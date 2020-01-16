До дома вашей мечты теперь рукой подать!

Дом строится рядом с замечательной, если не лучшей в городе транспортной развязкой. Всего две минуты ходьбы до остановки, и можно уехать в любое направление города Бердска, Новосибирска и Академгородка. До всех главных инфраструктурных сооружений – рукой подать, рядом расположены торговые центры, кафе и рестораны, аптеки. Для семей с детьми, как никогда актуально наличие вблизи места проживания детских садов и сильнейших школ города.



Первые экскурсии в «дом вашей мечты» состоятся уже с 17 января, стоит просто позвонить и записаться. Если вы все еще сомневаетесь и думаете, приобретать ли квартиру в нашем жилом комплексе, просто сходите на экскурсию и посмотрите на все своими глазами, вы воочию убедитесь в качестве нашего комплекса и непременно влюбитесь в него.

