154 вакансии предлагают работодатели для жителей Бердска

Токарь ТАЙРА, НЭМЗ ООО Добросовестное исполнение должностных обязанностей поставленных работодателем. Образование: Среднее профессиональное (в т.ч. начальное профессиональное) от 30000

до 30000 630056, г Новосибирск, ул Софийская, д. 2, корп. А 8(383) 3450377



Стропальщик ТАЙРА, НЭМЗ ООО добросовестное исполнение обязанностей поставленных работодателем Образование: Среднее профессиональное (в т.ч. начальное профессиональное) от 25000

до 25000 630056, г Новосибирск, ул Софийская, д. 2, корп. А 8(383) 3450377

personal4@tayra.ru

Оператор плазмохимических процессов ТАЙРА, НЭМЗ ООО добросовестное исполнение обязанностей поставленных работодателем Образование: Среднее профессиональное (в т.ч. начальное профессиональное) от 22000

до 22000 630056, г Новосибирск, ул Софийская, д. 2, корп. А 8(383) 3450377

personal4@tayra.ru

Оператор станков с программным управлением ТАЙРА, НЭМЗ ООО добросовестное исполнение обязанностей поставленных работодателем

Знание токарного дела Образование: Среднее профессиональное (в т.ч. начальное профессиональное)

Стаж: 3 от 40000

до 40000 630056, г Новосибирск, ул Софийская, д. 2, корп. А 8(383) 3450377

personal4@tayra.ru

Бухгалтер ТАЙРА, НЭМЗ ООО добросовестное исполнение обязанностей поставленных работодателем Образование: Среднее профессиональное (в т.ч. начальное профессиональное)

Стаж: 1 от 25000

до 25000 630056, г Новосибирск, ул Софийская, д. 2, корп. А 8(383) 3450377

personal4@tayra.ru

Наладчик кузнечно-прессового оборудования ТАЙРА, НЭМЗ ООО Должен знать устройство и принципы работы молотов, прессов и штампов. Образование: Среднее профессиональное (в т.ч. начальное профессиональное) от 26000

до 26000 630056, г Новосибирск, ул Софийская, д. 2, корп. А 8(383) 3450377

personal4@tayra.ru

Профессия Организация Дополнительные пожелания Требования З/П руб. Адрес организации Контактные данные

Программист, 1с ТАЙРА, НЭМЗ ООО Знание прикладных обоастей (бухгалтерский учет, торговля, складской учет, производство). Опыт разработки решений на платформе программного обеспечения 1С 8.1 / 8.2 / 8.3. Опыт написания правил обмена между информационными базами 1С («Конвертация данных»). Образование: Среднее профессиональное (в т.ч. начальное профессиональное)

Стаж: 1 от 40000

до 40000 630056, г Новосибирск, ул Софийская, д. 2, корп. А 8(383) 3450377

personal4@tayra.ru

Заместитель Главный энергетик (в промышленности) ТАЙРА, НЭМЗ ООО добросовестное исполнение обязанностей поставленных работодателем Образование: Высшее от 30000

до 30000 630056, г Новосибирск, ул Софийская, д. 2, корп. А 8(383) 3450377

personal4@tayra.ru

Специалист, по гарантийному и сервисному обслуживанию ТАЙРА, НЭМЗ ООО добросовестное исполнение обязанностей поставленных работодателем Образование: Высшее от 25000

до 25000 630056, г Новосибирск, ул Софийская, д. 2, корп. А 8(383) 3450377

personal4@tayra.ru

Электрогазосварщик ТАЙРА, НЭМЗ ООО Опыт работы на аппаратах полуавтоматической сварки, плавящимся электродом, аргоно-дуговой неплавящимся электродом. Навыки слесарной работы. Чтение конструкторской и тех. документации. Образование: Среднее профессиональное (в т.ч. начальное профессиональное)

Стаж: 1 от 30000

до 30000 630056, г Новосибирск, ул Софийская, д. 2, корп. А 8(383) 3450377

personal4@tayra.ru

Машинист компрессорных установок ТАЙРА, НЭМЗ ООО добросовестное исполнение обязанностей поставленных работодателем Образование: Среднее профессиональное (в т.ч. начальное профессиональное) от 22000

до 22000 630056, г Новосибирск, ул Софийская, д. 2, корп. А 8(383) 3450377

personal4@tayra.ru

Профессия Организация Дополнительные пожелания Требования З/П руб. Адрес организации Контактные данные

Мастер участка ТАЙРА, НЭМЗ ООО добросовестное исполнение обязанностей поставленных работодателем Образование: Среднее профессиональное (в т.ч. начальное профессиональное) от 28000

до 28000 630056, г Новосибирск, ул Софийская, д. 2, корп. А 8(383) 3450377

personal4@tayra.ru

Машинист крана (крановщик) ТАЙРА, НЭМЗ ООО Добросовестное исполнение должностных обязанностей поставленных работодателем. Образование: Среднее профессиональное (в т.ч. начальное профессиональное)

Стаж: 1 от 23000

до 23000 630056, г Новосибирск, ул Софийская, д. 2, корп. А 8(383) 3450377

personal4@tayra.ru

Жестянщик ТАЙРА, НЭМЗ ООО Умение читать чертежи, навык владения электроинструментом, опыт работы по изготовлению воздуховодов и фасонных изделий. Образование: Среднее профессиональное (в т.ч. начальное профессиональное)

Стаж: 1 от 25000

до 25000 630056, г Новосибирск, ул Софийская, д. 2, корп. А 8(383) 3450377

personal4@tayra.ru

Инженер-конструктор ТАЙРА, НЭМЗ ООО Опыт работы конструктором, опыт на машиностроительном предприятии Образование: Высшее

Стаж: 1 от 30000

до 30000 630056, г Новосибирск, ул Софийская, д. 2, корп. А 8(383) 3450377

personal4@tayra.ru

Специалист, специалист по закупкам МАОУ СОШ № 4 Добросовестное исполнение должностных обязанностей поставленных работодателем. Образование: Высшее

Стаж: 1 от 15163

до 15163 633000, г Бердск, ул Парижской Коммуны, д. 15 8(38341) 25870

natalibsksh4@mail.ru

Повар 4 разряда ИП Дрожжев Сергей Петрович добросовестное исполнение обязанностей поставленных работодателем Образование: Среднее профессиональное (в т.ч. начальное профессиональное)

