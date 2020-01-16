До дома вашей мечты теперь рукой подать!

Полным ходом идет строительство 16 этажного современного дома в самом центре города Бердска. Дом по адресу: Ленина 23а (вторая очередь) будет отвечать самым главным требованиям строительства: надежность возведения, качественные коммуникации, просторные квартиры и технические помещения, удобная инфраструктура.
На выбор будущим жильцам мы предоставим различные варианты планировок, это отличная возможность выбрать именно свой вариант, который будет отвечать всем требованиям и запросам вашей семьи. Шикарные двухуровневые квартиры, одно, двух, трехкомнатные квартиры, в нашем доме подобрать свой вариант для комфортной жизни, не составит труда.
На выбор будущим жильцам мы предоставим различные варианты планировок, это отличная возможность выбрать именно свой вариант, который будет отвечать всем требованиям и запросам вашей семьи. Шикарные двухуровневые квартиры, одно, двух, трехкомнатные квартиры, в нашем доме подобрать свой вариант для комфортной жизни, не составит труда.
Покупая квартиру в ЖК «Центральный» вы покупаете чистый лист, на котором каждый сможет нарисовать то, что нужно ему, ведь возможность сделать ремонт с нуля позволяет осуществить самые смелые дизайнерские задумки. Все квартиры сдаются под само отделку, поэтому переделывать за кем-то «безвкусный» ремонт точно не придется.
Каждая квартира будет имеет свой большой и остекленный балкон, широкие окна в квартирах позволят наполнить светом все помещения, а значит визуально, значительно увеличат пространство.
Просторный подъезд и два современных, малошумных лифта Canny создадут отличные условия для комфортного проживания в нашем доме. Все входы будут оборудованы удобными подъемами для детских колясок, отдельными пандусами, для людей с ограниченными возможностями.
Просторный подъезд и два современных, малошумных лифта Canny создадут отличные условия для комфортного проживания в нашем доме. Все входы будут оборудованы удобными подъемами для детских колясок, отдельными пандусами, для людей с ограниченными возможностями.
На придомовой территории мы установим безопасные и многофункциональные детские площадки. Так же, комфортные парковки для автомобилей, позволят разместить авто без лишнего поиска свободного места.
Дом строится рядом с замечательной, если не лучшей в городе транспортной развязкой. Всего две минуты ходьбы до остановки, и можно уехать в любое направление города Бердска, Новосибирска и Академгородка. До всех главных инфраструктурных сооружений – рукой подать, рядом расположены торговые центры, кафе и рестораны, аптеки. Для семей с детьми, как никогда актуально наличие вблизи места проживания детских садов и сильнейших школ города.
Первые экскурсии в «дом вашей мечты» состоятся уже с 17 января, стоит просто позвонить и записаться. Если вы все еще сомневаетесь и думаете, приобретать ли квартиру в нашем жилом комплексе, просто сходите на экскурсию и посмотрите на все своими глазами, вы воочию убедитесь в качестве нашего комплекса и непременно влюбитесь в него.
Первые экскурсии в «дом вашей мечты» состоятся уже с 17 января, стоит просто позвонить и записаться. Если вы все еще сомневаетесь и думаете, приобретать ли квартиру в нашем жилом комплексе, просто сходите на экскурсию и посмотрите на все своими глазами, вы воочию убедитесь в качестве нашего комплекса и непременно влюбитесь в него.
Для записи на экскурсию просто звоните:
310-02-54, 310-03-54
310-02-54, 310-03-54
Более подробную информацию можно узнать
отделе продаж застройщика ООО «АВС-М»
г. Бердск. ул. Лунная, д. 1 цокольный этаж
С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте http://new.avc-m.ru
отделе продаж застройщика ООО «АВС-М»
г. Бердск. ул. Лунная, д. 1 цокольный этаж
С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте http://new.avc-m.ru
ПАО Сбербанк, ПАО ВТБ 24, Левобережный (ОАО), банк Акцепт
На правах рекламы. Фото предоставлено АВС-М»