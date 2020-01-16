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154 вакансии предлагают работодатели для жителей Бердска

17:09 16.01.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Актуальные предложения от работодателей в Центре занятости населения Бердска.

154 вакансии предлагают работодатели для жителей Бердска

Токарь ТАЙРА, НЭМЗ ООО Добросовестное исполнение должностных обязанностей поставленных работодателем. Образование: Среднее профессиональное (в т.ч. начальное профессиональное) от 30000
до 30000		 630056, г Новосибирск, ул Софийская, д. 2, корп. А 8(383) 3450377
personal4@tayra.ru
Стропальщик ТАЙРА, НЭМЗ ООО добросовестное исполнение обязанностей поставленных работодателем Образование: Среднее профессиональное (в т.ч. начальное профессиональное) от 25000
до 25000		 630056, г Новосибирск, ул Софийская, д. 2, корп. А 8(383) 3450377
personal4@tayra.ru
Оператор плазмохимических процессов ТАЙРА, НЭМЗ ООО добросовестное исполнение обязанностей поставленных работодателем Образование: Среднее профессиональное (в т.ч. начальное профессиональное) от 22000
до 22000		 630056, г Новосибирск, ул Софийская, д. 2, корп. А 8(383) 3450377
personal4@tayra.ru
Оператор станков с программным управлением ТАЙРА, НЭМЗ ООО добросовестное исполнение обязанностей поставленных работодателем
Знание токарного дела		 Образование: Среднее профессиональное (в т.ч. начальное профессиональное)
Стаж: 3		 от 40000
до 40000		 630056, г Новосибирск, ул Софийская, д. 2, корп. А 8(383) 3450377
personal4@tayra.ru
Бухгалтер ТАЙРА, НЭМЗ ООО добросовестное исполнение обязанностей поставленных работодателем Образование: Среднее профессиональное (в т.ч. начальное профессиональное)
Стаж: 1		 от 25000
до 25000		 630056, г Новосибирск, ул Софийская, д. 2, корп. А 8(383) 3450377
personal4@tayra.ru
Наладчик кузнечно-прессового оборудования ТАЙРА, НЭМЗ ООО Должен знать устройство и принципы работы молотов, прессов и штампов. Образование: Среднее профессиональное (в т.ч. начальное профессиональное) от 26000
до 26000		 630056, г Новосибирск, ул Софийская, д. 2, корп. А 8(383) 3450377
personal4@tayra.ru
Профессия Организация Дополнительные пожелания Требования З/П руб. Адрес организации Контактные данные
Программист, 1с ТАЙРА, НЭМЗ ООО Знание прикладных обоастей (бухгалтерский учет, торговля, складской учет, производство). Опыт разработки решений на платформе программного обеспечения 1С   8.1 / 8.2 / 8.3. Опыт написания правил обмена между информационными  базами 1С («Конвертация данных»). Образование: Среднее профессиональное (в т.ч. начальное профессиональное)
Стаж: 1		 от 40000
до 40000		 630056, г Новосибирск, ул Софийская, д. 2, корп. А 8(383) 3450377
personal4@tayra.ru
Заместитель Главный энергетик (в промышленности) ТАЙРА, НЭМЗ ООО добросовестное исполнение обязанностей поставленных работодателем Образование: Высшее от 30000
до 30000		 630056, г Новосибирск, ул Софийская, д. 2, корп. А 8(383) 3450377
personal4@tayra.ru
Специалист, по гарантийному и сервисному обслуживанию ТАЙРА, НЭМЗ ООО добросовестное исполнение обязанностей поставленных работодателем Образование: Высшее от 25000
до 25000		 630056, г Новосибирск, ул Софийская, д. 2, корп. А 8(383) 3450377
personal4@tayra.ru
Электрогазосварщик ТАЙРА, НЭМЗ ООО Опыт работы на аппаратах полуавтоматической сварки, плавящимся электродом, аргоно-дуговой неплавящимся электродом. Навыки слесарной работы. Чтение конструкторской и  тех. документации. Образование: Среднее профессиональное (в т.ч. начальное профессиональное)
Стаж: 1		 от 30000
до 30000		 630056, г Новосибирск, ул Софийская, д. 2, корп. А 8(383) 3450377
personal4@tayra.ru
Машинист компрессорных установок ТАЙРА, НЭМЗ ООО добросовестное исполнение обязанностей поставленных работодателем Образование: Среднее профессиональное (в т.ч. начальное профессиональное) от 22000
до 22000		 630056, г Новосибирск, ул Софийская, д. 2, корп. А 8(383) 3450377
personal4@tayra.ru
Профессия Организация Дополнительные пожелания Требования З/П руб. Адрес организации Контактные данные
Мастер участка ТАЙРА, НЭМЗ ООО добросовестное исполнение обязанностей поставленных работодателем Образование: Среднее профессиональное (в т.ч. начальное профессиональное) от 28000
до 28000		 630056, г Новосибирск, ул Софийская, д. 2, корп. А 8(383) 3450377
personal4@tayra.ru
Машинист крана (крановщик) ТАЙРА, НЭМЗ ООО Добросовестное исполнение должностных обязанностей поставленных работодателем. Образование: Среднее профессиональное (в т.ч. начальное профессиональное)
Стаж: 1		 от 23000
до 23000		 630056, г Новосибирск, ул Софийская, д. 2, корп. А 8(383) 3450377
personal4@tayra.ru
Жестянщик ТАЙРА, НЭМЗ ООО Умение читать чертежи, навык владения электроинструментом, опыт работы по изготовлению воздуховодов и фасонных изделий. Образование: Среднее профессиональное (в т.ч. начальное профессиональное)
Стаж: 1		 от 25000
до 25000		 630056, г Новосибирск, ул Софийская, д. 2, корп. А 8(383) 3450377
personal4@tayra.ru
Инженер-конструктор ТАЙРА, НЭМЗ ООО Опыт работы конструктором, опыт на машиностроительном предприятии Образование: Высшее
