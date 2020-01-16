На 4201 рубль в месяц должен питаться взрослый житель Бердска

Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания 1) в расчете на месяц по Новосибирской области в декабре 2019 года составила 4201,19 рубля и по сравнению с ноябрем 2019 года выросла на 1,4% (с начала 2019 года – на 1,8%).

В структуре стоимости набора преобладают хлеб, крупы и макаронные изделия – 29,1%, на долю молочных продуктов приходится 21,9%, мяса и мясопродуктов – 18,2%, плодов и овощей – 12,8%, жиров – 5,2%, рыбы – 5%, чая, соли и специй – 3,8%, яиц – 2,3%, сахара и кондитерских изделий – 1,8%.

В декабре 2019 года по сравнению с декабрем 2018 года в структуре стоимости набора выросла доля хлеба, круп и макаронных изделий, молочных продуктов, мяса и мясопродуктов, жиров. Доля плодов и овощей, рыбы, чая, соли и специй, сахара и кондитерских изделий снизилась.

Источник: Новосибирскстат