Стаж: 1 от 15265

до 20000 633104, г Обь, территория аэропорта Толмачево 8(383) 2169981, 8(960) 7981101

j.barinova@mail.ru

Учитель (средней квалификации), начальных классов, в счет установленной квоты для трудоустройства инвалидов МАОУ СОШ № 4 Добросовестное исполнение должностных обязанностей поставленных работодателем. Образование: Высшее от 18000

до 20000 633000, г Бердск, ул Парижской Коммуны, д. 15 8(38341) 25870

natalibsksh4@mail.ru

Профессия Организация Дополнительные пожелания Требования З/П руб. Адрес организации Контактные данные

Мойщик посуды, в счет квоты для трудоустройства инвалидов ИП Дрожжев Сергей Петрович добросовестное исполнение обязанностей поставленных работодателем Образование: Среднее общее (11 кл.) от 15265

до 17000 633104, г Обь, территория аэропорта Толмачево 8(383) 2169981, 8(960) 7981101

j.barinova@mail.ru

Учитель (средней квалификации), начальных классов МБОУ «СОШ №10″Пересвет» добросовестное исполнение обязанностей поставленных руководителем Образование: Высшее от 20000

до 20000 633011, г Бердск, ул Ленина, д. 13 8(38341) 24309

bsk_sh10@mail.ru

Уборщик производственных и служебных помещений, в счет установленной квоты для трудоустройства инвалидов МАОУ «Экономический лицей» Добросовестное исполнение обязанностей поставленных работодателем. Образование: Основное общее (9 кл.) от 15163

до 15163 633010, г Бердск, ул Комсомольская, д. 29 8(38341) 23091

bsk_she@mail.ru

Помощник руководителя и специалиста Менеджер, в счет установленной квоты рабочих мест для детей, ищущих работу АО «Виртекс» добросовестное исполнение обязанностей, поставленных работодателем Образование: Не имеющие основного общего от 15163

до 15163 633010, г Бердск, ул Ленина, д. 89, корп. 15, офис 301, производство в п.Агролес Искитимского района, ул.Парковая, 29 8(913) 9002022, 8(38341) 58689

pov@virtex-food.ru

Повар, -продавец продовольственных товаров ООО «Бердск ДД» добросовестное исполнение обязанностей поставленных работодателем Образование: Среднее общее (11 кл.) от 18000

до 25000 630048, г Новосибирск, ул Покрышкина, д. 1, офис 3 8(923) 1004099

andreichuk@bk.ru

Повар, -продавец продовольственных товаров ООО «Бердск ДД» добросовестное исполнение обязанностей поставленных работодателем Образование: Среднее общее (11 кл.) от 18000

до 25000 630048, г Новосибирск, ул Покрышкина, д. 1, офис 3 8(923) 1004099

andreichuk@bk.ru

Повар, -продавец продовольственных товаров ООО «Бердск ДД» добросовестное исполнение обязанностей поставленных работодателем Образование: Среднее общее (11 кл.) от 18000

до 25000 630048, г Новосибирск, ул Покрышкина, д. 1, офис 3 8(923) 1004099

andreichuk@bk.ru

Повар, -продавец продовольственных товаров ООО «Бердск ДД» добросовестное исполнение обязанностей поставленных работодателем Образование: Среднее общее (11 кл.) от 18000

до 25000 630048, г Новосибирск, ул Покрышкина, д. 1, офис 3 8(923) 1004099

andreichuk@bk.ru

Профессия Организация Дополнительные пожелания Требования З/П руб. Адрес организации Контактные данные

Повар, -продавец продовольственных товаров ООО «Бердск ДД» добросовестное исполнение обязанностей поставленных работодателем Образование: Среднее общее (11 кл.) от 18000

до 25000 630048, г Новосибирск, ул Покрышкина, д. 1, офис 3 8(923) 1004099

andreichuk@bk.ru

Уборщик производственных и служебных помещений, в счет установленной квоты для трудоустройства инвалидов МБДОУ № 27 «Родничок» наличие справки об отсутствии судимости, наличие психиатрического освидетельствования Образование: Среднее общее (11 кл.) от 15163

до 15163 633010, г Бердск, ул Ленина, д. 33, корп. А 8(38341) 23156

bsk_du27@mail.ru

Уборщик производственных и служебных помещений ООО УК «Прогресс» добросовестное исполнение обязанностей поставленных работодателем Образование: Среднее общее (11 кл.) от 15163

до 15163 633011, г Бердск, ул Ленина, д. 15, корп. В 8(38341) 25700

uk-progress-brd@mail.ru

Менеджер (в коммерческой деятельности), менеджер по продажам «Совкомбанк» ПАО Желание работать с клиентами, нацеленность на результат, желание обучаться, готовность к командировкам. Возможно рассмотрение кандидатов с опытом из разных сфер трудовой деятельности и минимальным стажем работы.Профиль образования не важен Образование: Среднее профессиональное (в т.ч. начальное профессиональное) от 15163

до 35000 633010, г Бердск, ул Попова, д. 11 8(913) 0811491

sadovskayans@sovcombank.ru

Уборщик территорий МАДОУ № 25 добросовестное исполнение обязанностей поставленных работодателем Образование: Среднее общее (11 кл.)

Стаж: 1 от 15163

до 15163 633010, г Бердск, ул Ленина, д. 26 8(38341) 30675, 8(38341) 30686

bsk_du25@mail.ru

Профессия Организация Дополнительные пожелания Требования З/П руб. Адрес организации Контактные данные

Стропальщик ООО «Строитель» Наличие удостоверения стропальщика, добросовестное исполнение обязанностей поставленных работодателем Образование: Среднее профессиональное (в т.ч. начальное профессиональное)

Стаж: 1 от 16000

до 25000 633004, г Бердск, ул Промышленная, д. 2Б 8(38341) 29715 доб. 366

knp@dom-al.com

Менеджер (в коммерческой деятельности), менеджер по продажам «Совкомбанк» ПАО Желание работать с клиентами, нацеленность на результат, желание обучаться, готовность к командировкам. Возможно рассмотрение кандидатов с опытом из разных сфер трудовой деятельности и минимальным стажем работы.Профиль образования не важен Образование: Среднее профессиональное (в т.ч. начальное профессиональное) от 15163

до 35000 633010, г Бердск, ул Попова, д. 11 8(913) 0811491

sadovskayans@sovcombank.ru

Концертмейстер, баян МБУ ДО ДШИ «Берегиня» добросовестное исполнение обязанностей поставленных работодателем Образование: Среднее профессиональное (в т.ч. начальное профессиональное) от 15163

