровская, д. 3
|8(383) 3252583, 8(383) 3252583
pos@forus-nsk.ru
|Бухгалтер, материальная группа
|Управление образования и молодежной политики,МКУ
|добросовестное исполнение обязанностей поставленных работодателем, знание программы 1С Бюджетного учреждения
|Образование: Высшее
Стаж: 1
|от 22000
до 23000
|633010, г Бердск, ул М.Горького, д. 7
|8(38341) 21171
bsk_uo@mail.ru
|Руководитель физического воспитания
|МКУ ДО ГРЦ ОООД «ФОРУС»
|добросовестное исполнение обязанностей поставленных работодателем
|Образование: Высшее
Стаж: 3
|от 28000
до 30000
|633218, р-н Искитимский, с Морозово, ул Тимуровская, д. 3
|8(383) 3252583
dii@forus-nsk.ru
|Повар, в счет установленной квоты для трудоустройства инвалидов
|Кристалл,АНО СК
|Добросовестное исполнение обязанностей поставленных работодателем.
|Образование: Среднее профессиональное (в т.ч. начальное профессиональное)
Стаж: 1
|от 15200
до 15200
|633011, г Бердск, ул Комсомольская, д. 6, корп. б
|8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
|Повар
|Благотворительный фонд поддержки здорового образа жизни «Белый лотос»
|добросовестное исполнение обязанностей поставленных работодателем
|Образование: Среднее профессиональное (в т.ч. начальное профессиональное)
|от 15163
до 15163
|633011, г Бердск, ул Попова, д. 10, корп. 2, 1 этаж, кабинет психолога
|8(906) 9953610
egorgirey@icloud.com
|Горничная
|МКУ ДО ГРЦ ОООД «ФОРУС»
|Наличие справки об отсутствии / наличии судимости. Добросовестное исполнение должностных обязанностей.
|Образование: Среднее общее (11 кл.)
|от 17000
до 17000
|633218, р-н Искитимский, с Морозово, ул Тимуровская, д. 3
|8(383) 3252583, 8(383) 3252583
pos@forus-nsk.ru
|Профессия
|Организация
|Дополнительные пожелания
|Требования
|З/П руб.
|Адрес организации
|Контактные данные
|Слесарь-сантехник
|АО ПК «Продсиб»
|Наличие медицинского допуска по сантехническим работам. Добросовестное исполнение обязанностей поставленных работодателем
|Образование: Среднее профессиональное (в т.ч. начальное профессиональное)
Стаж: 3
|от 20000
до 26000
|633011, г Бердск, ул Попова, д. 32
|8(383) 3734138, 8(38341) 63102 доб. 137, 8(38341) 38455, 8(38341) 38459
job@prodsib.com
154 вакансии предлагают работодатели для жителей Бердска
17:09 16.01.2020
Актуальные предложения от работодателей в Центре занятости населения Бердска.
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