Стаж: 1		 от 30000
до 30000		 630056, г Новосибирск, ул Софийская, д. 2, корп. А 8(383) 3450377
personal4@tayra.ru
Специалист, специалист по закупкам МАОУ СОШ № 4 Добросовестное исполнение должностных обязанностей поставленных работодателем. Образование: Высшее
Стаж: 1		 от 15163
до 15163		 633000, г Бердск, ул Парижской Коммуны, д. 15 8(38341) 25870
natalibsksh4@mail.ru
Повар 4 разряда ИП Дрожжев Сергей Петрович добросовестное исполнение обязанностей поставленных работодателем Образование: Среднее профессиональное (в т.ч. начальное профессиональное)
Стаж: 1		 от 15265
до 20000		 633104, г Обь, территория аэропорта Толмачево 8(383) 2169981, 8(960) 7981101
j.barinova@mail.ru
Учитель (средней квалификации), начальных классов, в счет установленной квоты для трудоустройства инвалидов МАОУ СОШ № 4 Добросовестное исполнение должностных обязанностей поставленных работодателем. Образование: Высшее от 18000
до 20000		 633000, г Бердск, ул Парижской Коммуны, д. 15 8(38341) 25870
natalibsksh4@mail.ru
Профессия Организация Дополнительные пожелания Требования З/П руб. Адрес организации Контактные данные
Мойщик посуды, в счет квоты для трудоустройства инвалидов ИП Дрожжев Сергей Петрович добросовестное исполнение обязанностей поставленных работодателем Образование: Среднее  общее (11 кл.) от 15265
до 17000		 633104, г Обь, территория аэропорта Толмачево 8(383) 2169981, 8(960) 7981101
j.barinova@mail.ru
Учитель (средней квалификации), начальных классов МБОУ «СОШ №10″Пересвет» добросовестное исполнение обязанностей поставленных руководителем Образование: Высшее от 20000
до 20000		 633011, г Бердск, ул Ленина, д. 13 8(38341) 24309
bsk_sh10@mail.ru
Уборщик производственных и служебных помещений, в счет установленной квоты для трудоустройства инвалидов МАОУ «Экономический лицей» Добросовестное исполнение обязанностей поставленных работодателем. Образование: Основное общее (9 кл.) от 15163
до 15163		 633010, г Бердск, ул Комсомольская, д. 29 8(38341) 23091
bsk_she@mail.ru
Помощник руководителя и специалиста Менеджер, в счет установленной квоты рабочих мест для  детей, ищущих работу АО «Виртекс» добросовестное исполнение обязанностей, поставленных работодателем Образование: Не имеющие основного общего от 15163
до 15163		 633010, г Бердск, ул Ленина, д. 89, корп. 15, офис 301, производство в п.Агролес Искитимского района, ул.Парковая, 29 8(913) 9002022, 8(38341) 58689
pov@virtex-food.ru
Повар, -продавец продовольственных товаров ООО «Бердск ДД» добросовестное исполнение обязанностей поставленных работодателем Образование: Среднее  общее (11 кл.) от 18000
до 25000		 630048, г Новосибирск, ул Покрышкина, д. 1, офис 3 8(923) 1004099
andreichuk@bk.ru
Повар, -продавец продовольственных товаров ООО «Бердск ДД» добросовестное исполнение обязанностей поставленных работодателем Образование: Среднее  общее (11 кл.) от 18000
до 25000		 630048, г Новосибирск, ул Покрышкина, д. 1, офис 3 8(923) 1004099
andreichuk@bk.ru
Повар, -продавец продовольственных товаров ООО «Бердск ДД» добросовестное исполнение обязанностей поставленных работодателем Образование: Среднее  общее (11 кл.) от 18000
до 25000		 630048, г Новосибирск, ул Покрышкина, д. 1, офис 3 8(923) 1004099
andreichuk@bk.ru
Повар, -продавец продовольственных товаров ООО «Бердск ДД» добросовестное исполнение обязанностей поставленных работодателем Образование: Среднее  общее (11 кл.) от 18000
до 25000		 630048, г Новосибирск, ул Покрышкина, д. 1, офис 3 8(923) 1004099
andreichuk@bk.ru
Профессия Организация Дополнительные пожелания Требования З/П руб. Адрес организации Контактные данные
Повар, -продавец продовольственных товаров ООО «Бердск ДД» добросовестное исполнение обязанностей поставленных работодателем Образование: Среднее  общее (11 кл.) от 18000
до 25000		 630048, г Новосибирск, ул Покрышкина, д. 1, офис 3 8(923) 1004099
andreichuk@bk.ru
Уборщик производственных и служебных помещений, в счет установленной квоты для трудоустройства инвалидов МБДОУ № 27 «Родничок» наличие справки об отсутствии судимости, наличие психиатрического освидетельствования Образование: Среднее  общее (11 кл.) от 15163
до 15163		 633010, г Бердск, ул Ленина, д. 33, корп. А 8(38341) 23156
bsk_du27@mail.ru
Уборщик производственных и служебных помещений ООО УК «Прогресс» добросовестное исполнение обязанностей поставленных работодателем Образование: Среднее  общее (11 кл.) от 15163
до 15163		 633011, г Бердск, ул Ленина, д. 15, корп. В 8(38341) 25700
uk-progress-brd@mail.ru
Менеджер (в коммерческой деятельности), менеджер по продажам «Совкомбанк» ПАО Желание работать с клиентами, нацеленность на результат, желание обучаться, готовность к командировкам. Возможно рассмотрение кандидатов с опытом из разных сфер трудовой деятельности и минимальным стажем работы.Профиль образования не важен Образование: Среднее профессиональное (в т.ч. начальное профессиональное) от 15163
до 35000		 633010, г Бердск, ул Попова, д. 11 8(913) 0811491
sadovskayans@sovcombank.ru
Уборщик территорий МАДОУ № 25 добросовестное исполнение обязанностей поставленных работодателем Образование: Среднее  общее (11 кл.)