до 15163 633010, г Бердск, ул Маркса, д. 9А, корп. 3 8(38341) 23683

dhibereginia@mail.ru

Профессия Организация Дополнительные пожелания Требования З/П руб. Адрес организации Контактные данные

Менеджер (в коммерческой деятельности), менеджер по продажам «Совкомбанк» ПАО Желание работать с клиентами, нацеленность на результат, желание обучаться, готовность к командировкам. Возможно рассмотрение кандидатов с опытом из разных сфер трудовой деятельности и минимальным стажем работы.Профиль образования не важен Образование: Среднее профессиональное (в т.ч. начальное профессиональное) от 15163

до 35000 633010, г Бердск, ул Попова, д. 11 8(913) 0811491

sadovskayans@sovcombank.ru

Кондитер, в счет установленной квоты для трудоустройства инвалидов ООО Производственное предприятие Шоколадная страна добросовестное исполнение обязанностей поставленных работодателем Образование: Среднее профессиональное (в т.ч. начальное профессиональное) от 15163

до 20000 633004, г Бердск, ул Химзаводская, д. 11/79, офис 1 8(38341) 29757

krasova@choco-land.ru

Оператор линии в производстве пищевой продукции ООО «Лаборатория современного здоровья» добросовестное исполнение обязанностей поставленных работодателем Образование: Среднее общее (11 кл.) от 20000

до 25000 633004, г Бердск, ул Химзаводская, д. 11, корп. 20 8(983) 3227338

yatsko.tv@sibvaleo.com

Менеджер (в коммерческой деятельности), менеджер по продажам «Совкомбанк» ПАО Желание работать с клиентами, нацеленность на результат, желание обучаться, готовность к командировкам. Возможно рассмотрение кандидатов с опытом из разных сфер трудовой деятельности и минимальным стажем работы.Профиль образования не важен Образование: Среднее профессиональное (в т.ч. начальное профессиональное) от 15163

до 35000 633010, г Бердск, ул Попова, д. 11 8(913) 0811491

sadovskayans@sovcombank.ru

Профессия Организация Дополнительные пожелания Требования З/П руб. Адрес организации Контактные данные

Машинист-обходчик по котельному оборудованию ООО «ТГК 1» добросовестное исполнение обязанностей поставленных работодателем Образование: Среднее профессиональное (в т.ч. начальное профессиональное)

Стаж: 1 от 19250

до 19250 633004, г Бердск, ул Химзаводская, д. 11/1, 1 этаж 8(38341) 60095

ok@tgk1.org

Менеджер (в коммерческой деятельности), менеджер по продажам «Совкомбанк» ПАО Желание работать с клиентами, нацеленность на результат, желание обучаться, готовность к командировкам. Возможно рассмотрение кандидатов с опытом из разных сфер трудовой деятельности и минимальным стажем работы.Профиль образования не важен Образование: Среднее профессиональное (в т.ч. начальное профессиональное) от 15163

до 35000 633010, г Бердск, ул Попова, д. 11 8(913) 0811491

sadovskayans@sovcombank.ru

Воспитатель детского сада (яслей-сада) Детский сад № 26 «Кораблик»,МАДОУ добросовестное исполнение обязанностей поставленных работодателем Образование: Среднее профессиональное (в т.ч. начальное профессиональное) от 15200

до 18000 633009, г Бердск, ул Лунная, д. 13, корп. А 8(38341) 35096

t.kurenok@mail.ru

Продавец-консультант, в счет установленной квоты для трудоустройства инвалидов ИП Болтрукевич А.В добросовестное исполнение обязанностей поставленных работодателем Образование: Среднее профессиональное (в т.ч. начальное профессиональное)

Стаж: 3 от 15163

до 15163 633011, г Бердск, ул Попова, д. 32 8(383) 3734138

job@prodsib.com

Инженер-конструктор, металлоконструкций ИП Голубев В.А. добросовестное исполнение обязанностей поставленных работодателем Образование: Высшее

Стаж: 2 от 25000

до 25000 633011, г Бердск, ул Комсомольская, д. 6, корп. Б 8(38341) 29623

natali.rujnikowa@yandex.ru

Слесарь-сантехник ООО УК «Прогресс» добросовестное исполнение обязанностей поставленных работодателем Образование: Среднее профессиональное (в т.ч. начальное профессиональное) от 19000

до 27000 633011, г Бердск, ул Ленина, д. 15, корп. В 8(38341) 25700

uk-progress-brd@mail.ru

Профессия Организация Дополнительные пожелания Требования З/П руб. Адрес организации Контактные данные

Грузчик Швейные технологии,ООО добросовестное исполнение обязанностей поставленных работодателем Образование: Среднее общее (11 кл.) от 20000

до 20000 633010, г Бердск, ул Вокзальная, д. 52, корп. Г 8(38341) 50180

Воспитатель детского сада (яслей-сада) Детский сад № 21 «Искорка»,МАДОУ Образование педагогическое. Добросовестное исполнение обязанностей поставленных работодателем. Умение взаимодействовать с родителями воспитанников. Наличие справки о несудимости. Наличие психиатрического освидетельствования. Образование: Среднее профессиональное (в т.ч. начальное профессиональное) от 15163

до 20000 633009, г Бердск, ул Микрорайон, д. 11 8(38341) 49393

kadrovik.madou21@mail.ru

Ученик Парикмахер, универсал ИП Пантелеева Екатерина Андреевна добросовестное исполнение обязанностей поставленных работодателем Образование: Среднее общее (11 кл.) от 15163

до 15163 633009, г Бердск, ул Боровая, д. 4, корп. 4, Парикмахерская «Caramel» 8(953) 8032403

vip.zvezdochka1980@mail.ru

Инженер-технолог пищевой промышленности, в счет установленной квоты рабочих мест для трудоустройства инвалидов АО «Виртекс» Образование в области технологии консервов и пищеконцентратов. Знание HACCP (наличие сертификата HACCP), знание требований GMP; опыт внедрения на производство новых рецептур и технологических процессов Образование: Высшее, дипломированный специалист

Стаж: 5 от 34000

до 34000 633010, г Бердск, ул Ленина, д. 89, корп. 15, офис 301, производство в п.Агролес Искитимского района, ул.Парковая, 29 8(913) 9002022, 8(38341) 58689

pov@virtex-food.ru

Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования, автоэлектрик ООО «Топаз» добросовестное исполнение обязанностей поставленных работодателем Образование: Среднее профессиональное (в т.ч. начальное профессиональное)

