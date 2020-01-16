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На 4201 рубль в месяц должен питаться взрослый житель Бердска

18:00 16.01.2020 Фото: pixabay.com
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Стоимость минимального продуктового набора выросла на 1,4%.

На 4201 рубль в месяц должен питаться взрослый житель Бердска

Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания 1) в расчете на месяц по Новосибирской области в декабре 2019 года составила 4201,19 рубля и по сравнению с ноябрем 2019 года выросла на 1,4% (с начала 2019 года – на 1,8%).

В структуре стоимости набора преобладают хлеб, крупы и макаронные изделия – 29,1%, на долю молочных продуктов приходится 21,9%, мяса и мясопродуктов – 18,2%, плодов и овощей – 12,8%, жиров – 5,2%, рыбы – 5%, чая, соли и специй – 3,8%, яиц – 2,3%, сахара и кондитерских изделий – 1,8%.

В декабре 2019 года по сравнению с декабрем 2018 года в структуре стоимости набора выросла доля хлеба, круп и макаронных изделий, молочных продуктов, мяса и мясопродуктов, жиров. Доля плодов и овощей, рыбы, чая, соли и специй, сахара и кондитерских изделий снизилась.

Источник: Новосибирскстат

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От редакции

Заметили цены на продукты?

Ната, 16 января 2020 19:14
Они там вообще охренели разделить на 30 дней в месяц по 130р в день.это что я должна хотябы 2 раза в день сьесть дошик и хлеб.чтоб они там подавились уроды
Наташа N., 16 января 2020 19:28
Как называется диета с таким продуктовым набором?!..
Жители города, 16 января 2020 19:41
Кто считал,попробовал бы сначала,а потом говорили на какую сумму должен кто питаться,по совету ,,диетолога"!

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