Стаж: 1		 от 15163
до 15163		 633010, г Бердск, ул Ленина, д. 26 8(38341) 30675, 8(38341) 30686
bsk_du25@mail.ru
Профессия Организация Дополнительные пожелания Требования З/П руб. Адрес организации Контактные данные
Стропальщик ООО «Строитель» Наличие удостоверения стропальщика, добросовестное исполнение обязанностей поставленных работодателем Образование: Среднее профессиональное (в т.ч. начальное профессиональное)
Стаж: 1		 от 16000
до 25000		 633004, г Бердск, ул Промышленная, д. 2Б 8(38341) 29715 доб. 366
knp@dom-al.com
Менеджер (в коммерческой деятельности), менеджер по продажам «Совкомбанк» ПАО Желание работать с клиентами, нацеленность на результат, желание обучаться, готовность к командировкам. Возможно рассмотрение кандидатов с опытом из разных сфер трудовой деятельности и минимальным стажем работы.Профиль образования не важен Образование: Среднее профессиональное (в т.ч. начальное профессиональное) от 15163
до 35000		 633010, г Бердск, ул Попова, д. 11 8(913) 0811491
sadovskayans@sovcombank.ru
Концертмейстер, баян МБУ ДО ДШИ «Берегиня» добросовестное исполнение обязанностей поставленных работодателем Образование: Среднее профессиональное (в т.ч. начальное профессиональное) от 15163
до 15163		 633010, г Бердск, ул Маркса, д. 9А, корп. 3 8(38341) 23683
dhibereginia@mail.ru
Профессия Организация Дополнительные пожелания Требования З/П руб. Адрес организации Контактные данные
Менеджер (в коммерческой деятельности), менеджер по продажам «Совкомбанк» ПАО Желание работать с клиентами, нацеленность на результат, желание обучаться, готовность к командировкам. Возможно рассмотрение кандидатов с опытом из разных сфер трудовой деятельности и минимальным стажем работы.Профиль образования не важен Образование: Среднее профессиональное (в т.ч. начальное профессиональное) от 15163
до 35000		 633010, г Бердск, ул Попова, д. 11 8(913) 0811491
sadovskayans@sovcombank.ru
Кондитер, в счет установленной квоты для трудоустройства инвалидов ООО Производственное предприятие Шоколадная страна добросовестное исполнение обязанностей поставленных работодателем Образование: Среднее профессиональное (в т.ч. начальное профессиональное) от 15163
до 20000		 633004, г Бердск, ул Химзаводская, д. 11/79, офис 1 8(38341) 29757
krasova@choco-land.ru
Оператор линии в производстве пищевой продукции ООО «Лаборатория современного здоровья» добросовестное исполнение обязанностей поставленных работодателем Образование: Среднее  общее (11 кл.) от 20000
до 25000		 633004, г Бердск, ул Химзаводская, д. 11, корп. 20 8(983) 3227338
yatsko.tv@sibvaleo.com
Менеджер (в коммерческой деятельности), менеджер по продажам «Совкомбанк» ПАО Желание работать с клиентами, нацеленность на результат, желание обучаться, готовность к командировкам. Возможно рассмотрение кандидатов с опытом из разных сфер трудовой деятельности и минимальным стажем работы.Профиль образования не важен Образование: Среднее профессиональное (в т.ч. начальное профессиональное) от 15163
до 35000		 633010, г Бердск, ул Попова, д. 11 8(913) 0811491
sadovskayans@sovcombank.ru
Профессия Организация Дополнительные пожелания Требования З/П руб. Адрес организации Контактные данные
Машинист-обходчик по котельному оборудованию ООО «ТГК 1» добросовестное исполнение обязанностей поставленных работодателем Образование: Среднее профессиональное (в т.ч. начальное профессиональное)
Стаж: 1		 от 19250
до 19250		 633004, г Бердск, ул Химзаводская, д. 11/1, 1 этаж 8(38341) 60095
ok@tgk1.org
Менеджер (в коммерческой деятельности), менеджер по продажам «Совкомбанк» ПАО Желание работать с клиентами, нацеленность на результат, желание обучаться, готовность к командировкам. Возможно рассмотрение кандидатов с опытом из разных сфер трудовой деятельности и минимальным стажем работы.Профиль образования не важен Образование: Среднее профессиональное (в т.ч. начальное профессиональное) от 15163
до 35000		 633010, г Бердск, ул Попова, д. 11 8(913) 0811491
sadovskayans@sovcombank.ru
Воспитатель детского сада (яслей-сада) Детский сад № 26 «Кораблик»,МАДОУ добросовестное исполнение обязанностей поставленных работодателем Образование: Среднее профессиональное (в т.ч. начальное профессиональное) от 15200
до 18000		 633009, г Бердск, ул Лунная, д. 13, корп. А 8(38341) 35096
t.kurenok@mail.ru
Продавец-консультант, в счет установленной квоты для трудоустройства инвалидов ИП Болтрукевич А.В добросовестное исполнение обязанностей поставленных работодателем Образование: Среднее профессиональное (в т.ч. начальное профессиональное)
Стаж: 3		 от 15163
до 15163		 633011, г Бердск, ул Попова, д. 32 8(383) 3734138
job@prodsib.com
Инженер-конструктор, металлоконструкций ИП Голубев В.А. добросовестное исполнение обязанностей поставленных работодателем Образование: Высшее
Стаж: 2		 от 25000
до 25000		 633011, г Бердск, ул Комсомольская, д. 6, корп. Б 8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
Слесарь-сантехник ООО УК «Прогресс» добросовестное исполнение обязанностей поставленных работодателем Образование: Среднее профессиональное (в т.ч. начальное профессиональное) от 19000
до 27000		 633011, г Бердск, ул Ленина, д. 15, корп. В 8(38341) 25700
uk-progress-brd@mail.ru
Профессия Организация Дополнительные пожелания Требования З/П руб. Адрес организации Контактные данные
Грузчик Швейные технологии,ООО добросовестное исполнение обязанностей поставленных работодателем Образование: Среднее  общее (11 кл.) от 20000
до 20000		 633010, г Бердск, ул Вокзальная, д. 52, корп. Г 8(38341) 50180
Воспитатель детского сада (яслей-сада) Детский сад № 21 «Искорка»,МАДОУ Образование педагогическое. Добросовестное исполнение обязанностей поставленных работодателем. Умение взаимодействовать с родителями воспитанников. Наличие справки о несудимости. Наличие психиатрического освидетельствования. Образование: Среднее профессиональное (в т.ч. начальное профессиональное) от 15163
до 20000		 633009, г Бердск, ул Микрорайон, д. 11 8(38341) 49393
kadrovik.madou21@mail.ru
Ученик Парикмахер, универсал ИП Пантелеева Екатерина Андреевна добросовестное исполнение обязанностей поставленных работодателем Образование: Среднее  общее (11 кл.) от 15163
до 15163		 633009, г Бердск, ул Боровая, д. 4, корп. 4, Парикмахерская «Caramel» 8(953) 8032403
vip.zvezdochka1980@mail.ru
Инженер-технолог пищевой промышленности, в счет установленной квоты рабочих мест для трудоустройства инвалидов АО «Виртекс» Образование в области технологии консервов и пищеконцентратов. Знание HACCP (наличие сертификата HACCP), знание требований GMP; опыт внедрения на производство новых рецептур и технологических процессов Образование: Высшее, дипломированный специалист
Стаж: 5		 от 34000
до 34000		 633010, г Бердск, ул Ленина, д. 89, корп. 15, офис 301, производство в п.Агролес Искитимского района, ул.Парковая, 29 8(913) 9002022, 8(38341) 58689
pov@virtex-food.ru
Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования, автоэлектрик ООО «Топаз» добросовестное исполнение обязанностей поставленных работодателем Образование: Среднее профессиональное (в т.ч. начальное профессиональное)
Стаж: 2		 от 20000
до 30000		 633209, г Искитим, ул Мостовая, д. 1а 8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
Профессия Организация Дополнительные пожелания Требования З/П руб. Адрес организации Контактные данные
Продавец продовольственных товаров ИП Болтрукевич А.В добросовестное исполнение обязанностей поставленных работодателем Образование: Среднее профессиональное (в т.ч. начальное профессиональное)
Стаж: 3		 от 15163
до 18000		 633011, г Бердск, ул Попова, д. 32 8(383) 3734138
job@prodsib.com
Уборщик производственных и служебных помещений, в счет установленной квоты для трудоустройства инвалидов ФГКУ Комбинат «Гигант» Росрезерва добросовестное исполнение обязанностей поставленных работодателем Образование: Основное общее (9 кл.) от 20888
до 21000		 633010, г Бердск, ул Ленина, д. 6, а/я 101 8(38341) 24786
gigant@sib.rosreserv.ru
Кладовщик ИП Болтрукевич А.В добросовестное исполнение обязанностей поставленных работодателем Образование: Среднее профессиональное (в т.ч. начальное профессиональное)
Стаж: 3		 от 18000
до 22000		 633011, г Бердск, ул Попова, д. 32 8(383) 3734138
job@prodsib.com
Повар ИП Болтрукевич А.В добросовестное исполнение обязанностей поставленных работодателем Образование: Среднее профессиональное (в т.ч. начальное профессиональное)
Стаж: 1		 от 18000
до 20000		 633011, г Бердск, ул Попова, д. 32 8(383) 3734138
job@prodsib.com
Уборщик производственных и служебных помещений, в счет установленной квоты для трудоустройства инвалидов ПродТорг 2, ООО добросовестное исполнение обязанностей поставленных работодателем Образование: Среднее  общее (11 кл.)