Стаж: 2 от 20000

до 30000 633209, г Искитим, ул Мостовая, д. 1а 8(38341) 29623

natali.rujnikowa@yandex.ru

Профессия Организация Дополнительные пожелания Требования З/П руб. Адрес организации Контактные данные

Продавец продовольственных товаров ИП Болтрукевич А.В добросовестное исполнение обязанностей поставленных работодателем Образование: Среднее профессиональное (в т.ч. начальное профессиональное)

Стаж: 3 от 15163

до 18000 633011, г Бердск, ул Попова, д. 32 8(383) 3734138

job@prodsib.com

Уборщик производственных и служебных помещений, в счет установленной квоты для трудоустройства инвалидов ФГКУ Комбинат «Гигант» Росрезерва добросовестное исполнение обязанностей поставленных работодателем Образование: Основное общее (9 кл.) от 20888

до 21000 633010, г Бердск, ул Ленина, д. 6, а/я 101 8(38341) 24786

gigant@sib.rosreserv.ru

Кладовщик ИП Болтрукевич А.В добросовестное исполнение обязанностей поставленных работодателем Образование: Среднее профессиональное (в т.ч. начальное профессиональное)

Стаж: 3 от 18000

до 22000 633011, г Бердск, ул Попова, д. 32 8(383) 3734138

job@prodsib.com

Повар ИП Болтрукевич А.В добросовестное исполнение обязанностей поставленных работодателем Образование: Среднее профессиональное (в т.ч. начальное профессиональное)

Стаж: 1 от 18000

до 20000 633011, г Бердск, ул Попова, д. 32 8(383) 3734138

job@prodsib.com

Уборщик производственных и служебных помещений, в счет установленной квоты для трудоустройства инвалидов ПродТорг 2, ООО добросовестное исполнение обязанностей поставленных работодателем Образование: Среднее общее (11 кл.)

Стаж: 1 от 15163

до 15163 633011, г Бердск, ул Попова, д. 32 8(38341) 63102 доб. 5110, 8(383) 3734138

job@prodsib.com

Воспитатель детского сада (яслей-сада) Детский сад № 21 «Искорка»,МАДОУ Образование педагогическое. Добросовестное исполнение обязанностей поставленных работодателем. Умение взаимодействовать с родителями воспитанников. Наличие справки о несудимости. Наличие психиатрического освидетельствования. Образование: Среднее профессиональное (в т.ч. начальное профессиональное) от 15163

до 20000 633009, г Бердск, ул Микрорайон, д. 11 8(38341) 49393, 8(38341) 49304

kadrovik.madou21@mail.ru

Профессия Организация Дополнительные пожелания Требования З/П руб. Адрес организации Контактные данные

Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике ИП Голубев В.А. добросовестное исполнение обязанностей поставленных работодателем Образование: Среднее профессиональное (в т.ч. начальное профессиональное) от 26000

до 26000 633011, г Бердск, ул Комсомольская, д. 6, корп. Б 8(38341) 29623

natali.rujnikowa@yandex.ru

Кладовщик АО «Виртекс» опыт работы в должности кладовщика от 3 лет;

образование не ниже средне-специального;

уверенный пользователь ПК, навыки работы в 1С;

знание складской логистики, условий приема и отпуска ТМЦ;

знания правил техники безопасности и производственной санитарии. Образование: Среднее профессиональное (в т.ч. начальное профессиональное)

Стаж: 3 от 25000

до 27000 633010, г Бердск, ул Ленина, д. 89, корп. 15, офис 301, производство в п.Агролес Искитимского района, ул.Парковая, 29 8(38341) 58689, 8(913) 9002022

Инженер-проектировщик, в счет установленной квоты для трудоустройста инвалидов ИП Голубев В.А. Приветствуется опыт прохождения экспертиз. Добросовестное исполнение обязанностей поставленных работодателем Образование: Высшее

Стаж: 1 от 30000

до 30000 633011, г Бердск, ул Комсомольская, д. 6, корп. Б 8(38341) 29623

natali.rujnikowa@yandex.ru

Дворник ООО УК «Прогресс» добросовестное исполнение обязанностей поставленных работодателем Образование: Среднее общее (11 кл.) от 15163

до 15163 633011, г Бердск, ул Ленина, д. 15, корп. В 8(38341) 25700

uk-progress-brd@mail.ru

Музыкальный руководитель 1 категории (класса) Детский сад № 26 «Кораблик»,МАДОУ Любить детей. Умение работать с коллективом. Добросовестное исполнение обязанностей поставленных работодателем Образование: Среднее профессиональное (в т.ч. начальное профессиональное) от 15200

до 18000 633009, г Бердск, ул Лунная, д. 13, корп. А 8(38341) 35096

t.kurenok@mail.ru

Профессия Организация Дополнительные пожелания Требования З/П руб. Адрес организации Контактные данные

Ведущий Специалист, экспозиционно-выставочная деятельность Бердский историко-художественный музей, МБУ Высшее профессиональное образование (культуры и искусства, гуманитарное), знание графических программ (CorelDRAW, Adobe Photoshop) Образование: Высшее

Стаж: 2 от 20000

до 23000 633004, г Бердск, ул Спортивная, д. 9 8(38341) 53155

muz970@mail.ru

Инженер по контрольно-измерительным приборам и автоматике ООО «ТГК 1» добросовестное исполнение обязанностей поставленных работодателем Образование: Высшее

Стаж: 1 от 35000

до 35000 633004, г Бердск, ул Химзаводская, д. 11/1, 1 этаж 8(38341) 60095

ok@tgk1.org

Начальник отдела (в строительстве), начальник производственно-технического отдела ИП Голубев В.А. добросовестное исполнение обязанностей поставленных работодателем Образование: Высшее

Стаж: 2 от 40000

до 40000 633011, г Бердск, ул Комсомольская, д. 6, корп. Б 8(38341) 29623

natali.rujnikowa@yandex.ru

Ведущий Специалист, экспозиционно-выставочная деятельность Бердский историко-художественный музей, МБУ Высшее профессиональное образование (культуры и искусства, гуманитарное), знание графических программ (CorelDRAW, Adobe Photoshop) Образование: Высшее

Стаж: 2 от 20000

до 23000 633004, г Бердск, ул Спортивная, д. 9 8(38341) 53155

muz970@mail.ru

Пекарь ИП Болтрукевич А.В добросовестное исполнение обязанностей поставленных работодателем Образование: Среднее профессиональное (в т.ч. начальное профессиональное)

Стаж: 1 от 18000

до 22000 633011, г Бердск, ул Попова, д. 32 8(383) 3734138

job@prodsib.com

Профессия Организация Дополнительные пожелания Требования З/П руб. Адрес организации Контактные данные

