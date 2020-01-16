До дома вашей мечты
теперь рукой подать!
Полным ходом идет строительство 16 этажного современного дома в самом центре города Бердска
До дома
вашей мечты
теперь рукой
подать!
Полным ходом идет строительство
16 этажного современного дома в самом
центре города Бердска
До дома вашей мечты теперь рукой подать!
Полным ходом идет строительство 16 этажного современного дома в самом центре города Бердска. Дом по адресу: Ленина 23а (вторая очередь) будет отвечать самым главным требованиям строительства: надежность возведения, качественные коммуникации, просторные квартиры и технические помещения, удобная инфраструктура.

На выбор будущим жильцам мы предоставим различные варианты планировок, это отличная возможность выбрать именно свой вариант, который будет отвечать всем требованиям и запросам вашей семьи. Шикарные двухуровневые квартиры, одно, двух, трехкомнатные квартиры, в нашем доме подобрать свой вариант для комфортной жизни, не составит труда.
Покупая квартиру в ЖК «Центральный» вы покупаете чистый лист, на котором каждый сможет нарисовать то, что нужно ему, ведь возможность сделать ремонт с нуля позволяет осуществить самые смелые дизайнерские задумки. Все квартиры сдаются под само отделку, поэтому переделывать за кем-то «безвкусный» ремонт точно не придется.
Каждая квартира будет имеет свой большой и остекленный балкон, широкие окна в квартирах позволят наполнить светом все помещения, а значит визуально, значительно увеличат пространство.

Просторный подъезд и два современных, малошумных лифта Canny создадут отличные условия для комфортного проживания в нашем доме. Все входы будут оборудованы удобными подъемами для детских колясок, отдельными пандусами, для людей с ограниченными возможностями.
На придомовой территории мы установим безопасные и многофункциональные детские площадки. Так же, комфортные парковки для автомобилей, позволят разместить авто без лишнего поиска свободного места.
Дом строится рядом с замечательной, если не лучшей в городе транспортной развязкой. Всего две минуты ходьбы до остановки, и можно уехать в любое направление города Бердска, Новосибирска и Академгородка. До всех главных инфраструктурных сооружений – рукой подать, рядом расположены торговые центры, кафе и рестораны, аптеки. Для семей с детьми, как никогда актуально наличие вблизи места проживания детских садов и сильнейших школ города.

Первые экскурсии в «дом вашей мечты» состоятся уже с 17 января, стоит просто позвонить и записаться. Если вы все еще сомневаетесь и думаете, приобретать ли квартиру в нашем жилом комплексе, просто сходите на экскурсию и посмотрите на все своими глазами, вы воочию убедитесь в качестве нашего комплекса и непременно влюбитесь в него.
Для записи на экскурсию просто звоните:
310-02-54, 310-03-54
Более подробную информацию можно узнать
отделе продаж застройщика ООО «АВС-М»
г. Бердск. ул. Лунная, д. 1 цокольный этаж

С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте http://new.avc-m.ru
ПАО Сбербанк, ПАО ВТБ 24, Левобережный (ОАО), банк Акцепт
На правах рекламы. Фото предоставлено АВС-М»