Стаж: 1		 от 15163
до 15163		 633011, г Бердск, ул Попова, д. 32 8(38341) 63102 доб. 5110, 8(383) 3734138
job@prodsib.com
Воспитатель детского сада (яслей-сада) Детский сад № 21 «Искорка»,МАДОУ Образование педагогическое. Добросовестное исполнение обязанностей поставленных работодателем. Умение взаимодействовать с родителями воспитанников. Наличие справки о несудимости. Наличие психиатрического освидетельствования. Образование: Среднее профессиональное (в т.ч. начальное профессиональное) от 15163
до 20000		 633009, г Бердск, ул Микрорайон, д. 11 8(38341) 49393, 8(38341) 49304
kadrovik.madou21@mail.ru
Профессия Организация Дополнительные пожелания Требования З/П руб. Адрес организации Контактные данные
Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике ИП Голубев В.А. добросовестное исполнение обязанностей поставленных работодателем Образование: Среднее профессиональное (в т.ч. начальное профессиональное) от 26000
до 26000		 633011, г Бердск, ул Комсомольская, д. 6, корп. Б 8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
Кладовщик АО «Виртекс» опыт работы в должности кладовщика от 3 лет;
образование не ниже средне-специального;
уверенный пользователь ПК, навыки работы в 1С;
знание складской логистики, условий приема и отпуска ТМЦ;
знания правил техники безопасности и производственной санитарии.		 Образование: Среднее профессиональное (в т.ч. начальное профессиональное)
Стаж: 3		 от 25000
до 27000		 633010, г Бердск, ул Ленина, д. 89, корп. 15, офис 301, производство в п.Агролес Искитимского района, ул.Парковая, 29 8(38341) 58689, 8(913) 9002022
Инженер-проектировщик, в счет установленной квоты для трудоустройста инвалидов ИП Голубев В.А. Приветствуется опыт прохождения экспертиз. Добросовестное исполнение обязанностей поставленных работодателем Образование: Высшее
Стаж: 1		 от 30000
до 30000		 633011, г Бердск, ул Комсомольская, д. 6, корп. Б 8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
Дворник ООО УК «Прогресс» добросовестное исполнение обязанностей поставленных работодателем Образование: Среднее  общее (11 кл.) от 15163
до 15163		 633011, г Бердск, ул Ленина, д. 15, корп. В 8(38341) 25700
uk-progress-brd@mail.ru
Музыкальный руководитель 1 категории (класса) Детский сад № 26 «Кораблик»,МАДОУ Любить детей. Умение работать с коллективом. Добросовестное исполнение обязанностей поставленных работодателем Образование: Среднее профессиональное (в т.ч. начальное профессиональное) от 15200
до 18000		 633009, г Бердск, ул Лунная, д. 13, корп. А 8(38341) 35096
t.kurenok@mail.ru
Профессия Организация Дополнительные пожелания Требования З/П руб. Адрес организации Контактные данные
Ведущий Специалист, экспозиционно-выставочная деятельность Бердский историко-художественный музей, МБУ Высшее профессиональное образование (культуры и искусства, гуманитарное), знание графических программ (CorelDRAW, Adobe Photoshop) Образование: Высшее
Стаж: 2		 от 20000
до 23000		 633004, г Бердск, ул Спортивная, д. 9 8(38341) 53155
muz970@mail.ru
Инженер по контрольно-измерительным приборам и автоматике ООО «ТГК 1» добросовестное исполнение обязанностей поставленных работодателем Образование: Высшее
Стаж: 1		 от 35000
до 35000		 633004, г Бердск, ул Химзаводская, д. 11/1, 1 этаж 8(38341) 60095
ok@tgk1.org
Начальник отдела (в строительстве), начальник производственно-технического отдела ИП Голубев В.А. добросовестное исполнение обязанностей поставленных работодателем Образование: Высшее
Стаж: 2		 от 40000
до 40000		 633011, г Бердск, ул Комсомольская, д. 6, корп. Б 8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
Ведущий Специалист, экспозиционно-выставочная деятельность Бердский историко-художественный музей, МБУ Высшее профессиональное образование (культуры и искусства, гуманитарное), знание графических программ (CorelDRAW, Adobe Photoshop) Образование: Высшее
Стаж: 2		 от 20000
до 23000		 633004, г Бердск, ул Спортивная, д. 9 8(38341) 53155
muz970@mail.ru
Пекарь ИП Болтрукевич А.В добросовестное исполнение обязанностей поставленных работодателем Образование: Среднее профессиональное (в т.ч. начальное профессиональное)
Стаж: 1		 от 18000
до 22000		 633011, г Бердск, ул Попова, д. 32 8(383) 3734138
job@prodsib.com
Профессия Организация Дополнительные пожелания Требования З/П руб. Адрес организации Контактные данные
Педагог-психолог Детский сад № 21 «Искорка»,МАДОУ Высшее образование в области психологии. Добросовестное исполнение обязанностей поставленных работодателем. Умение взаимодействовать с родителями воспитанников. Наличие справки о несудимости. Наличие психиатрического освидетельствования. Образование: Высшее
Стаж: 3		 от 20000
до 25000		 633009, г Бердск, ул Микрорайон, д. 11 8(38341) 49393
kadrovik.madou21@mail.ru
Кассир торгового зала ИП Болтрукевич А.В добросовестное исполнение обязанностей поставленных работодателем Образование: Среднее профессиональное (в т.ч. начальное профессиональное)
Стаж: 1		 от 15163
до 22000		 633011, г Бердск, ул Попова, д. 32 8(383) 3734138
job@prodsib.com
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий ООО УК «Прогресс» добросовестное исполнение обязанностей поставленных работодателем Образование: Среднее  общее (11 кл.) от 15163
до 18000		 633011, г Бердск, ул Ленина, д. 15, корп. В 8(38341) 25700
uk-progress-brd@mail.ru
Воспитатель детского сада (яслей-сада) Детский сад № 3 «Журавушка»,МАДОУ при приеме на работу иметь: медицинскую книжку, справку об отсутствии судимости, психиатрическое освидетельствование Образование: Высшее