Педагог-психолог Детский сад № 21 «Искорка»,МАДОУ Высшее образование в области психологии. Добросовестное исполнение обязанностей поставленных работодателем. Умение взаимодействовать с родителями воспитанников. Наличие справки о несудимости. Наличие психиатрического освидетельствования. Образование: Высшее

Стаж: 3 от 20000

до 25000 633009, г Бердск, ул Микрорайон, д. 11 8(38341) 49393

kadrovik.madou21@mail.ru

Кассир торгового зала ИП Болтрукевич А.В добросовестное исполнение обязанностей поставленных работодателем Образование: Среднее профессиональное (в т.ч. начальное профессиональное)

Стаж: 1 от 15163

до 22000 633011, г Бердск, ул Попова, д. 32 8(383) 3734138

job@prodsib.com

Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий ООО УК «Прогресс» добросовестное исполнение обязанностей поставленных работодателем Образование: Среднее общее (11 кл.) от 15163

до 18000 633011, г Бердск, ул Ленина, д. 15, корп. В 8(38341) 25700

uk-progress-brd@mail.ru

Воспитатель детского сада (яслей-сада) Детский сад № 3 «Журавушка»,МАДОУ при приеме на работу иметь: медицинскую книжку, справку об отсутствии судимости, психиатрическое освидетельствование Образование: Высшее

Стаж: 3 от 18000

до 20000 633010, г Бердск, ул Комсомольская, д. 25 8(38341) 20901

bsk_du03@mail.ru

Профессия Организация Дополнительные пожелания Требования З/П руб. Адрес организации Контактные данные

Врач по общей гигиене Центр гигиены и эпидемиологии, ФБУЗ филиал Знать законодательство РФ в сфере здравоохранения, технического регулирования, обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, защиты прав потребителей. Наличие действующего сертификата специалиста Образование: Высшее, дипломированный специалист

Стаж: 5 от 50000

до 50000 633010, г Бердск, ул Первомайская, д. 15, корп. 1 8(38341) 21496

cgsen-berdsk@yandex.ru

Рабочий склада АО «Виртекс» Хорошая физическая форма;

отсутствие медицинских противопоказаний к физическому труду;

готовность к большим физическим нагрузкам. Образование: Основное общее (9 кл.) от 22000

до 24000 633010, г Бердск, ул Ленина, д. 89, корп. 15, офис 301, производство в п.Агролес Искитимского района, ул.Парковая, 29 8(38341) 58689, 8(913) 9002022

Помощник руководителя и специалиста Врач по общей гигиене Центр гигиены и эпидемиологии, ФБУЗ филиал Знать законодательство РФ в сфере здравоохранения, технического регулирования, обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, защиты прав потребителей. Наличие действующего сертификата специалиста Образование: Высшее, дипломированный специалист

Стаж: 5 от 30000

до 30000 633010, г Бердск, ул Первомайская, д. 15, корп. 1 8(38341) 21496

cgsen-berdsk@yandex.ru

Профессия Организация Дополнительные пожелания Требования З/П руб. Адрес организации Контактные данные

Уборщик территорий, в счет установленной квоты для трудоустройства инвалидов ФГКУ Комбинат «Гигант» Росрезерва добросовестное исполнение обязанностей поставленных работодателем

Без вредных привычек Образование: Основное общее (9 кл.) от 15427

до 16000 633010, г Бердск, ул Ленина, д. 6, а/я 101 8(38341) 24786

gigant@sib.rosreserv.ru

Начальник (заведующий) гаража ООО «Магеллан» добросовестное исполнение обязанностей поставленных работодателем Образование: Среднее профессиональное (в т.ч. начальное профессиональное)

Стаж: 3 от 25000

до 40000 633010, г Бердск, ул Пионерская, д. 15А 8(913) 9549553

magellanw.buh@yandex.ru

Водитель автомобиля, кат.с ООО «Магеллан» Управление грузовыми автомобилями свыше 10 тонн, добросовестное исполнение обязанностей поставленных работодателем Образование: Среднее профессиональное (в т.ч. начальное профессиональное)

Стаж: 3 от 25000

до 40000 633010, г Бердск, ул Пионерская, д. 15А 8(913) 9549553

magellanw.buh@yandex.ru

Электрик участка Кристалл,АНО СК Добросовестное исполнение обязанностей поставленных работодателем. Образование: Среднее профессиональное (в т.ч. начальное профессиональное)

Стаж: 1 от 25000

до 25000 633011, г Бердск, ул Комсомольская, д. 6, корп. б 8(38341) 29623

natali.rujnikowa@yandex.ru

Упаковщик АО «Виртекс» Хорошая физическая форма;

готовность к физическим нагрузкам;

умение работать в быстром темпе. Образование: Основное общее (9 кл.) от 20000

до 22000 633010, г Бердск, ул Ленина, д. 89, корп. 15, офис 301, производство в п.Агролес Искитимского района, ул.Парковая, 29 8(38341) 58689, 8(913) 9002022

Фасовщик АО «Виртекс» Готовность к интенсивному темпу работы, добросовестное исполнение обязанностей поставленных работодателем Образование: Основное общее (9 кл.) от 20000

до 22000 633010, г Бердск, ул Ленина, д. 89, корп. 15, офис 301, производство в п.Агролес Искитимского района, ул.Парковая, 29 8(383) 2125944

resume@virtex-food.ru

Профессия Организация Дополнительные пожелания Требования З/П руб. Адрес организации Контактные данные

Инженер, инженер-архитектор ИП Голубев В.А. добросовестное исполнение обязанностей поставленных работодателем Образование: Высшее

Стаж: 2 от 40000

до 40000 633011, г Бердск, ул Комсомольская, д. 6, корп. Б 8(38341) 29623

natali.rujnikowa@yandex.ru

Младший воспитатель, в счет установленной квоты для трудоустройства инвалидов. Детский сад № 21 «Искорка»,МАДОУ Добросовестное исполнение обязанностей поставленных работодателем. Наличие справки об отсутствии судимости. Наличие психиатрического освидетельствования. Образование: Среднее профессиональное (в т.ч. начальное профессиональное) от 15163

до 15163 633009, г Бердск, ул Микрорайон, д. 11 8(38341) 49393

kadrovik.madou21@mail.ru

Электрогазосварщик ООО УК «Прогресс» добросовестное исполнение обязанностей поставленных работодателем Образование: Среднее профессиональное (в т.ч. начальное профессиональное) от 20000