Стаж: 3		 от 18000
до 20000		 633010, г Бердск, ул Комсомольская, д. 25 8(38341) 20901
bsk_du03@mail.ru
Профессия Организация Дополнительные пожелания Требования З/П руб. Адрес организации Контактные данные
Врач по общей гигиене Центр гигиены и эпидемиологии, ФБУЗ филиал Знать законодательство РФ в сфере здравоохранения, технического регулирования, обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, защиты прав потребителей. Наличие действующего сертификата специалиста Образование: Высшее, дипломированный специалист
Стаж: 5		 от 50000
до 50000		 633010, г Бердск, ул Первомайская, д. 15, корп. 1 8(38341) 21496
cgsen-berdsk@yandex.ru
Рабочий склада АО «Виртекс» Хорошая физическая форма;
отсутствие медицинских противопоказаний к физическому труду;
готовность к большим физическим нагрузкам.		 Образование: Основное общее (9 кл.) от 22000
до 24000		 633010, г Бердск, ул Ленина, д. 89, корп. 15, офис 301, производство в п.Агролес Искитимского района, ул.Парковая, 29 8(38341) 58689, 8(913) 9002022
Помощник руководителя и специалиста Врач по общей гигиене Центр гигиены и эпидемиологии, ФБУЗ филиал Знать законодательство РФ в сфере здравоохранения, технического регулирования, обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, защиты прав потребителей. Наличие действующего сертификата специалиста Образование: Высшее, дипломированный специалист
Стаж: 5		 от 30000
до 30000		 633010, г Бердск, ул Первомайская, д. 15, корп. 1 8(38341) 21496
cgsen-berdsk@yandex.ru
Профессия Организация Дополнительные пожелания Требования З/П руб. Адрес организации Контактные данные
Уборщик территорий, в счет установленной квоты для трудоустройства инвалидов ФГКУ Комбинат «Гигант» Росрезерва добросовестное исполнение обязанностей поставленных работодателем
Без вредных привычек		 Образование: Основное общее (9 кл.) от 15427
до 16000		 633010, г Бердск, ул Ленина, д. 6, а/я 101 8(38341) 24786
gigant@sib.rosreserv.ru
Начальник (заведующий) гаража ООО «Магеллан» добросовестное исполнение обязанностей поставленных работодателем Образование: Среднее профессиональное (в т.ч. начальное профессиональное)
Стаж: 3		 от 25000
до 40000		 633010, г Бердск, ул Пионерская, д. 15А 8(913) 9549553
magellanw.buh@yandex.ru
Водитель автомобиля, кат.с ООО «Магеллан» Управление грузовыми автомобилями свыше 10 тонн, добросовестное исполнение обязанностей поставленных работодателем Образование: Среднее профессиональное (в т.ч. начальное профессиональное)
Стаж: 3		 от 25000
до 40000		 633010, г Бердск, ул Пионерская, д. 15А 8(913) 9549553
magellanw.buh@yandex.ru
Электрик участка Кристалл,АНО СК Добросовестное исполнение обязанностей поставленных работодателем. Образование: Среднее профессиональное (в т.ч. начальное профессиональное)
Стаж: 1		 от 25000
до 25000		 633011, г Бердск, ул Комсомольская, д. 6, корп. б 8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
Упаковщик АО «Виртекс» Хорошая физическая форма;
готовность к физическим нагрузкам;
умение работать в быстром темпе.		 Образование: Основное общее (9 кл.) от 20000
до 22000		 633010, г Бердск, ул Ленина, д. 89, корп. 15, офис 301, производство в п.Агролес Искитимского района, ул.Парковая, 29 8(38341) 58689, 8(913) 9002022
Фасовщик АО «Виртекс» Готовность к интенсивному темпу работы, добросовестное исполнение обязанностей поставленных работодателем Образование: Основное общее (9 кл.) от 20000
до 22000		 633010, г Бердск, ул Ленина, д. 89, корп. 15, офис 301, производство в п.Агролес Искитимского района, ул.Парковая, 29 8(383) 2125944
resume@virtex-food.ru
Профессия Организация Дополнительные пожелания Требования З/П руб. Адрес организации Контактные данные
Инженер, инженер-архитектор ИП Голубев В.А. добросовестное исполнение обязанностей поставленных работодателем Образование: Высшее
Стаж: 2		 от 40000
до 40000		 633011, г Бердск, ул Комсомольская, д. 6, корп. Б 8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
Младший воспитатель, в счет установленной квоты для трудоустройства инвалидов. Детский сад № 21 «Искорка»,МАДОУ Добросовестное исполнение обязанностей поставленных работодателем. Наличие справки об отсутствии судимости. Наличие психиатрического освидетельствования. Образование: Среднее профессиональное (в т.ч. начальное профессиональное) от 15163
до 15163		 633009, г Бердск, ул Микрорайон, д. 11 8(38341) 49393
kadrovik.madou21@mail.ru
Электрогазосварщик ООО УК «Прогресс» добросовестное исполнение обязанностей поставленных работодателем Образование: Среднее профессиональное (в т.ч. начальное профессиональное) от 20000
до 29000		 633011, г Бердск, ул Ленина, д. 15, корп. В 8(38341) 25700
uk-progress-brd@mail.ru
Агент по закупкам ООО «Магеллан» добросовестное исполнение обязанностей поставленных работодателем Образование: Высшее
Стаж: 3		 от 25000
до 40000		 633010, г Бердск, ул Пионерская, д. 15А 8(913) 9549553
magellanw.buh@yandex.ru
Слесарь механосборочных работ ООО «СКБ Вега» добросовестное исполнение обязанностей поставленных работодателем. Можно без опыта, возможно обучение. Образование: Среднее  общее (11 кл.) от 25000
до 35000		 633011, г Бердск, ул Линейная, д. 5/1 8(913) 9171642, 8(913) 8972391
alekskopin@yandex.ru
Продавец продовольственных товаров ИП Болтрукевич К.В. добросовестное исполнение обязанностей поставленных работодателем Образование: Среднее профессиональное (в т.ч. начальное профессиональное)
Стаж: 1		 от 15163
до 18000		 633011, г Бердск, ул Попова, д. 32 8(38341) 63102 доб. 137, 8(383) 3734138
job@prodsib.com
Профессия Организация Дополнительные пожелания Требования З/П руб. Адрес организации Контактные данные
Повар ИП Болтрукевич К.В. добросовестное исполнение обязанностей поставленных работодателем Образование: Среднее профессиональное (в т.ч. начальное профессиональное)
Стаж: 3		 от 18000
до 22000		 633011, г Бердск, ул Попова, д. 32 8(38341) 63102 доб. 137, 8(383) 3734138
job@prodsib.com
Кассир торгового зала ИП Болтрукевич К.В. добросовестное исполнение обязанностей поставленных работодателем Образование: Среднее профессиональное (в т.ч. начальное профессиональное)
Стаж: 1		 от 15163
до 20000		 633011, г Бердск, ул Попова, д. 32 8(38341) 63102 доб. 137, 8(383) 3734138
job@prodsib.com
Пекарь ИП Болтрукевич К.В. Наличие санитарной книжки приветствуется, добросовестное исполнение обязанностей поставленных работодателем Образование: Среднее профессиональное (в т.ч. начальное профессиональное)
Стаж: 3		 от 18000
до 22000		 633011, г Бердск, ул Попова, д. 32 8(38341) 63102 доб. 137, 8(383) 3734138
job@prodsib.com
Водитель погрузчика ЭкоСервис,ООО добросовестное исполнение обязанностей поставленных работодателем Образование: Среднее профессиональное (в т.ч. начальное профессиональное)
Стаж: 1		 от 25000
до 40000		 633011, г Бердск, ул Ленина, д. 17А 8(913) 3800807
Инженер по метрологии Центр гигиены и эпидемиологии, ФБУЗ филиал Знание ГОСТ НСО 17025-2019, умение работать на сайте Росаккредитации Образование: Высшее, дипломированный специалист
Стаж: 5		 от 35000
до 35000		 633010, г Бердск, ул Первомайская, д. 15, корп. 1 8(38341) 21496
cgsen-berdsk@yandex.ru
Продавец-консультант, в счет установленной квоты для трудоустройства инвалидов ИП Болтрукевич К.В. добросовестное исполнение обязанностей поставленных работодателем Образование: Среднее профессиональное (в т.ч. начальное профессиональное)
Стаж: 1		 от 15163
до 17000		 633011, г Бердск, ул Попова, д. 32 8(38341) 63102 доб. 137, 8(383) 3734138
job@prodsib.com
Уборщик производственных и служебных помещений МАОУ «Лицей № 6» добросовестное исполнение обязанностей поставленных работодателем Образование: Основное общее (9 кл.) от 15163
до 15163		 633010, г Бердск, ул М.Горького, д. 7, корп. 3 8(38341) 52774
bsk_sh06@mail.ru
Профессия Организация Дополнительные пожелания Требования З/П руб. Адрес организации Контактные данные
Начальник отдела капитального строительства (технического перевооружения), промышленное и гражданское строительство ФГКУ Комбинат «Гигант» Росрезерва Без вредных привычек, добросовестное исполнение обязанностей поставленных работодателем Образование: Высшее, бакалавр
Стаж: 3		 от 46000
до 47000		 633010, г Бердск, ул Ленина, д. 6, а/я 101 8(38341) 24786
gigant@sib.rosreserv.ru
Сиделка (помощник по уходу) МБУ «КЦСОН г. Бердска» добросовестное исполнение обязанностей поставленных работодателем Образование: Среднее профессиональное (в т.ч. начальное профессиональное) от 30000
до 30000		 633004, г Бердск, ул Кирова, д. 2/1 8(38341) 56115
Оператор линии в производстве пищевой продукции, кондитерское производство ООО «Юниторг» добросовестное исполнение обязанностей поставленных работодателем Образование: Среднее  общее (11 кл.) от 20000
до 20000		 633009, г Бердск, ул Зеленая Роща, д. 7, корп. 34, офис 2 8(983) 3212584
Агроном по защите растений Сиббиофарм,ПО ООО знание технологических особенностей возделывания основных культур РФ, умение вести переговоры Образование: Высшее
Стаж: 1		 от 50000
до 50000		 633004, г Бердск, ул Химзаводская, д. 11 8(38341) 58107
kadri@sibbio.ru
Лаборант, экология Сиббиофарм,ПО ООО добросовестное исполнение обязанностей поставленных работодателем, знание химии, умение работать с пипеткой Образование: Среднее профессиональное (в т.ч. начальное профессиональное)
Стаж: 3		 от 15163
до 18000		 633004, г Бердск, ул Химзаводская, д. 11 8(38341) 58107
kadri@sibbio.ru
Машинист по стирке и ремонту спецодежды МКУ ДО ГРЦ ОООД «ФОРУС» добросовестное исполнение обязанностей поставленных работодателем Образование: Основное общее (9 кл.) от 17000
до 17000		 633218, р-н Искитимский, с Морозово, ул Тимуровская, д. 3 8(383) 3252583, 8(383) 3252583
pos@forus-nsk.ru
Стропальщик, в счет установленной квоты для трудоустройства инвалидов ООО «Квартал-С» Добросовестное исполнение должностных обязанностей поставленных работодателем. Образование: Среднее профессиональное (в т.ч. начальное профессиональное)
Стаж: 1		 от 20000
до 23000		 633011, г Бердск, ул Комсомольская, д. 6, корп. Б 8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
Профессия Организация Дополнительные пожелания Требования З/П руб. Адрес организации Контактные данные
Столяр, в счет установленной квоты для трудоустройства инвалидов ООО «Квартал-С» Добросовестное исполнение должностных обязанностей поставленных работодателем. Образование: Среднее профессиональное (в т.ч. начальное профессиональное)
Стаж: 1		 от 20000
до 23000		 633011, г Бердск, ул Комсомольская, д. 6, корп. Б 8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
Мойщик посуды МКУ ДО ГРЦ ОООД «ФОРУС» добросовестное исполнение обязанностей поставленных работодателем Образование: Основное общее (9 кл.) от 15163
до 16000		 633218, р-н Искитимский, с Морозово, ул Тимуровская, д. 3 8(383) 3252583, 8(383) 3252583
pos@forus-nsk.ru
Слесарь по ремонту технологических установок, квота для приема на работу инвалидов Бердский кирпичный завод, ООО добросовестное исполнение обязанностей поставленных работодателем Образование: Среднее  общее (11 кл.)