до 29000 633011, г Бердск, ул Ленина, д. 15, корп. В 8(38341) 25700

uk-progress-brd@mail.ru

Агент по закупкам ООО «Магеллан» добросовестное исполнение обязанностей поставленных работодателем Образование: Высшее

Стаж: 3 от 25000

до 40000 633010, г Бердск, ул Пионерская, д. 15А 8(913) 9549553

magellanw.buh@yandex.ru

Слесарь механосборочных работ ООО «СКБ Вега» добросовестное исполнение обязанностей поставленных работодателем. Можно без опыта, возможно обучение. Образование: Среднее общее (11 кл.) от 25000

до 35000 633011, г Бердск, ул Линейная, д. 5/1 8(913) 9171642, 8(913) 8972391

alekskopin@yandex.ru

Продавец продовольственных товаров ИП Болтрукевич К.В. добросовестное исполнение обязанностей поставленных работодателем Образование: Среднее профессиональное (в т.ч. начальное профессиональное)

Стаж: 1 от 15163

до 18000 633011, г Бердск, ул Попова, д. 32 8(38341) 63102 доб. 137, 8(383) 3734138

job@prodsib.com

Профессия Организация Дополнительные пожелания Требования З/П руб. Адрес организации Контактные данные

Повар ИП Болтрукевич К.В. добросовестное исполнение обязанностей поставленных работодателем Образование: Среднее профессиональное (в т.ч. начальное профессиональное)

Стаж: 3 от 18000

до 22000 633011, г Бердск, ул Попова, д. 32 8(38341) 63102 доб. 137, 8(383) 3734138

job@prodsib.com

Кассир торгового зала ИП Болтрукевич К.В. добросовестное исполнение обязанностей поставленных работодателем Образование: Среднее профессиональное (в т.ч. начальное профессиональное)

Стаж: 1 от 15163

до 20000 633011, г Бердск, ул Попова, д. 32 8(38341) 63102 доб. 137, 8(383) 3734138

job@prodsib.com

Пекарь ИП Болтрукевич К.В. Наличие санитарной книжки приветствуется, добросовестное исполнение обязанностей поставленных работодателем Образование: Среднее профессиональное (в т.ч. начальное профессиональное)

Стаж: 3 от 18000

до 22000 633011, г Бердск, ул Попова, д. 32 8(38341) 63102 доб. 137, 8(383) 3734138

job@prodsib.com

Водитель погрузчика ЭкоСервис,ООО добросовестное исполнение обязанностей поставленных работодателем Образование: Среднее профессиональное (в т.ч. начальное профессиональное)

Стаж: 1 от 25000

до 40000 633011, г Бердск, ул Ленина, д. 17А 8(913) 3800807

Инженер по метрологии Центр гигиены и эпидемиологии, ФБУЗ филиал Знание ГОСТ НСО 17025-2019, умение работать на сайте Росаккредитации Образование: Высшее, дипломированный специалист

Стаж: 5 от 35000

до 35000 633010, г Бердск, ул Первомайская, д. 15, корп. 1 8(38341) 21496

cgsen-berdsk@yandex.ru

Продавец-консультант, в счет установленной квоты для трудоустройства инвалидов ИП Болтрукевич К.В. добросовестное исполнение обязанностей поставленных работодателем Образование: Среднее профессиональное (в т.ч. начальное профессиональное)

Стаж: 1 от 15163

до 17000 633011, г Бердск, ул Попова, д. 32 8(38341) 63102 доб. 137, 8(383) 3734138

job@prodsib.com

Уборщик производственных и служебных помещений МАОУ «Лицей № 6» добросовестное исполнение обязанностей поставленных работодателем Образование: Основное общее (9 кл.) от 15163

до 15163 633010, г Бердск, ул М.Горького, д. 7, корп. 3 8(38341) 52774

bsk_sh06@mail.ru

Профессия Организация Дополнительные пожелания Требования З/П руб. Адрес организации Контактные данные

Начальник отдела капитального строительства (технического перевооружения), промышленное и гражданское строительство ФГКУ Комбинат «Гигант» Росрезерва Без вредных привычек, добросовестное исполнение обязанностей поставленных работодателем Образование: Высшее, бакалавр

Стаж: 3 от 46000

до 47000 633010, г Бердск, ул Ленина, д. 6, а/я 101 8(38341) 24786

gigant@sib.rosreserv.ru

Сиделка (помощник по уходу) МБУ «КЦСОН г. Бердска» добросовестное исполнение обязанностей поставленных работодателем Образование: Среднее профессиональное (в т.ч. начальное профессиональное) от 30000

до 30000 633004, г Бердск, ул Кирова, д. 2/1 8(38341) 56115

Оператор линии в производстве пищевой продукции, кондитерское производство ООО «Юниторг» добросовестное исполнение обязанностей поставленных работодателем Образование: Среднее общее (11 кл.) от 20000

до 20000 633009, г Бердск, ул Зеленая Роща, д. 7, корп. 34, офис 2 8(983) 3212584

Агроном по защите растений Сиббиофарм,ПО ООО знание технологических особенностей возделывания основных культур РФ, умение вести переговоры Образование: Высшее

Стаж: 1 от 50000

до 50000 633004, г Бердск, ул Химзаводская, д. 11 8(38341) 58107

kadri@sibbio.ru

Лаборант, экология Сиббиофарм,ПО ООО добросовестное исполнение обязанностей поставленных работодателем, знание химии, умение работать с пипеткой Образование: Среднее профессиональное (в т.ч. начальное профессиональное)

Стаж: 3 от 15163

до 18000 633004, г Бердск, ул Химзаводская, д. 11 8(38341) 58107

kadri@sibbio.ru

Машинист по стирке и ремонту спецодежды МКУ ДО ГРЦ ОООД «ФОРУС» добросовестное исполнение обязанностей поставленных работодателем Образование: Основное общее (9 кл.) от 17000

до 17000 633218, р-н Искитимский, с Морозово, ул Тимуровская, д. 3 8(383) 3252583, 8(383) 3252583

pos@forus-nsk.ru

Стропальщик, в счет установленной квоты для трудоустройства инвалидов ООО «Квартал-С» Добросовестное исполнение должностных обязанностей поставленных работодателем. Образование: Среднее профессиональное (в т.ч. начальное профессиональное)

Стаж: 1 от 20000

до 23000 633011, г Бердск, ул Комсомольская, д. 6, корп. Б 8(38341) 29623

natali.rujnikowa@yandex.ru

Профессия Организация Дополнительные пожелания Требования З/П руб. Адрес организации Контактные данные