Стаж: 2		 от 27000
до 27000		 633004, г Бердск, ул Кирпичный завод, д. 1 8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
Слесарь механосборочных работ, в счет установленной квоты для трудоустройства инвалидов Гранит-1, ООО Добросовестное исполнение должностных обязанностей поставленных работодателем. Образование: Среднее профессиональное (в т.ч. начальное профессиональное)
Стаж: 1		 от 25000
до 25000		 633011, г Бердск, ул Комсомольская, д. 6, корп. Б 8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
Уборщик производственных и служебных помещений, в счет установленой квоты для трудоустройства инвалидов АО ПК «Продсиб» добросовестное исполнение обязанностей и задач,  поставленных работодателем Образование: Основное общее (9 кл.)
Стаж: 1		 от 15163
до 15163		 633011, г Бердск, ул Попова, д. 32 8(38341) 38455, 8(38341) 63102 доб. 5110
Медицинская сестра МКУ ДО ГРЦ ОООД «ФОРУС» Справка об отсутствии судимости. Наличие сертификата. Добросовестное исполнение обязанностей поставленных работодателем. Образование: Среднее профессиональное (в т.ч. начальное профессиональное) от 19000
до 19000		 633218, р-н Искитимский, с Морозово, ул Тимуровская, д. 3 8(383) 3252583, 8(383) 3252583
pos@forus-nsk.ru
Профессия Организация Дополнительные пожелания Требования З/П руб. Адрес организации Контактные данные
Медицинская сестра по физиотерапии МКУ ДО ГРЦ ОООД «ФОРУС» Справка об отсутствии судимости. Наличие сертификата. Добросовестное исполнение обязанностей поставленных работодателем. Образование: Среднее профессиональное (в т.ч. начальное профессиональное) от 19000
до 19000		 633218, р-н Искитимский, с Морозово, ул Тимуровская, д. 3 8(383) 3252583, 8(383) 3252583
pos@forus-nsk.ru
Дворник МАДОУ № 4 добросовестное исполнение обязанностей поставленных работодателем
Без вредных привычек		 Образование: Основное общее (9 кл.) от 15163
до 15163		 633004, г Бердск, ул Островского, д. 168 8(38341) 53286
bsk_du04@mail.ru
Главный механик (на транспорте, в связи, материально-техническом снабжении и сбыте) ООО «Топаз» Добросовестное исполнение обязанностей поставленных работодателем Образование: Среднее профессиональное (в т.ч. начальное профессиональное)
Стаж: 2		 от 30000
до 30000		 633209, г Искитим, ул Мостовая, д. 1а 8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
Повар, пекарь МКУ ДО ГРЦ ОООД «ФОРУС» Наличие справки об отсутствии / наличии судимости. Добросовестное исполнение должностных обязанностей. Образование: Среднее профессиональное (в т.ч. начальное профессиональное) от 19000
до 19000		 633218, р-н Искитимский, с Морозово, ул Тимуровская, д. 3 8(383) 3252583, 8(383) 3252583
pos@forus-nsk.ru
Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике Сиббиофарм,ПО ООО добросовестное исполнение обязанностей поставленных работодателем Образование: Среднее профессиональное (в т.ч. начальное профессиональное)
Стаж: 1		 от 16000
до 16000		 633004, г Бердск, ул Химзаводская, д. 11 8(38341) 58107
kadri@sibbio.ru
Водитель погрузчика, водитель фронтального погрузчика ООО «Топаз» добросовестное исполнение обязанностей поставленных работодателем Образование: Среднее  общее (11 кл.)
Стаж: 2		 от 20000
до 30000		 633209, г Искитим, ул Мостовая, д. 1а 8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
Педагог-психолог, в счет квоты для трудоустройства инвалидов Юнона, ЦСПСиД МБУ добросовестное исполнение обязанностей поставленных работодателем Образование: Высшее от 15163
до 16000		 633010, г Бердск, ул К.Маркса, д. 27 8(38341) 20809 доб. 103
unona.berdsk@mail.ru
Профессия Организация Дополнительные пожелания Требования З/П руб. Адрес организации Контактные данные
Менеджер [в подразделениях (службах) по маркетингу и сбыту продукции], птицеводство, свиноводство Сиббиофарм,ПО ООО высокая самомотивация, умение вести переговоры, добросовестное исполнение обязанностей поставленных работодателем Образование: Высшее
Стаж: 5		 от 50000
до 50000		 633004, г Бердск, ул Химзаводская, д. 11 8(38341) 58107
kadri@sibbio.ru
Грузчик Птицефабрика Бердская ООО добросовестное исполнение обязанностей поставленных работодателем Образование: Среднее профессиональное (в т.ч. начальное профессиональное)
Стаж: 1		 от 20000
до 22000		 633004, г Бердск, ул Промышленная, д. 38 8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
Водитель автомобиля, кат. с, в счет установленной квоты для трудоустройства инвалидов ООО «Топаз» добросовестное исполнение обязанностей поставленных работодателем Образование: Основное общее (9 кл.)