Столяр, в счет установленной квоты для трудоустройства инвалидов ООО «Квартал-С» Добросовестное исполнение должностных обязанностей поставленных работодателем. Образование: Среднее профессиональное (в т.ч. начальное профессиональное)

Стаж: 1 от 20000

до 23000 633011, г Бердск, ул Комсомольская, д. 6, корп. Б 8(38341) 29623

natali.rujnikowa@yandex.ru

Мойщик посуды МКУ ДО ГРЦ ОООД «ФОРУС» добросовестное исполнение обязанностей поставленных работодателем Образование: Основное общее (9 кл.) от 15163

до 16000 633218, р-н Искитимский, с Морозово, ул Тимуровская, д. 3 8(383) 3252583, 8(383) 3252583

pos@forus-nsk.ru

Слесарь по ремонту технологических установок, квота для приема на работу инвалидов Бердский кирпичный завод, ООО добросовестное исполнение обязанностей поставленных работодателем Образование: Среднее общее (11 кл.)

Стаж: 2 от 27000

до 27000 633004, г Бердск, ул Кирпичный завод, д. 1 8(38341) 29623

natali.rujnikowa@yandex.ru

Слесарь механосборочных работ, в счет установленной квоты для трудоустройства инвалидов Гранит-1, ООО Добросовестное исполнение должностных обязанностей поставленных работодателем. Образование: Среднее профессиональное (в т.ч. начальное профессиональное)

Стаж: 1 от 25000

до 25000 633011, г Бердск, ул Комсомольская, д. 6, корп. Б 8(38341) 29623

natali.rujnikowa@yandex.ru

Уборщик производственных и служебных помещений, в счет установленой квоты для трудоустройства инвалидов АО ПК «Продсиб» добросовестное исполнение обязанностей и задач, поставленных работодателем Образование: Основное общее (9 кл.)

Стаж: 1 от 15163

до 15163 633011, г Бердск, ул Попова, д. 32 8(38341) 38455, 8(38341) 63102 доб. 5110

Медицинская сестра МКУ ДО ГРЦ ОООД «ФОРУС» Справка об отсутствии судимости. Наличие сертификата. Добросовестное исполнение обязанностей поставленных работодателем. Образование: Среднее профессиональное (в т.ч. начальное профессиональное) от 19000

до 19000 633218, р-н Искитимский, с Морозово, ул Тимуровская, д. 3 8(383) 3252583, 8(383) 3252583

pos@forus-nsk.ru

Профессия Организация Дополнительные пожелания Требования З/П руб. Адрес организации Контактные данные

Медицинская сестра по физиотерапии МКУ ДО ГРЦ ОООД «ФОРУС» Справка об отсутствии судимости. Наличие сертификата. Добросовестное исполнение обязанностей поставленных работодателем. Образование: Среднее профессиональное (в т.ч. начальное профессиональное) от 19000

до 19000 633218, р-н Искитимский, с Морозово, ул Тимуровская, д. 3 8(383) 3252583, 8(383) 3252583

pos@forus-nsk.ru

Дворник МАДОУ № 4 добросовестное исполнение обязанностей поставленных работодателем

Без вредных привычек Образование: Основное общее (9 кл.) от 15163

до 15163 633004, г Бердск, ул Островского, д. 168 8(38341) 53286

bsk_du04@mail.ru

Главный механик (на транспорте, в связи, материально-техническом снабжении и сбыте) ООО «Топаз» Добросовестное исполнение обязанностей поставленных работодателем Образование: Среднее профессиональное (в т.ч. начальное профессиональное)

Стаж: 2 от 30000

до 30000 633209, г Искитим, ул Мостовая, д. 1а 8(38341) 29623

natali.rujnikowa@yandex.ru

Повар, пекарь МКУ ДО ГРЦ ОООД «ФОРУС» Наличие справки об отсутствии / наличии судимости. Добросовестное исполнение должностных обязанностей. Образование: Среднее профессиональное (в т.ч. начальное профессиональное) от 19000

до 19000 633218, р-н Искитимский, с Морозово, ул Тимуровская, д. 3 8(383) 3252583, 8(383) 3252583

pos@forus-nsk.ru

Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике Сиббиофарм,ПО ООО добросовестное исполнение обязанностей поставленных работодателем Образование: Среднее профессиональное (в т.ч. начальное профессиональное)

Стаж: 1 от 16000

до 16000 633004, г Бердск, ул Химзаводская, д. 11 8(38341) 58107

kadri@sibbio.ru

Водитель погрузчика, водитель фронтального погрузчика ООО «Топаз» добросовестное исполнение обязанностей поставленных работодателем Образование: Среднее общее (11 кл.)

Стаж: 2 от 20000

до 30000 633209, г Искитим, ул Мостовая, д. 1а 8(38341) 29623

natali.rujnikowa@yandex.ru

Педагог-психолог, в счет квоты для трудоустройства инвалидов Юнона, ЦСПСиД МБУ добросовестное исполнение обязанностей поставленных работодателем Образование: Высшее от 15163

до 16000 633010, г Бердск, ул К.Маркса, д. 27 8(38341) 20809 доб. 103

unona.berdsk@mail.ru

Профессия Организация Дополнительные пожелания Требования З/П руб. Адрес организации Контактные данные

Менеджер [в подразделениях (службах) по маркетингу и сбыту продукции], птицеводство, свиноводство Сиббиофарм,ПО ООО высокая самомотивация, умение вести переговоры, добросовестное исполнение обязанностей поставленных работодателем Образование: Высшее

Стаж: 5 от 50000

до 50000 633004, г Бердск, ул Химзаводская, д. 11 8(38341) 58107

kadri@sibbio.ru

Грузчик Птицефабрика Бердская ООО добросовестное исполнение обязанностей поставленных работодателем Образование: Среднее профессиональное (в т.ч. начальное профессиональное)

Стаж: 1 от 20000

до 22000 633004, г Бердск, ул Промышленная, д. 38 8(38341) 29623

natali.rujnikowa@yandex.ru

Водитель автомобиля, кат. с, в счет установленной квоты для трудоустройства инвалидов ООО «Топаз» добросовестное исполнение обязанностей поставленных работодателем Образование: Основное общее (9 кл.)