Стаж: 2		 от 20000
до 30000		 633209, г Искитим, ул Мостовая, д. 1а 8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
Уборщик производственных и служебных помещений МКУ ДО ГРЦ ОООД «ФОРУС» добросовестное исполнение обязанностей поставленных работодателем Образование: Основное общее (9 кл.) от 15163
до 16000		 633218, р-н Искитимский, с Морозово, ул Тимуровская, д. 3 8(383) 3252583, 8(383) 3252583
pos@forus-nsk.ru
Менеджер [в подразделениях (службах) по маркетингу и сбыту продукции], птицеводство Сиббиофарм,ПО ООО приветствуется опыт оптовых и корпоративных продаж, знание рынка кормовых добавок Образование: Высшее
Стаж: 1		 от 50000
до 50000		 633004, г Бердск, ул Химзаводская, д. 11 8(38341) 58107
kadri@sibbio.ru
Слесарь по ремонту автомобилей, агрегатчик ООО «Топаз» добросовестное исполнение обязанностей поставленных работодателем Образование: Среднее профессиональное (в т.ч. начальное профессиональное)
Стаж: 2		 от 20000
до 30000		 633209, г Искитим, ул Мостовая, д. 1а 8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
Кассир торгового зала, в счет установленной квоты для трудоустройства инвалидов ПродТорг,ООО добросовестное исполнение обязанностей поставленных работодателем Образование: Среднее профессиональное (в т.ч. начальное профессиональное)
Стаж: 1		 от 15163
до 22000		 633011, г Бердск, ул Попова, д. 32 8(38341) 63102 доб. 137, 8(383) 3734138
job@prodsib.com
Профессия Организация Дополнительные пожелания Требования З/П руб. Адрес организации Контактные данные
Технолог, кормовые смеси Сиббиофарм,ПО ООО добросовестное исполнение обязанностей поставленных работодателем Образование: Высшее
Стаж: 1		 от 40000
до 40000		 633004, г Бердск, ул Химзаводская, д. 11 8(38341) 58107
kadri@sibbio.ru
Мастер производственного обучения, «электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования»» Бердский политехнический колледж,ГБПОУ НСО Обязательное наличие уже готовой справки об отсутствии (наличии) судимости. Образование: Высшее от 25000
до 35000		 633010, г Бердск, ул Ленина, д. 34, корп. 1 8(38341) 30866
okbpk@bk.ru
Машинист бульдозера ООО «Топаз» добросовестное исполнение обязанностей поставленных работодателем Образование: Среднее  общее (11 кл.)
Стаж: 2		 от 20000
до 30000		 633209, г Искитим, ул Мостовая, д. 1а 8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
Менеджер [в подразделениях (службах) по маркетингу и сбыту продукции] Сиббиофарм,ПО ООО знания в международной торговле и логистике приветствуются, добросовестное исполнение обязанностей поставленных работодателем Образование: Высшее от 25000
до 25000		 633004, г Бердск, ул Химзаводская, д. 11 8(38341) 58107
kadri@sibbio.ru
Бухгалтер, калькулятор МКУ ДО ГРЦ ОООД «ФОРУС» добросовестное исполнение обязанностей поставленных работодателем Образование: Среднее профессиональное (в т.ч. начальное профессиональное)
Стаж: 3		 от 23000
до 25000		 633218, р-н Искитимский, с Морозово, ул Тимуровская, д. 3 8(383) 3252583, 8(383) 3252583
pos@forus-nsk.ru
Слесарь-ремонтник МКУ ДО ГРЦ ОООД «ФОРУС» добросовестное исполнение обязанностей поставленных работодателем Образование: Среднее профессиональное (в т.ч. начальное профессиональное)
Стаж: 1		 от 15163
до 16000		 633218, р-н Искитимский, с Морозово, ул Тимуровская, д. 3 8(383) 3252583, 8(383) 3252583
pos@forus-nsk.ru
Официант МКУ ДО ГРЦ ОООД «ФОРУС» добросовестное исполнение обязанностей поставленных работодателем Образование: Основное общее (9 кл.) от 15163
до 16000		 633218, р-н Искитимский, с Морозово, ул Тимуровская, д. 3 8(383) 3252583, 8(383) 3252583
pos@forus-nsk.ru
Профессия Организация Дополнительные пожелания Требования З/П руб. Адрес организации Контактные данные
Грузчик МКУ ДО ГРЦ ОООД «ФОРУС» Наличие справки об отсутствии / наличии судимости. Добросовестное исполнение должностных обязанностей. Образование: Основное общее (9 кл.) от 16000
до 16000		 633218, р-н Искитимский, с Морозово, ул Тимуровская, д. 3 8(383) 3252583, 8(383) 3252583
pos@forus-nsk.ru
Бухгалтер, материальная группа Управление образования и молодежной политики,МКУ добросовестное исполнение обязанностей поставленных работодателем, знание программы 1С Бюджетного учреждения Образование: Высшее
Стаж: 1		 от 22000
до 23000		 633010, г Бердск, ул М.Горького, д. 7 8(38341) 21171
bsk_uo@mail.ru
Руководитель физического воспитания МКУ ДО ГРЦ ОООД «ФОРУС» добросовестное исполнение обязанностей поставленных работодателем Образование: Высшее
Стаж: 3		 от 28000
до 30000		 633218, р-н Искитимский, с Морозово, ул Тимуровская, д. 3 8(383) 3252583
dii@forus-nsk.ru
Повар, в счет установленной квоты для трудоустройства инвалидов Кристалл,АНО СК Добросовестное исполнение обязанностей поставленных работодателем. Образование: Среднее профессиональное (в т.ч. начальное профессиональное)
Стаж: 1		 от 15200
до 15200		 633011, г Бердск, ул Комсомольская, д. 6, корп. б 8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
Повар Благотворительный фонд поддержки здорового образа жизни «Белый лотос» добросовестное исполнение обязанностей поставленных работодателем Образование: Среднее профессиональное (в т.ч. начальное профессиональное) от 15163
до 15163		 633011, г Бердск, ул Попова, д. 10, корп. 2, 1 этаж, кабинет психолога 8(906) 9953610
egorgirey@icloud.com
Горничная МКУ ДО ГРЦ ОООД «ФОРУС» Наличие справки об отсутствии / наличии судимости. Добросовестное исполнение должностных обязанностей. Образование: Среднее  общее (11 кл.) от 17000
до 17000		 633218, р-н Искитимский, с Морозово, ул Тимуровская, д. 3 8(383) 3252583, 8(383) 3252583
pos@forus-nsk.ru
Профессия Организация Дополнительные пожелания Требования З/П руб. Адрес организации Контактные данные
Слесарь-сантехник АО ПК «Продсиб» Наличие медицинского допуска  по сантехническим работам. Добросовестное исполнение обязанностей поставленных работодателем Образование: Среднее профессиональное (в т.ч. начальное профессиональное)
Стаж: 3		 от 20000
до 26000		 633011, г Бердск, ул Попова, д. 32 8(383) 3734138, 8(38341) 63102 доб. 137, 8(38341) 38455, 8(38341) 38459
job@prodsib.com
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