Стаж: 2 от 20000

до 30000 633209, г Искитим, ул Мостовая, д. 1а 8(38341) 29623

natali.rujnikowa@yandex.ru

Уборщик производственных и служебных помещений МКУ ДО ГРЦ ОООД «ФОРУС» добросовестное исполнение обязанностей поставленных работодателем Образование: Основное общее (9 кл.) от 15163

до 16000 633218, р-н Искитимский, с Морозово, ул Тимуровская, д. 3 8(383) 3252583, 8(383) 3252583

pos@forus-nsk.ru

Менеджер [в подразделениях (службах) по маркетингу и сбыту продукции], птицеводство Сиббиофарм,ПО ООО приветствуется опыт оптовых и корпоративных продаж, знание рынка кормовых добавок Образование: Высшее

Стаж: 1 от 50000

до 50000 633004, г Бердск, ул Химзаводская, д. 11 8(38341) 58107

kadri@sibbio.ru

Слесарь по ремонту автомобилей, агрегатчик ООО «Топаз» добросовестное исполнение обязанностей поставленных работодателем Образование: Среднее профессиональное (в т.ч. начальное профессиональное)

Стаж: 2 от 20000

до 30000 633209, г Искитим, ул Мостовая, д. 1а 8(38341) 29623

natali.rujnikowa@yandex.ru

Кассир торгового зала, в счет установленной квоты для трудоустройства инвалидов ПродТорг,ООО добросовестное исполнение обязанностей поставленных работодателем Образование: Среднее профессиональное (в т.ч. начальное профессиональное)

Стаж: 1 от 15163

до 22000 633011, г Бердск, ул Попова, д. 32 8(38341) 63102 доб. 137, 8(383) 3734138

job@prodsib.com

Профессия Организация Дополнительные пожелания Требования З/П руб. Адрес организации Контактные данные

Технолог, кормовые смеси Сиббиофарм,ПО ООО добросовестное исполнение обязанностей поставленных работодателем Образование: Высшее

Стаж: 1 от 40000

до 40000 633004, г Бердск, ул Химзаводская, д. 11 8(38341) 58107

kadri@sibbio.ru

Мастер производственного обучения, «электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования»» Бердский политехнический колледж,ГБПОУ НСО Обязательное наличие уже готовой справки об отсутствии (наличии) судимости. Образование: Высшее от 25000

до 35000 633010, г Бердск, ул Ленина, д. 34, корп. 1 8(38341) 30866

okbpk@bk.ru

Машинист бульдозера ООО «Топаз» добросовестное исполнение обязанностей поставленных работодателем Образование: Среднее общее (11 кл.)

Стаж: 2 от 20000

до 30000 633209, г Искитим, ул Мостовая, д. 1а 8(38341) 29623

natali.rujnikowa@yandex.ru

Менеджер [в подразделениях (службах) по маркетингу и сбыту продукции] Сиббиофарм,ПО ООО знания в международной торговле и логистике приветствуются, добросовестное исполнение обязанностей поставленных работодателем Образование: Высшее от 25000

до 25000 633004, г Бердск, ул Химзаводская, д. 11 8(38341) 58107

kadri@sibbio.ru

Бухгалтер, калькулятор МКУ ДО ГРЦ ОООД «ФОРУС» добросовестное исполнение обязанностей поставленных работодателем Образование: Среднее профессиональное (в т.ч. начальное профессиональное)

Стаж: 3 от 23000

до 25000 633218, р-н Искитимский, с Морозово, ул Тимуровская, д. 3 8(383) 3252583, 8(383) 3252583

pos@forus-nsk.ru

Слесарь-ремонтник МКУ ДО ГРЦ ОООД «ФОРУС» добросовестное исполнение обязанностей поставленных работодателем Образование: Среднее профессиональное (в т.ч. начальное профессиональное)

Стаж: 1 от 15163

до 16000 633218, р-н Искитимский, с Морозово, ул Тимуровская, д. 3 8(383) 3252583, 8(383) 3252583

pos@forus-nsk.ru

Официант МКУ ДО ГРЦ ОООД «ФОРУС» добросовестное исполнение обязанностей поставленных работодателем Образование: Основное общее (9 кл.) от 15163

до 16000 633218, р-н Искитимский, с Морозово, ул Тимуровская, д. 3 8(383) 3252583, 8(383) 3252583

pos@forus-nsk.ru

Профессия Организация Дополнительные пожелания Требования З/П руб. Адрес организации Контактные данные

Грузчик МКУ ДО ГРЦ ОООД «ФОРУС» Наличие справки об отсутствии / наличии судимости. Добросовестное исполнение должностных обязанностей. Образование: Основное общее (9 кл.) от 16000

до 16000 633218, р-н Искитимский, с Морозово, ул Тимуровская, д. 3 8(383) 3252583, 8(383) 3252583

pos@forus-nsk.ru

Бухгалтер, материальная группа Управление образования и молодежной политики,МКУ добросовестное исполнение обязанностей поставленных работодателем, знание программы 1С Бюджетного учреждения Образование: Высшее

Стаж: 1 от 22000

до 23000 633010, г Бердск, ул М.Горького, д. 7 8(38341) 21171

bsk_uo@mail.ru

Руководитель физического воспитания МКУ ДО ГРЦ ОООД «ФОРУС» добросовестное исполнение обязанностей поставленных работодателем Образование: Высшее

Стаж: 3 от 28000

до 30000 633218, р-н Искитимский, с Морозово, ул Тимуровская, д. 3 8(383) 3252583

dii@forus-nsk.ru

Повар, в счет установленной квоты для трудоустройства инвалидов Кристалл,АНО СК Добросовестное исполнение обязанностей поставленных работодателем. Образование: Среднее профессиональное (в т.ч. начальное профессиональное)

Стаж: 1 от 15200

до 15200 633011, г Бердск, ул Комсомольская, д. 6, корп. б 8(38341) 29623

natali.rujnikowa@yandex.ru

Повар Благотворительный фонд поддержки здорового образа жизни «Белый лотос» добросовестное исполнение обязанностей поставленных работодателем Образование: Среднее профессиональное (в т.ч. начальное профессиональное) от 15163

до 15163 633011, г Бердск, ул Попова, д. 10, корп. 2, 1 этаж, кабинет психолога 8(906) 9953610

egorgirey@icloud.com

Горничная МКУ ДО ГРЦ ОООД «ФОРУС» Наличие справки об отсутствии / наличии судимости. Добросовестное исполнение должностных обязанностей. Образование: Среднее общее (11 кл.) от 17000

до 17000 633218, р-н Искитимский, с Морозово, ул Тимуровская, д. 3 8(383) 3252583, 8(383) 3252583

pos@forus-nsk.ru

Профессия Организация Дополнительные пожелания Требования З/П руб. Адрес организации Контактные данные